Δεν την αποχωρίζεται με τίποτα: Η… ιδιαίτερη αφιέρωση του Έντρικ στη γυναίκα του

Ο Έντρικ διανύει μία πολύ καλή περίοδο με τη φανέλα της Λιόν, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας εφέτος 6 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τον νεαρό Βραζιλιάνο να κερδίζει ξανά θέση στην εθνική Βραζιλίας.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας με τη «σελεσάο», ο Έντρικ εντοπίστηκε να φορά ένα ξεχωριστό ζευγάρι ποδοσφαιρικών παπουτσιών.

Πάνω στα λευκά New Balance Tekela boots με ροζ λεπτομέρειες, ήταν γραμμένο το όνομα της συζύγου του, Γκαμπριέλι Μιράντα.