Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην οδό Χίου στην Αγία Παρασκευή.

Η Πυροσβεστική έχει θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο και πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωβισμούς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δεκαπέντε πυροσβέστες και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Χίου στην Αγία Παρασκευή.

Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ενοίκων, ωστόσο η Πυροσβεστική πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωσισμούς.

Δεκαπέντε πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση ενώ ειδικό κλιμακοφόρο όχημα συμμετέχει στην επιχείρηση για τυχόν απεγκλωβισμούς.