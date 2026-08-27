Χάος μετά το Λυών-Φενέρμπαχτσε: Η πρόκληση του Γκεντουζί και η άγρια σύρραξη στη φυσούνα

Snapshot Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε 2-1 τη Λυών και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Ο Ματέο Γκεντουζί προκάλεσε ένταση με άσεμνες χειρονομίες και προκλητικούς πανηγυρισμούς προς τους οπαδούς της Λυών.

Μετά το ματς σημειώθηκαν συμπλοκές και ένταση στη φυσούνα μεταξύ παικτών και μελών των δύο ομάδων.

Ο παίκτης Οπεντά τραυματίστηκε σε επεισόδιο που καταγράφηκε σε βίντεο.

Η UEFA αναμένεται να εξετάσει τη συμπεριφορά του Γκεντουζί και τα επεισόδια στη φυσούνα για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις. Snapshot powered by AI

Χάος επικράτησε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Λυών με τη Φενέρμπαχτσε για τα πλέιο οφ του Champions League, με τον Ματέο Γκεντουζί να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης που μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο στη φυσούνα του Groupama Stadium.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 2-1 εκτός έδρας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Οι πανηγυρισμοί, ωστόσο, γρήγορα μετατράπηκαν σε ένταση, με τον Γάλλο μέσο να προκαλεί επανειλημμένα τους οπαδούς και τους παίκτες της Λυών.

Ο Γκεντουζί είχε βρεθεί στο στόχαστρο της εξέδρας από την προθέρμανση, καθώς οι φίλαθλοι των γηπεδούχων τον αποδοκίμαζαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μαρσέιγ απάντησε αρκετές φορές με άσεμνες χειρονομίες προς την εξέδρα.

🎥 Lyon-Fenerbahçe maçı sonrasında TV’ye yansımayan koridordaki kavganın görüntüleri! pic.twitter.com/3H44ZTUOgU — Spor Bülteni (@sporbultenicom) August 26, 2026

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, συνέχισε στον ίδιο τόνο. Πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της Λυών, έκανε το χαρακτηριστικό σήμα του Γάλλου ράπερ Jul, που συνδέεται με τη Μασσαλία, και φώναξε «Allez l’OM» («Πάμε Μαρσέιγ»). Η κίνησή του προκάλεσε την αντίδραση των παικτών της Λυών και ακολούθησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

❗️EX-OM : Guendouzi fait le signe Jul devant les supporters Lyonnais. pic.twitter.com/W8KiizFZV4 — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 26, 2026

Matteo Guendouzi normal şartlarda iyi bir ceza yer UEFA'dan... İnsan kendi ülkesinde, neden böyle hareketler yapar ki, geçmişin olsa bile... Aziz Yıldırım'ın videosu yine normal. Ali Koç tribünden atlamıştı :) pic.twitter.com/zYJVmzY6tn — the Başkan 🍥 (@baskanwesley10) August 27, 2026

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους οπαδούς της Μαρσέιγ και της Λυών είναι γνωστή, γεγονός που έκανε τις συγκεκριμένες κινήσεις ακόμη πιο προκλητικές.

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Η ένταση μεταφέρθηκε στη φυσούνα

Η κατάσταση δεν εκτονώθηκε μετά την πρώτη σύρραξη. Καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, σημειώθηκε νέο επεισόδιο στη φυσούνα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν παίκτες και μέλη των δύο επιτελείων να εμπλέκονται σε συμπλοκές, με γροθιές και χαστούκια να ανταλλάσσονται, ενώ σε κάποια σημεία σημειώθηκε και κυνηγητό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Οπεντά, πρώην ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο τραυμαστιμένος στο πρόσωπο.

Λίγο πριν από τη φυσούνα, η ένταση είχε κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο. Ο Γκεντουζί εμφανίζεται να συνεχίζει τις προκλήσεις, ενώ οπαδοί πετούσαν αντικείμενα προς την πλευρά των παικτών. Ένας φίλαθλος επιχείρησε να κινηθεί προς τον Γάλλο μέσο, με προφανή πρόθεση να του επιτεθεί.

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Μέλος του επιτελείου της Φενέρμπαχτσε παρενέβη και τον απομάκρυνε, ενώ ο οπαδός βρέθηκε περικυκλωμένος από ανθρώπους της τουρκικής ομάδας. Στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο ομάδων, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Οι εικόνες από τη φυσούνα δείχνουν δεκάδες άτομα να συμμετέχουν ή να προσπαθούν να διαχωρίσουν τους εμπλεκόμενους, πριν τελικά οι δύο πλευρές οδηγηθούν προς τα αποδυτήρια.

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Στο μικροσκόπιο της UEFA

Η συμπεριφορά του Γκεντουζί, τόσο οι χειρονομίες προς τους οπαδούς όσο και οι πανηγυρισμοί μετά τη λήξη, είναι πιθανό να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της UEFA.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν και τα επεισόδια στη φυσούνα, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις για ποδοσφαιριστές ή μέλη των επιτελείων που συμμετείχαν στη σύρραξη.

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