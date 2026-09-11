Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο
Η Πυροσβεστική πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωσισμούς
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- Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην οδό Χίου στην Αγία Παρασκευή.
- Η Πυροσβεστική έχει θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο και πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωβισμούς.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δεκαπέντε πυροσβέστες και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
- Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί.
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Χίου στην Αγία Παρασκευή.
Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ενοίκων, ωστόσο η Πυροσβεστική πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωσισμούς.
Δεκαπέντε πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση ενώ ειδικό κλιμακοφόρο όχημα συμμετέχει στην επιχείρηση για τυχόν απεγκλωβισμούς.
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