Μουντιάλ 2026: Οπαδοί της Παραγουάης έμειναν στα «κρύα του λουτρού» - Έσβησε η οθόνη στα πέναλτι

Μια απίστευτα άτυχη στιγμή έζησαν οπαδοί της Παραγουάης που παρακολουθούσαν τον αγώνα της χώρας τους με την Γερμανία το βράδυ της Δευτέρας, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ, όταν η οθόνη στην οποία παρακολουθούσαν το ματς... έσβησε ξαφνικά.

Η εμφάνιση της Παραγουάης στο ματς των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Γερμανία ήταν συγκλονιστική, όχι μόνο στη διαδικασία των πέναλτι που τους χάρισε την πρόκριση στη φάση των «16», αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του 90λεπτου και της παράτασης.

Μερικοί οπαδοί της Παραγουάης παραλίγο να χάσουν την απίστευτη νίκη της χώρας τους, όταν κατά την διάρκεια του τελευταίου και καθοριστικού πέναλτι έληξε η συνδρομή τους και έσβησε η οθόνη τους, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ωστόσο, όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άνοιξε και πάλι η οθόνη, οι οπαδοί της Παραγουάης διαπίστωσαν ότι η χώρα τους προκρίθηκε στη φάση των «16», προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Δείτε βίντεο:

Paraguay fans were left stunned when their TV subscription expired during the penalty shootout against Germany — but when it came back on, the crowd went absolutely insane. pic.twitter.com/09fCv9E3Yy — Breaking911 (@Breaking911) June 30, 2026

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