ΠΣΑΠΠ: Η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2025/26 είχε... 14 παίκτες

Snapshot Ο ΠΣΑΠΠ πραγματοποίησε την 45η Γιορτή του στις 2 Νοεμβρίου 2025, βραβεύοντας τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες της σεζόν 2025/26.

Η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν περιείχε 14 παίκτες λόγω τριών ισοψηφιών στην ψηφοφορία των μελών του ΠΣΑΠΠ.

Η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με έξι παίκτες στην κορυφαία ομάδα, ενώ ακολούθησαν Ολυμπιακός με τρεις, ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός με δύο ο καθένας, και Παναθηναϊκός με έναν.

Η σύνθεση της κορυφαίας ενδεκάδας ακολουθούσε διάταξη 4-4-2 και περιλάμβανε ισοψηφίες στη θέση του δεξιού μπακ, των εξτρέμ και των επιθετικών.

Η παρουσία του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην ομάδα υπολογίστηκε βάσει της περσινής του θητείας στον Λεβαδειακό. Snapshot powered by AI

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την 45η Γιορτή του, σε μία εκδήλωση θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όπως και όσοι και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Η κορυφαία ενδεκάδα της Super League για τη σεζόν 2025/26 είχε για πρώτη φορά... 14 παίκτες, καθότι στην τελική κατάταξη υπήρξαν τρεις... ισοψηφίες. Η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, με έξι ποδοσφαιριστές να συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, δύο του ΠΑΟΚ και δύο του Λεβαδειακού συμπλήρωσαν τη λίστα, ενώ από τον Παναθηναϊκό επιλέχθηκε ο Ανδρέας Τεττέη. Στην περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, η παρουσία του στην κορυφαία ομάδα συνυπολογίζεται στην περυσινή του θητεία στον Λεβαδειακό.

Η σύνθεση της κορυφαίας ενδεκάδας, με διάταξη 4-4-2, ανά θέση:

Τερματοφύλακας

Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ)

Κεντρικοί αμυντικοί

Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Αριστερός μπακ

Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός)

Δεξιοί μπακ (ισοψηφία)

Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ)

Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός)

Κεντρικοί χαφ

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ)

Εξτρέμ (ισοψηφία)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ)

Επιθετικοί (ισοψηφία)

Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ)

Ανδρέας Τεττέη (Παναθηναϊκός)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

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