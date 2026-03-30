Δεν την αποχωρίζεται με τίποτα: Η… ιδιαίτερη αφιέρωση του Έντρικ στη γυναίκα του
Ο Έντρικ «τράβηξε» τα βλέμματα στην προπόνηση της Βραζιλίας
Ο Έντρικ διανύει μία πολύ καλή περίοδο με τη φανέλα της Λιόν, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας εφέτος 6 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τον νεαρό Βραζιλιάνο να κερδίζει ξανά θέση στην εθνική Βραζιλίας.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας με τη «σελεσάο», ο Έντρικ εντοπίστηκε να φορά ένα ξεχωριστό ζευγάρι ποδοσφαιρικών παπουτσιών.
Πάνω στα λευκά New Balance Tekela boots με ροζ λεπτομέρειες, ήταν γραμμένο το όνομα της συζύγου του, Γκαμπριέλι Μιράντα.
