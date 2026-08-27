Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η ΑΕΚ για έκτη φορά στην ιστορία της, θα αγωνιστεί στη φάση ομίλων του Champions League. Επιστρέφοντας στα… σαλόνια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά από επτά χρόνια. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η παρθενική της συμμετοχή με μορφή League Phase.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα συμμετάσχει στην κλήρωση της League Phase, απ’ όπου θα προκύψουν τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της. Η Ένωση σε αυτή τη διαδικασία θα είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι «κιτρινόμαυροι» όπως και κάθε ομάδα, θα δώσουν οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/8) στις 19:00 στο Μονακό και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Μπόντο-Γκλιμτ (Νορβηγία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Βίκινγκ (Νορβηγία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)