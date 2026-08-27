Κρίσιμες «μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για πρόκριση

Στην Τσεχία το «τριφύλλι», στη Νορβηγία ο «Δικέφαλος», ψάχνοντας εκτός έδρας νίκες για να συνεχίσουν στην Ευρώπη – Με «προίκα» τα τρία γκολ του πρώτου αγώνα, οι Κρητικοί έτοιμοι για League Phase Europa League στη Σόφια!

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Κρίσιμες «μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για πρόκριση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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  • Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη Νορβηγία με την Μπραν για νίκη-πρόκριση στα play offs του Conference League, χωρίς τους Ζίβκοβιτς και Καμαρά λόγω τιμωρίας και τραυματισμού.
  • Ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει εκτός έδρας τη Χράντετς Κράλοβε για να προκριθεί στη League Phase του Conference League, μετά το ισόπαλο 2-2 στο πρώτο ματς.
  • Ο ΟΦΗ έχει προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League μετά το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα αγωνιστεί στη Βουλγαρία για να επιβεβαιώσει την πρόκριση.
  • Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν απόψε με τηλεοπτική κάλυψη από OPENTV, ΣΚΑΪ και Cosmote Sport 2 αντίστοιχα.
  • Οι ελληνικές ομάδες καλούνται να δείξουν συγκέντρωση και απόδοση για να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία και να αποφύγουν πρόωρο αποκλεισμό.
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Το καλοκαίρι των προκριματικών «κλείνει» για τις ελληνικές ομάδες με τρία σπουδαία ματς. Για διαφορετικούς λόγους το καθένα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ρεβάνς των play offs του Conference League, παίζουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια στις έδρες των Μπραν και Χράντετς Κράλοβε αντίστοιχα. Από την άλλη, ο ΟΦΗ φιλοξενείται από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την υπέρβαση πρόκρισης στη League Phase του Europa League, η οποία πλέον είναι το πιθανότερο σενάριο μετά το 3-0 του Ηρακλείου!

ΜΠΡΑΝ – ΠΑΟΚ (20:00)

Ο ΠΑΟΚ ήταν απρόσεκτος, άτυχος και αφελής στον πρώτο αγώνα των play offs του Conference League. Επιτρέποντας στην Μπραν να φύγει από την Τούμπα με ισοπαλία 1-1. Αποτέλεσμα που… κουβαλά μαζί του στη Νορβηγία. Εκεί όπου καλείται να κάνει τα αυτονόητα, χωρίς διάθεση για «δώρα» αυτή τη φορά.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι είναι σαφώς ανώτερη ποιοτικά. Το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν μετέτρεψε τις ευκαιρίες της σε γκολ. Ανέβασε την ψυχολογία της μετά την εύκολη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα επί του Λεβαδειακού. Πλέον, πρέπει να σταθεί στο ύψος της και να φύγει με νίκη-πρόκριση από τη Νορβηγία.

Στο Μπέργκεν και στο χωρητικότητας 17.500 θεατών «Μπραν Στάντιον», οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους 90 λεπτά ή όσα χρειαστούν (αν το ματς πάει στην παράταση ή στα πέναλτι) για να πετύχουν το στόχο τους: Την ευρωπαϊκή συνέχεια. Βγάζοντας εισιτήριο για την συνέχεια του ταξιδιού και όχι επιστροφής στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι απών καθώς δεν άλλαξε η ποινή δύο αγωνιστικών που επέβαλε η UEFA στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, για την αποβολή του στο ματς με την Άντερλεχτ. Δεν υπολογίζεται για το αποψινό ματς, ούτε ο Μαντί Καμαρά.

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Μπρους, με βοηθούς τους Ντέιβις και Άντρομπας. Τέταρτος ο Μπράμολ και στο VAR ο Ίνγκλαντ. Όλοι τους από την Αγγλία.

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPENTV.

ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (20:00)

Οι «πράσινοι» στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε, καλούνται να πετύχουν ότι και στα δύο προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους: Να νικήσουν για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Η… ψυχρολουσία του ΟΑΚΑ με το 2-2 που διαμορφώθηκε από το 89’ και μετά, πετώντας στα «σκουπίδια» προβάδισμα δύο τερμάτων, έδιωξε κάθε πλεονέκτημα της ελληνικής ομάδας ενόψει του δεύτερου αγώνα των play offs της διοργάνωσης. Κατά συνέπεια όποιος νικήσει απόψε, προκρίνεται. Είτε στο 90λεπτο, είτε στα 120 λεπτά αν έχει παράταση, είτε στη διαδικασία των πέναλτι αν δεν αρκούν 2 ώρες αγώνα για να υπάρξει νικητής.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει καταστρώσει τα πλάνα του. Στο αποψινό ματς δεν θα έχει τον τραυματία Τριαντάφυλλο Τσάπρα που υπέστη θλάση στο πρώτο ματς. Όπως και τον Αχμέντ Τουμπά που έμεινε εκτός για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Χάβρη. Αντίθετα, έχει για πρώτη φορά τον Ντάβιντε Καλάμπρια στα φετινά προκριματικά. Με λίγες προπονήσεις στα πόδια του, μετά από απουσία 1,5 μήνα.

Η αποστολή του «τριφυλλιού»: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Μια πιθανή διάταξη με δύο επιθετικούς και τον Κάτρη στο δεξιό άκρο της άμυνας, είναι πιθανή. Για τον Παναθηναϊκό που δεν είχε αγώνα Super League, καθώς ζήτησε και πήρε αναβολή της πρεμιέρας με την Κηφισιά.

Ξεκούραστη έχει πάει στο ματς αυτό και η Χράντετς Κράλοβε. Οι Τσέχοι θέλουν να πετύχουν την μεγάλη έκπληξη κι έτσι δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημά τους. Έχουν ενθουσιασμό και θα έχουν το κοινό τους να τους σπρώχνει, σε μια καλή τσέχικη έδρα στη «Μαλσοβίτσκα Αρένα», χωρητικότητας 9.300 οπαδών.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Στέγκεμαν από τη Γερμανία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Γκιουντς και Αχμιούλερ. Τέταρτος ο Μπραντ και VAR ο Ραφάλσκι, όλοι από τη Γερμανία.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ – ΟΦΗ (21:00)

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει σε δεύτερο αγώνα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Την οποία έχει ήδη στο… καναβάτσο με το 3-0 του πρώτου αγώνα. Αρκεί ένα «σπρώξιμο» για να τη βγάλει νοκ-άουτ, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί στο μυαλό τους δεν έχουν τη διαφύλαξη του σκορ του πρώτου ματς. Θα παίξουν για το αποτέλεσμα και επί βουλγαρικού εδάφους. Για να αποφύγουν… κακοτοπιές και περιττά άγχη. Χωρίς να υποτιμούν την αντίπαλό τους σε καμία περίπτωση.

Ο Χρήστος Κόντης έχει κρατήσει τους παίκτες του προσγειωμένους, αλλά με την ίδια «πείνα» για τη σπουδαία πρόκριση. Ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Άαρον Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγή.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Το παιχνίδι θα γίνει στο εθνικό στάδιο «Βασίλ Λέφσκι». Εκεί που ήδη έχει αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Χρούζλακ, με βοηθούς τους Χάντσκο και Πόζορ. Τέταρτος ο Κράλοβιτς, όλοι τους από τη Σλοβακία. VAR ο Ιταλός Φάμπρι.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.

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