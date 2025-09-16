Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο Newsbomb: «Δεν υπάρχει αδύνατο - Όσες φορές πέφτεις πρέπει να σηκώνεσαι»

Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής μας ανοίγει την καρδιά του στο Newsbomb

Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο Newsbomb: «Δεν υπάρχει αδύνατο - Όσες φορές πέφτεις πρέπει να σηκώνεσαι»
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ / ΚΡΟΑΤΙΑ 2025 / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ
Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Πάλη είναι Έλληνας! Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, μετά τον άθλο του - που για να τον πετύχει πέρασε μια ολόκληρη οδύσσεια- μοιράζεται με το Newsbomb τις σκέψεις, τα συναισθήματα αλλά και το ποιο ήταν το μυστικό του, χάρη στο οποίο μας έκανε όλους υπερήφανους.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πέρασε ένα «σοκ» με την Ολυμπιάδα που μας πέρασε, καθώς οι προσδοκίες του δεν ανταμείφθηκαν.

Αυτό όμως περισσότερο τον πείσμωσε, παρά τον κατέβαλε… Και τελικά τα κατάφερε!

«Έχω φτάσει άλλες φορές πολύ κοντά στην κατάκτηση και στη δεύτερη θέση, αλλά ποτέ στο χρυσό μετάλλιο. Αυτό μόνο μου έλειπε για έμενα και την οικογένειά μου και επιτέλους το κατάφερα. Χαίρομαι που ανταμείφθηκαν οι κόποι κι έκανα όλους τους Έλληνες περήφανους για μένα», είναι τα πρώτα του λόγια στο Newsbomb.

Όπως περιγράφει στο Newsbomb, επέλεξε να ξεκουραστεί για ένα διάστημα, και φέτος αποφάσισε να επανέλθει. Ουσιαστική, εντατική προετοιμασία ξεκίνησε τον Ιούνιο, ενώ φέτος έδωσε μόλις δύο αγώνες.

Όμως αυτό αρκούσε: «Το αποτέλεσμα της προετοιμασίας που έκανα στην Ολυμπιάδα ανταμείφθηκε τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έτσι φάνηκε ότι δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου».

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης προκρίθηκε… με κεκτημένη ταχύτητα μέχρι τον τελικό, εκεί όμως ξεκίνησαν τα δύσκολα. «Σε κανένα ματς του πρωταθλήματος δεν βρέθηκα πίσω και κέρδισα εύκολα χωρίς να απειληθώ. Η πιο κρίσιμη στιγμή και δύσκολη στιγμή ήταν ο τελικός. Ψυχολογικά, έπρεπε πιο πολύ να προετοιμαστώ, γιατί θέλει ατσάλινα νεύρα ένας τέτοιος αγώνας, με τόσα μάτια πάνω μου, και τους φίλους και συγγενείς μου. Ένιωθα μεγάλη πίεση και ψυχολογικά και σωματικά. Τελικά νίκησα και αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι το ήθελα πολύ», μας λέει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν συνέβη η… μεγάλη στιγμή, δηλαδή το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και τελείωσε ο αγώνας, από την αδρεναλίνη ο ίδιος δεν σκέφτηκε… τίποτα. Απλά, γύρισε και κοίταξε προς τους δικούς του που πανηγύριζαν. «Ακόμα, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως», μας λέει γελώντας.

Και μετά την κορυφή, τι, τον ρωτάμε… «Ο βασικότερος στόχος μου ήταν να επανέλθω μετά την αποτυχημένη Ολυμπιάδα και πλέον αυτό επετεύχθη στο 100%, και ψυχολογικά και σωματικά. Αυτός είναι και ο επόμενος στόχος, η επόμενη Ολυμπιάδα το 2028 στο Λος Άντζελες. Αυτό θα με ολοκλήρωνε γιατί ένα ολυμπιακό μετάλλιο είναι πάντα ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Έχουμε χρόνο για αυτό όμως, τώρα θέλω να ξεκουραστώ. Μετά, θα καθίσω με τους προπονητές μου και θα σχεδιάσουμε ένα πλάνο».

Το όραμά του, παράλληλα, είναι να εμπνεύσει: «Όταν ξεκινούσα την πάλη έμοιαζε κάτι ακατόρθωτο αυτό το επίτευγμα. Τώρα που το κατάφερα έδειξα στα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να το πιστέψουν. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, να βλέπω τη σημαία μας ψηλά. Χαίρομαι που το καταφέρνω αυτό μέσω του αθλητισμού».

'Οσο για το πώς μπορεί να φτάσει κάποιος στην κορυφή; «Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας καλός παλαιστής για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο είναι οι σημαντικές ψυχικές ικανότητες πέρα από τις σωματικές. Είναι δύσκολο άθλημα ειδικά στην Ελλάδα και χρειάζεται πολύ κόπο, προπονήσεις, θυσίες, σωστούς συνεργάτες. Σε κάποιον βαθμό οι παλαιστές πρέπει να γίνουν υπεραθλητές, να είσαι σε όλα καλοί, για να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Και κυρίως... Να μην πτοείται ο χαρακτήρας και το ηθικό σου παρά τις αποτυχίες και τις ήττες. Εγώ έχω ηττηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά τελικά ξανασηκώθηκα».

