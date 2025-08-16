Ακούρευτος 314 ημέρες λόγω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Πώς ήταν και πώς έγινε αυτός ο φίλαθλος

Ο φίλαθλος των «κόκκινων διαβόλων» που κατοικεί στην Ισπανία υποσχέθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2024 ότι δεν θα κουρευτεί αν η αγαπημένη του ομάδα δεν κάνει πέντε σερί νίκες

Ακούρευτος 314 ημέρες λόγω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Πώς ήταν και πώς έγινε αυτός ο φίλαθλος

Πώς έγινε ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

Εσείς θα μπορούσατε να μείνετε σχεδόν έναν χρόνο χωρίς κούρεμα για την αγαπημένη σας ομάδα; Κι όμως, ο Φρανκ Ίλετ, ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προχώρησε σε μια πρόκληση μέσω των social media.

Ο φίλαθλος των «κόκκινων διαβόλων» που κατοικεί στην Ισπανία υποσχέθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2024 ότι δεν θα κουρευτεί αν η αγαπημένη του ομάδα δεν κάνει πέντε σερί νίκες.

Μάλιστα, ο Φρανκ ανέβαζε συνεχώς βίντεο στα social media δείχνοντας πόσο έχουν μακρύνει τα μαλλιά του.

Σήμερα, έχουν περάσει 314 ημέρες που ο Φρανκ δεν έχει κουρευτεί και τα προβλήματα για εκείνον έχουν ξεκινήσει. «Είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για μένα. Έχει πολλή ζέστη, ειδικά εδώ στην Ισπανία, όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, κάνει πολλή ζέστη.

Αυτή ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη δυσκολία. Και ακόμα και πράγματα όπως όταν κάνω ντους, το να πρέπει να στεγνώσω τα μαλλιά μου στη ζέστη και μετά να χρησιμοποιήσω πιστολάκι μαλλιών δίπλα στο κεφάλι μου είναι πάρα πολύ.

Φυσικά, χρειάζονται ώρες για να στεγνώσουν... Χρησιμοποιώ μια κορδέλα για να προσπαθώ να τα κρατήσω μακριά από το πρόσωπό μου.

Πρόσφατα δοκίμασα μια κρέμα για μπούκλες και φάνηκε να με ηρεμεί λίγο, κάτι που είναι υπέροχο, αλλά προφανώς χρειάζεται χρόνος για να γίνουν αυτά τα πράγματα, ενώ έτσι είναι πιο φυσικά».

Πλέον, ο 28χρονος μετρά 200 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram και σχεδόν 100.000 στο TikTok, έχοντας συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

