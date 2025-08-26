Ρίο Ενγκουμόα: Πλήγωσε τη Νιούκαστλ και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ

Ο νεαρός πλάγιος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ, Ρίο Ενγκουμόα, «έγραψε» ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (25/08), καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 361 ημερών.

01 02 Πηγή: AP. 02 02 Πηγή: AP.

Το πλασέ ακριβείας στο 90’+10’ των καθυστερήσεων του εκτός έδρας αγώνα ενάντια στη Νιούκαστλ για τη δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Μοχάμεντ Σαλάχ και ιδανική προσποίηση του Ντόμινικ Σομποσλάι, χάρισε τη νίκη στη Λίβερπουλ με 3–2.

Αποτελεί μόλις τον δεύτερο 16άχρονο που πετυχαίνει νικητήριο τέρμα στην Πρέμιερ Λιγκ, μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε σκοράρει απέναντι στην Άρσεναλ, το μακρινό 2002.

Ο Ρίο Ενγκουμόα δεν προέρχεται από τα «σπλάχνα» της Λίβερπουλ. «Μετακόμισε» στις ακαδημίες των «κόκκινων» τον Σεπτέμβριο του 2024 από την Τσέλσι κι έκτοτε, έχει εντυπωσιάσει με την απόδοση, τη συμπεριφορά και την εικόνα του.

Στην καλοκαιρινή προετοιμασία, κατάφερε να «μαγνητίσει» τα βλέμματα και μάλιστα, σκόραρε τόσο εναντίον των Γιοκοχάμα Μαρίνος κατά την παραμονή της ομάδας στην Ασία, όσο και στον πρώτο φιλικό αγώνα στο Άνφιλντ, με αντίπαλο την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Opening the scoring in style ? pic.twitter.com/YwznENm6Cn — Liverpool FC (@LFC) August 4, 2025

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, τον αποθέωσε για την εμφάνιση, τη συνέπεια και τον χαρακτήρα του, τονίζοντας ότι «φυσικά και είναι ξεχωριστό για εκείνον να σκοράρει σε μία τέτοια στιγμή».

Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, οι δύο τους μοιράστηκαν μία μοναδική στιγμή, με τον Ολλανδό τεχνικό να προτρέπει τον Ενγκουμόα να πανηγυρίσει με τους φίλους της Λίβερπουλ, που βρέθηκαν στο «Σαιντ Τζέιμς Παρκ».