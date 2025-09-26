ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP

«Η ΒΙΚΟΣ COLA διψά για μπάσκετ, διψά για γεμάτα γήπεδα, διψά για νίκες!»

Newsbomb

ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, στηρίζοντας κορυφαίες διοργανώσεις και ομάδες, η ΒΙΚΟΣ COLA θα είναι ο επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP.

Μία από τις πιο συναρπαστικές αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα μας, που σηματοδοτεί την έναρξη κάθε μπασκετικής χρονιάς και προσελκύει χιλιάδες φιλάθλους, αποκτά πλέον έναν ελληνικό χορηγό που μοιράζεται τον παλμό και τον ενθουσιασμό του κοινού.

O Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Η ΒΙΚΟΣ COLA διψά για μπάσκετ, διψά για γεμάτα γήπεδα, διψά για νίκες! Η συνεργασία μας με το Stoiximan SUPER CUP, μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε δίπλα στους φιλάθλους, να ζήσουμε τον παλμό και την ένταση κάθε αγώνα και να μοιραστούμε τη δροσιά και τη γεύση της ΒΙΚΟΣ COLA στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού».

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.000 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan Water, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα blue jeans, τα γαλάζια μάτια και τα γονίδια: Διάσημη δημοσιογράφος τρολάρει τη Sydney Sweeney και προτρέπει σε... κολονοσκόπηση

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει μερίδιο στην TikTok στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ

12:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ και το ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πυρκαγιά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Ρωσία - Βίντεο

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «75 εκατ. ευρώ ως τώρα στην ΑΑΔΕ για ανάκτηση από επενδύσεις που δεν έγιναν»

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση;

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

11:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερα «έπιασε» τον Ντόναλντ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια Τραμπ - Το βίντεο που έγινε viral

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νορβηγίδα κατήγγειλε βιασμό από Βρετανό τουρίστα - Συνελήφθη ο 25χρονος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Το ζήτημα της εκταφής αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προσλαμβάνονται Ρομά ως αστυνομικοί για τους καταυλισμούς - Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Λάθος» τουρκικού δικαστηρίου αποκαλύπτει πώς η Άγκυρα και η MIT εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση;

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ