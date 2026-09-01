Ολυμπιακός: Η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα - Στα 20 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος

Snapshot Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό μετά την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης.

Ο Ολυμπιακός κατέβαλε 16 εκατομμύρια ευρώ για τη ρήτρα του παίκτη, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με προμήθειες.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του Ολυμπιακού.

Οι ετήσιες απολαβές του Πουέρτα θα ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Πουέρτα αγωνίστηκε σε 33 αγώνες στη LaLiga Hypermotion και 3 στη LaLiga με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ πριν τη μεταγραφή του. Snapshot powered by AI

Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, καθώς η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε την παραχώρηση των δικαιωμάτων του 23χρονου Κολομβιανού μέσου στους «ερυθρόλευκους».

Ο ισπανικός σύλλογος γνωστοποίησε ότι ο Ολυμπιακός κατέβαλε το σύνολο της προβλεπόμενης ρήτρας αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή, ανοίγοντας και τυπικά τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής.

Στην ανακοίνωσή της, η Ρασίνγκ Σανταντέρ αναφέρει:

«Σήμερα, η Racing μεταβίβασε τα αθλητικά δικαιώματα του Gustavo Puerta στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τη Racing.

Η Racing Santander εύχεται στον Gustavo Puerta, ο οποίος έπαιξε 33 αγώνες στη LaLiga Hypermotion και τρεις στη LaLiga για τον σύλλογο της Κανταβρίας. Καλή τύχη στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε πολύ, Gustavo».

ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club



✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Ο Πουέρτα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, καθώς έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (9/1), προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν στη ρήτρα του 23χρονου χαφ, με το συνολικό κόστος της συμφωνίας, ωστόσο, να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις προμήθειες.

Ο Κολομβιανός μέσος, ύψους 1,73 μ., αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ενώ σε ό,τι αφορά τις απολαβές του, αυτές θα ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

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