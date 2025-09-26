ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP

Με δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, στηρίζοντας κορυφαίες διοργανώσεις και ομάδες, η ΒΙΚΟΣ COLA θα είναι ο επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP.

Μία από τις πιο συναρπαστικές αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα μας, που σηματοδοτεί την έναρξη κάθε μπασκετικής χρονιάς και προσελκύει χιλιάδες φιλάθλους, αποκτά πλέον έναν ελληνικό χορηγό που μοιράζεται τον παλμό και τον ενθουσιασμό του κοινού.

O Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Η ΒΙΚΟΣ COLA διψά για μπάσκετ, διψά για γεμάτα γήπεδα, διψά για νίκες! Η συνεργασία μας με το Stoiximan SUPER CUP, μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε δίπλα στους φιλάθλους, να ζήσουμε τον παλμό και την ένταση κάθε αγώνα και να μοιραστούμε τη δροσιά και τη γεύση της ΒΙΚΟΣ COLA στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού».

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.000 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan Water, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».