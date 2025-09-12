Eurobasket 2025: Τι είναι το περιβόητο «τιρινίνι» που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

Ήρθε η μεγάλη ώρα –μέχρι την επόμενη– για την «επίσημη αγαπημένη». Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε (12/09, 21:00) την Τουρκία, στο σημαντικότερο παιχνίδι της 20ετίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη επιθυμεί να γράψει νέες χρυσές σελίδες στο βιβλίο των εθνικών επιτυχιών και να τραγουδήσει το… δικό της «τιρινίνι» στη Ρίγα, εκεί όπου διεξάγεται το Ευρωμπάσκετ 2025.

Το «τιρινίνι» στη μπασκετική κουλτούρα της Ελλάδας είναι μία έκφραση, ένα slang που συνδέεται με την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του 1987 και κυρίως τον τελικό εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.

Κανένα άλλο τραγούδι δεν έχει συνδεθεί τόσο πολύ με μία εθνική επιτυχία. Το “The Final Countdown” των Europe έντυσε το χρυσό Ευρωμπάσκετ του 1987, ενώ ακούστηκε και θα ηχεί σε κάθε γαλανόλευκο θρίαμβο.

Οι στίχοι του ιδρυτικού μέλους, Τζόι Τέμπεστ και η μουσική του σουηδικού συγκροτήματος δονούσε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από κάθε αγώνα της Ελλάδας κι έφτασε να αποτελεί συνώνυμο εκείνης της σπουδαίας επιτυχίας της σπουδαίας ομάδας του Κώστα Πολίτη, όπως και όλων όσες την ακολούθησαν και επλίζουμε όλοι πως θα την ακολουθήσουν.

Οι 12 παίχτες που συγκρότησαν την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του 1987 ήταν: Νίκος Γκάλης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Παναγιώτης Φασούλας, Φάνης Χριστοδούλου, Μέμος Ιωάννου, Λιβέρης Ανδρίτσος, Αργύρης Καμπούρης, Νίκος Σταυρόπουλος, Νίκος Λινάρδος, Μιχάλης Ρωμανίδης, Νίκος Φιλίππου και Παναγιώτης Καρατζάς.

