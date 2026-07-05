Εθνική Ελλάδας: Τι ψάχνει στην Β' φάση του για να προκριθεί στο MundoBasket μετά τη νέα ήττα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε ακριβά τις δύο συνεχόμενες κακές εμφανίσεις με Πορτογαλία και Ρουμανία, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο με απολογισμό τρεις νίκες και τρεις ήττες.

Το ρεκόρ αυτό μεταφέρεται στη Β' φάση, εκεί όπου σχηματίζεται ένας νέος, εξαιρετικά απαιτητικός όμιλος έξι ομάδων, από τον οποίο θα προκριθούν στο Μουντομπάσκετ 2027 μόνο οι τρεις πρώτοι.

Ο νέος όμιλος και οι αντίπαλοι

Η Ελλάδα θα κληθεί να δώσει έξι παιχνίδια (εντός και εκτός έδρας) απέναντι σε τρεις νέες ομάδες που έρχονται από το Group A: την πανίσχυρη Ισπανία, τη Γεωργία και την επικίνδυνη Ουκρανία.

Στον ίδιο όμιλο παραμένουν η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο, τις οποίες όμως η Εθνική δεν θα αντιμετωπίσει ξανά.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η κατάσταση στην εκκίνηση της Β' φάσης είναι οριακή:

Ισπανία: 5-1 Ουκρανία: 4-2 Γεωργία: 3-3 Πορτογαλία: 3-3 Ελλάδα: 3-3 Μαυροβούνιο: 3-3 ή 4-2 (εκκρεμεί το τελευταίο παιχνίδι τους)

Τι ψάχνει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Με την Ισπανία να έχει πάρει σαφές προβάδισμα και την Ουκρανία να βρίσκεται στο 4-2, η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη ουσιαστικά ισόβαθμη με τη Γεωργία και την Πορτογαλία.

Για να προλάβει το τρένο της πρόκρισης, η «επίσημη αγαπημένη» ψάχνει τουλάχιστον 4 νίκες στα επόμενα 6 παιχνίδια, με τα εντός έδρας ματς να αποκτούν χαρακτήρα «τελικού», ενώ θα χρειαστεί οπωσδήποτε και μία μεγάλη εκτός έδρας επικράτηση (ιδανικά επί της Γεωργίας ή της Ουκρανίας) για να καλύψει το χαμένο έδαφος του πρώτου γύρου.

Η τελική κατάταξη του ομίλου μας στην Α' φάση:

Πορτογαλία 3-3 Ελλάδα 3-3 Μαυροβούνιο 3-2 * Ρουμανία 2-3 *

(Απομένει η αναμέτρηση Μαυροβουνίου - Ρουμανίας για την οριστική ολοκλήρωση)*