Χάος στο Γαλατάσαραϊ – Φενέρμπαχτσε: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών μετά τη λήξη του αγώνα

Snapshot Μετά τη λήξη του ντέρμπι Γαλατάσαραϊ-Φενέρμπαχτσε ξέσπασε σύρραξη μεταξύ παικτών, που χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Η ένταση ξεκίνησε από αντιπαράθεση μεταξύ Κερέμ Ακτούρκογλου και Ρόλαντ Σάλαϊ και κλιμακώθηκε με τη συμμετοχή και άλλων παικτών.

Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στους Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί και Άρτσι Μπράουν, ενώ κίτρινες δέχτηκαν οι Κερέμ Ακτούρκογλου και Ρόλαντ Σάλαϊ.

Η Γαλατάσαραϊ νίκησε 2-1 με δύο γκολ του Βίκτορ Όσιμεν, ενώ η Φενέρμπαχτσε μείωσε στο δεύτερο μέρος με τον Ιρφάν Τζαν Καχβετσί.

Η ένταση ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με επεισόδιο να σημειώνεται ήδη από το 16ο δευτερόλεπτο μεταξύ Ρομέλου Λουκάκου και Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί. Snapshot powered by AI

Ένταση, σπρωξίματα και σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών ακολούθησαν το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε, με την κατάσταση να ξεφεύγει για αρκετά λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Όλα άρχισαν αμέσως μετά τη λήξη, όταν ο Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρμπαχτσε και ο Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατάσαραϊ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση.

Σχεδόν αμέσως συγκεντρώθηκαν γύρω τους ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο πάγκων, με τα νεύρα να φουντώνουν και το επεισόδιο να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στη σύρραξη ενεπλάκησαν, μεταξύ άλλων, ο Άρτσι Μπράουν από τη Φενέρμπαχτσε και ο Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί από τη Γαλατάσαραϊ, ενώ συμπαίκτες τους προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν.

Η ένταση ήταν τέτοια ώστε αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και να οδηγήσουν τους παίκτες μακριά από το σημείο.

Δύο κόκκινες μετά το τελευταίο σφύριγμα

Ο διαιτητής Ατίλα Καράογλαν δεν άφησε ατιμώρητα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη.

Κόκκινη κάρτα έδειξε στους Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί και Άρτσι Μπράουν, ενώ με κίτρινη τιμωρήθηκαν οι Κερέμ Ακτούρκογλου και Ρόλαντ Σάλαϊ.

Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε αποχώρησαν στη συνέχεια προς τα αποδυτήρια, ενώ στον αγωνιστικό χώρο παρέμειναν οι ποδοσφαιριστές της Γαλατάσαραϊ, που πανηγύρισαν τη νίκη μαζί με τον κόσμο τους.

Ένταση από το ξεκίνημα

Το κλίμα ήταν φορτισμένο από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του ντέρμπι.

Μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο, ο Ρομέλου Λουκάκου και ο Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί είχαν έντονο επεισόδιο, με τους υπόλοιπους παίκτες να παρεμβαίνουν για να μη δοθεί συνέχεια.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Γαλατάσαραϊ πήρε τη νίκη με 2-1. Ο Βίκτορ Όσιμεν πέτυχε και τα δύο γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Φενέρμπαχτσε μείωσε στο δεύτερο μέρος με τον Ιρφάν Τζαν Καχβετσί.

Το τελικό σφύριγμα, πάντως, δεν έφερε και το τέλος του ντέρμπι, καθώς όσα ακολούθησαν στον αγωνιστικό χώρο έκλεψαν τελικά μεγάλο μέρος της παράστασης.

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