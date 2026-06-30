Βραζιλιάνες καλόγριες σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για τη νίκη επί της Ιαπωνίας

Snapshot Βραζιλιάνες καλόγριες από το μοναστήρι Santa Maria dos Anjos πανηγύρισαν έντονα τη νίκη της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Βραζιλία κέρδισε με 2

1 χάρη σε γκολ της τελευταίας στιγμής και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Οι καλόγριες εξέφρασαν τη χαρά τους κυματίζοντας σημαίες και χορεύοντας μέσα στο μοναστήρι.

Το βίντεο με τους πανηγυρισμούς των μοναχών έγινε viral, δείχνοντας την παγκόσμια διάσταση του ποδοσφαιρικού ενθουσιασμού. Snapshot powered by AI

Στους ρυθμούς του μουντιάλ κινείται όλος ο πλανήτης και όπως φαίνεται κανείς δεν εξαιρείται από την ποδοσφαιρική τρέλα...

Οι Βραζιλιάνοι είναι παθιασμένοι με την εθνική ομάδα τους και παρακολουθούν σχεδόν εμμονικά την πορεία της και δεν το κρύβουν. Βλέπουν μπάλα μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες. Και όταν λέμε γυναίκες εννοούμε ακόμα και καλόγριες!

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, από το Μοναστήρι Santa Maria dos Anjos στο Ντουράντος, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, παρακολουθούν με αγωνία την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς στο νικητήριο γκολ.

Η Βραζιλία επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας χάρη σε γκολ της τελευταίας στιγμής, και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 με τις καλόγριες να γιορτάζουν σαν μικρά παιδιά, κυματίζοντας σημαίες και χορεύοντας.

فرحة هستيرية تسيطر على الراهبات عقب فوز البرازيل المثير على اليابان. pic.twitter.com/JeR6rt3dYz — موسكو | ?? MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 30, 2026

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