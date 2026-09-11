Η άγνωστη ιστορία της Σάντρα Μπούλοκ για την βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ - «Έκρυβα ένα νεογέννητο»

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου φρόντιζε κρυφά τον νεογέννητο γιο της, Λούις, κοιμόταν ελάχιστα και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει σπίτι κοντά του

Ανθή Κουρεντζή

Η άγνωστη ιστορία της Σάντρα Μπούλοκ για την βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ - «Έκρυβα ένα νεογέννητο»
LIFESTYLE
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  • Τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2010, η Σάντρα Μπούλοκ φρόντιζε κρυφά τον νεογέννητο γιο της Λούις, που είχε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και κοιμόταν ανά δύο ώρες.
  • Η ηθοποιός θυμάται ελάχιστα από την τελετή, καθώς ήταν πολύ κουρασμένη και ήθελε να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι για να ταΐσει τον γιο της.
  • Η Σάντρα Μπούλοκ είχε κρατήσει μυστική την υιοθεσία του Λούις μέχρι τον Απρίλιο του 2010, όταν ανακοίνωσε παράλληλα και το διαζύγιό της.
  • Για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του γιου της, η Μπούλοκ είχε κρύψει τον νεογέννητο μέσα σε μια μεγάλη τσάντα χόκεϊ όταν έπρεπε να φύγει από το σπίτι μετά το διαζύγιό της.
  • Η μητρότητα παραμένει καθοριστικός παράγοντας στις επαγγελματικές επιλογές της, καθώς προτεραιότητα έχει να είναι κοντά στα παιδιά της και να συμμετέχει στο πρόγραμμά τους.
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Η Σάντρα Μπούλοκ θυμάται ελάχιστα από τη βραδιά που κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ — και υπάρχει πολύ καλός λόγος γι’ αυτό.

Η 62χρονη ηθοποιός θυμήθηκε, μιλώντας στην εκπομπή Live with Kelly and Mark την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ότι την περίοδο των Όσκαρ του 2010 φρόντιζε κρυφά τον νεογέννητο γιο της, Λούις, ενώ παράλληλα παρευρέθηκε στην τελετή όπου κέρδισε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία The Blind Side.

Η ταινία, στην οποία η Μπούλοκ υποδύθηκε τη Leigh Anne Tuohy, μητέρα της πραγματικής ζωής που συνδέθηκε με την ιστορία του αθλητή Michael Oher, είχε κυκλοφορήσει το 2009 και βρέθηκε επίσης ανάμεσα στις υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία στα Όσκαρ του 2010.

Όταν ο Mark Consuelos τη ρώτησε τι θυμάται περισσότερο από τη στιγμή που κέρδισε το Όσκαρ εκείνο το βράδυ, η Σάντρα Μπούλοκ απάντησε με χιούμορ: «Τίποτα!».

Η Kelly Ripa σχολίασε: «Κανείς δεν θυμάται».

«Ε, πρέπει να είχα κοιμηθεί ίσως δύο ώρες», εξήγησε η πρωταγωνίστρια του Practical Magic 2. «Έκρυβα ένα νεογέννητο. Κανείς δεν ήξερε ότι είχα τον Λούις και εκείνος είχε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, οπότε κοιμόταν μόνο ανά δύο ώρες. Επομένως, δεν θυμάμαι πολλά από εκείνο το βράδυ».

Sandra Bullock

Η Σάντρα Μπούλοκ / AP

Η πρωταγωνίστρια του Gravity πρόσθεσε ότι, παρά τη σημασία της βραδιάς, το μυαλό της ήταν κυρίως στο να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο σπίτι και στον γιο της.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι ήθελα να επιστρέψω σπίτι, γιατί ήθελα να κάνω εγώ το τάισμα. Ήξερα ότι όποιος ήταν μαζί του πιθανότατα δυσκολευόταν», είπε.

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι όταν τελικά γύρισε στο σπίτι, φορούσε ακόμη το φόρεμα με το οποίο είχε εμφανιστεί στα Όσκαρ.

«Ήμουν ακόμη με το φόρεμα και δεν μπορούσα καν να το βγάλω, οπότε απλώς κάθισα έτσι με τον Λούις», θυμήθηκε. «Το Όσκαρ ήταν στο πάτωμα και ο Λούις στην αγκαλιά μου».

«Ήταν ο καλύτερος τρόπος να ζήσω εκείνη τη βραδιά, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν όλο αυτό πολύ έντονο», συνέχισε. «Νομίζω ότι θα ήταν ακόμη πιο overwhelming αν δεν ήμουν τόσο εξαντλημένη. Το μόνο που ήθελα ήταν να γυρίσω σπίτι».

Όταν ο 55χρονος Mark Consuelos τη ρώτησε τι είπε στους υπόλοιπους όταν έφυγε νωρίς, η Μπούλοκ εξήγησε ότι δεν μπορούσε να αποχωρήσει αμέσως από την τελετή.

«Δεν μπορούσα να φύγω νωρίς από τα Όσκαρ», είπε. «Πήγαμε στο afterparty και μετά έπρεπε να περιμένουμε για να χαράξουν το μικρό ταμπελάκι με το όνομά μου πάνω στο βραβείο. Κι εγώ έλεγα: “Μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα με το όνομα;”. Μετά είπαμε ένα “γεια” και έφυγα».

«Και όλοι σκέφτονταν: “Α, είναι κουρασμένη. Είναι κουρασμένη”. Και πράγματι ήμουν! Αλλά απλώς ήθελα να επιστρέψω σπίτι σε έναν μικρό άνθρωπο, για τον οποίο κανείς δεν ήξερε τίποτα».

Sandra Bullock

Η Σάντρα Μπούλοκ / AP

Εκείνη την περίοδο, η Σάντρα Μπούλοκ είχε κρατήσει ιδιωτική τόσο την άφιξη όσο και την υιοθεσία του Λούις. Τελικά ανακοίνωσε την υιοθεσία του τον Απρίλιο του 2010, τον ίδιο μήνα που γνωστοποίησε και το διαζύγιό της από τον Jesse James.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Jennifer Aniston για το Interview Magazine, θυμήθηκε επίσης πώς είχε κρύψει τον νεογέννητο γιο της μέσα σε μια μεγάλη τσάντα χόκεϊ, όταν, μετά το διαζύγιό της, συνειδητοποίησε ότι παπαράτσι θα συγκεντρώνονταν έξω από το σπίτι της.

«Καθάριζα απλώς την ντουλάπα και βρήκα αυτές τις μεγάλες τσάντες χόκεϊ που χρησιμοποιούνται για να βάζεις ρούχα όταν ταξιδεύεις», θυμήθηκε.

Η πρωταγωνίστρια του «The Proposal» είπε ότι έβαλε τον Λούις, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ειδικό κάθισμα μεταφοράς, στην τσάντα και τον μετέφερε μέχρι το αυτοκίνητο σαν να κουβαλούσε απλώς μια αποσκευή.

Η Σάντρα Μπούλοκ μεγάλωσε αργότερα ακόμη περισσότερο την οικογένειά της, υιοθετώντας το 2015 την κόρη της, Λάιλα.

LA Premiere of

Η Σάντρα Μπούλοκ / AP

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για το πώς η μητρότητα εξακολουθεί να καθορίζει τις επαγγελματικές της αποφάσεις, παρότι πλέον η κόρη της είναι 12 ετών και ο γιος της 16.

«Αν τα παιδιά δεν μπορούν να είναι μαζί μου, δεν πηγαίνω», είπε η Μπούλοκ. «Όσο μεγαλώνουν, τόσο πιο γεμάτο γίνεται το πρόγραμμά τους. Και το δικό τους πρόγραμμα είναι πιο σημαντικό από το να πάω εγώ να αφηγηθώ μια ιστορία. Τελεία».

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά σε μεγάλο βαθμό την προσωπική ζωή των παιδιών της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και κατά καιρούς έχει μοιραστεί μικρές στιγμές από την οικογένειά της και έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο σημαντική είναι για εκείνη η μητρότητα.

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