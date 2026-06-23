Behind the scenes: Το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Δείτε τα παρασκήνια από την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τις δηλώσεις που ξεχώρισαν στην παρουσίασή του από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από την παρουσίαση του «Ζοτς» και έγραψε:

«Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη Τύπου, όμως αυτή είναι η πραγματική αίσθηση που άφησε.

Περάστε πίσω από την αυλαία και ζήστε όλο το συναίσθημα της επιστροφής του κόουτς Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο σπίτι του.

Από τη στιγμή που πάτησε ξανά το παρκέ του Telekom Center Athens, μέχρι τη συγκινητική επανένωσή του με την ομάδα και την απόλυτη έκρηξη των φίλων του Παναθηναϊκού που φώναξαν ξανά το όνομά του.

Η ιστορία συνεχίζεται...».

Δείτε το βίντεο:

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You watched the press conference, but this is how it truly felt.



Step behind the curtain and live the full emotion of Coach Zeljko Obradovic’s return to his… pic.twitter.com/yr9OtAbMEE — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026

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