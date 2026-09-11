Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

Η Πυροσβεστική πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωσισμούς

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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο
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  • Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην οδό Χίου στην Αγία Παρασκευή.
  • Η Πυροσβεστική έχει θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο και πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωβισμούς.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δεκαπέντε πυροσβέστες και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί.
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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Χίου στην Αγία Παρασκευή.

Δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ενοίκων, ωστόσο η Πυροσβεστική πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απεγκλωσισμούς.

Δεκαπέντε πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση ενώ ειδικό κλιμακοφόρο όχημα συμμετέχει στην επιχείρηση για τυχόν απεγκλωβισμούς.

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