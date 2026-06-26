Fight Club αλά... Μουντιάλ: Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον μαζί στις κερκίδες στο ματς ΗΠΑ-Τουρκία

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα Τουρκίας

ΗΠΑ στο Μουντιάλ στο στάδιο του Λος Άντζελες.

Η παρουσία των δύο ηθοποιών προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της ταινίας Fight Club.

Χρήστες του διαδικτύου δημιούργησαν memes που σατίριζαν τον Νόρτον, υποστηρίζοντας ότι μιλούσε στον εαυτό του.

Η αναφορά στα memes σχετίζεται με το ανατρεπτικό φινάλε της ταινίας Fight Club. Snapshot powered by AI

Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον εμφανίστηκαν μαζί στις κερκίδες στο στάδιο του Λος Άντζελες, κατά την διάρκεια του αγώνα της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του φετινού Μουντιάλ, προκαλώντας τον ενθουσιασμό πολλών θαυμαστών.

Οι δύο σταρ του «Fight Club» αναβίωσαν σκηνές της πολυεπιτυχημένης ταινίας, η οποία προκάλεσε χαμό στους φαν του κινηματογράφου, λόγω της ανατρεπτικής πλοκής της.

Δείτε βίντεο:

Edward Norton talking to himself at the game pic.twitter.com/plInwmHETv — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) June 26, 2026

Άμεση ήταν η αντίδραση των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι δημιούργησαν memes «κοροϊδεύοντας» τον Νόρτον, λέγοντας ότι μιλάει... στον εαυτό του.

«Ο Νόρτον μιλάει στον εαυτό κατά την διάρκεια του αγώνα της Τουρκίας με τις ΗΠΑ», έγραψε ένας χρήστης στο «X», αναφερόμενος στο ανατρεπτικό φινάλε του Fight Club.

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