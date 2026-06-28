Rally Acropolis: Ο Γάλλος Οζιέ πήρε την νίκη σε ένα δραματικό φινάλε

Snapshot Ο Σεμπαστιάν Οζιέ κέρδισε το Ράλλυ Ακρόπολις με το Toyota GR Yaris Rally1, κατακτώντας την 69η νίκη του στο WRC και δεύτερη στο συγκεκριμένο αγώνα μετά από 15 χρόνια.

Ο Τιερί Νεβίλ έχασε το προβάδισμά του λόγω δύο σκασμένων ελαστικών στην ειδική διαδρομή «Άγιοι Θεόδωροι», που του κόστισαν 53,5 δευτερόλεπτα.

Ο Τακαμότο Κατσουτα ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση, προσφέροντας ένα ισχυρό αποτέλεσμα για την Toyota Gazoo Racing.

Η M Sport Ford World Rally Team εξασφάλισε την καλύτερη θέση της σεζόν με τον Τζος ΜακΈρλιν και τον Έοιν Τρέισι στην τέταρτη θέση, παρά μια εκτροπή στην ειδική «Άγιοι Θεόδωροι 2». Snapshot powered by AI

Οι «θεοί» του Ράλλυ Ακρόπολις έδειξαν την εύνοια τους στον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζιέ και τον συνοδηγό του Βενσάν Λαντέ, που στέφθηκαν νικητές σε ένα δραματικό φινάλε.

Ο Οζιέ σφράγισε τη νίκη με διαφορά 58,3 δευτερολέπτων με το Toyota GR Yaris Rally1 και πήρε τους επιπλέον βαθμούς για τη νίκη του στην «Super Sunday» και τη νίκη στο Wolf Power Stage. Ήταν η 69η νίκη του Οζιέ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και ο δεύτερος θρίαμβός του στο Ράλλυ Ακρόπολις, 15 χρόνια μετά.

Ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ είχε προβάδισμα 4,1 δευτερολέπτων πριν την Κυριακή, μετά από δύο σκληρές ημέρες γύρω από τις ειδικές διαδρομές στο Λουτράκι. Ωστόσο ο Οζιέ ανέτρεψε την κατάσταση στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδώρων και πήρε προβάδισμα 1,3 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, οι δύο οδηγοί σημείωσαν πανομοιότυπους χρόνους στην ειδική διαδρομή «Λουτράκι 1» και είχαν ακόμη δύο ειδικές διαδρομές να περάσουν.

Η αποφασιστική στιγμή ήρθε στη δεύτερη διέλευση της ειδικής διαδρομής «Άγιοι Θεόδωροι», όπου ο Νεβίλ υπέστη δύο σκασίματα στα πίσω ελαστικά και έχασε 53,5 δευτερόλεπτα από τον Οζιέ. Από εκεί και πέρα, ο οδηγός της Toyota χρειαζόταν απλώς να οδηγήσει το αυτοκίνητο μέχρι την τελική ειδική διαδρομή «Λουτράκι Wolf Power Stage», αλλά και πάλι πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το Σαββατοκύριακο.

«Οι Έλληνες θεοί τελικά με στήριξαν. Ήταν ένα μακρύ Σαββατοκύριακο. Γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε ποτέ χρόνος για χαλάρωση, μέχρι και αυτό το Power Stage. Δεν μπορούσα να πιέσω εκεί, απλώς οδήγησα όσο πιο απαλά μπορούσα και ένιωθα κάθε πέτρα. Αλλά τώρα το καταφέραμε, και είναι μια μικρή εκδίκηση για αυτό που χάσαμε στην Πορτογαλία», είπε ο Οζιέ.

Ο Νεβίλ φάνηκε να έχει ανάμεικτα συναισθήματα μετά από μια εμφάνιση που φαινόταν ικανή να χαρίσει στην Hyundai Shell Mobis World Rally Team την τέταρτη νίκη της στο Ράλλυ Ακρόπολις. Ο Βέλγος ήταν μπροστά στην κατάταξη από το πρωί της Παρασκευής μέχρι την πρώτη ειδική διαδρομή της Κυριακής και βρισκόταν σε μια ισορροπημένη μάχη με τον Οζιέ πριν το κλατάρισμα στα ελαστικά.

«Αυτή τη στιγμή νιώθω ανάμεσα στην απογοήτευση και, κατά κάποιον τρόπο, σε λίγη χαρά, γιατί το αυτοκίνητο αποδίδει καλά και νιώθουμε άνετα μέσα σε αυτό», δήλωσε ο Νεβίλ. «Συγχαρητήρια στον Οζιέ, έκανε κι αυτός έναν απίστευτο αγώνα. Δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί χωρίς τη σκασμένη ρόδα. Αλλά έτσι είναι το ράλι. Στην Πορτογαλία επωφεληθήκαμε από τη δική του σκασμένη ρόδα και τώρα επωφελείται αυτός από τη δική μας», ανέφερε.

Η νίκη του Οζιέ σφράγισε επίσης ένα ισχυρό αποτέλεσμα για την Toyota Gazoo Racing. Ο Τακαμότο Κατσουτα συμπλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση με 3 λεπτά και 04,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον συμπαίκτη του, αφού κατάφερε να βγάλει τις δύσκολες ειδικές διαδρομές όταν άλλοι αντιμετώπισαν δυσκολίες. Μάλιστα την Παρασκευή ξεκίνησε δεύτερος.

«Ήταν αρκετά δύσκολα στην αρχή αυτού του ράλλυ, οπότε προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση όσο καλύτερα μπορούσαμε», δήλωσε ο Κατσούτα.

«Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα, το αυτοκίνητο δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα καθ’ όλη τη διάρκεια του ράλι. Επίσης, ήμασταν τυχεροί με τις σκασμένες ρόδες, καθώς ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. Σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής μου, καθώς είναι τα γενέθλια της κόρης μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που της φέρνω ένα τρόπαιο».

Ο Τζος ΜακΈρλιν και ο Έοιν Τρέισι εξασφάλισαν την καλύτερη θέση της καριέρας τους, την τέταρτη στη γενική κατάταξη, για την M-Sport Ford World Rally Team, μετά από μια ψύχραιμη οδήγηση σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες της σεζόν. Το ιρλανδικό πλήρωμα έπρεπε να ξεπεράσει μια εκτροπή προς το τέλος της ειδικής διαδρομής «Άγιοι Θεόδωροι 2», αλλά άντεξε και τερμάτισε 6,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σάμι Πατζάρι.

«Σίγουρα δεν το κάναμε εύκολο για τους εαυτούς μας. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα και όλους όσους πιστεύουν σε εμάς. Ήταν μια δύσκολη αρχή για τη σεζόν. Τι ράλλυ!», δήλωσε ο ΜακΈρλιν.