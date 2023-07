Τι συνέβη με τα επαίσχυντα σκίτσα παιδοφιλικού περιεχομένου - Ο Μ. Γρυπάρης που το κατήγγειλε ξεσπά

Σάλος ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από τη δημοσιοποίηση σκίτσων υποτιθέμενου «σκιτσογράφου», ο οποίος προωθεί εμφανώς τους βιασμούς παιδιών και την αιμομιξία.

Ο υποτιθέμενος καλλιτέχνης προκαλεί τους χρήστες του διαδικτύου με τα αηδιαστικά σκίτσα του αποκαλώντας ταυτόχρονα «φασίστες» όσους τον κατακρίνουν!

Εκατοντάδες χρήστες έχουν εκφράσει την οργή και τον αποτροπιασμό τους, καλώντας την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία να παρέμβει και να δώσει τέλος σε αυτή την αθλιότητα.

Έτσι και έγινε, με τον εισαγγελέα να παρεμβαίνει και να ξεκινάει έρευνα για τα επίμαχα, φρικώδη παιδοφιλικά σκίτα.

Από τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να εργάζεται ως σκιτσογράφος σε εκδόσεις με κόμικ και οι απόψεις του να είναι κατά της θρησκείας, κατά των συνόρων και συμφωνεί με το να ντύνουν στα Pride την εικόνα της Παναγίας και του Χριστού με LGBT χρώματα. Παράλληλα όπως καταγγέλουν χρήστες του διαδικτύου θα ήθελε να συνεχίζονται πορείες των μουσουλμάνων με το κοράνι στο χέρι, θέλει το κάψιμο της ελληνικής σημαίας και της Ακρόπολης και διάφορες άλλες ασυναρτησίες που αναρτά στο προφίλ του…

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με τον άνθρωπο που ανέδειξε αυτή την αθλιότητα, τον δημοσιογράφο και ιδιοκτήτη του «gameworld» Μάνο Γρυπάρη, ο οποίος πρόσφατα αποκλείστηκε από έκθεση κόμικ στην Κύπρο, διότι κάποιοι αντέδρασαν στις... πολιτικές του απόψεις περί της πατρίδας και της ελληνικής σημαίας! Στην ίδια έκθεση, και με 48 ώρες καθυστέρηση, αποκλείστηκε και ο σκιτσογράφος με το παιδοφιλικό περιεχόμενο, κι αυτό μόνο έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε...

Η υπόθεση θυμίζει αυτή του σκιτσογράφου Κωνσταντίνου Παππά, ο οποίος πρόσφατα αποκλείστηκε από έκθεση κόμικ στην Αθήνα, κι αυτό όχι για κάποιο... παιδοφιλικό περιεχόμενο -οι διοργανωτές έχουν την τάση να δείχνουν... ανοχή σε αυτού του τύπου την «τέχνη» (σε πάρα πολλά εισαγωγικά η λέξη), όχι όμως και στα κόμικ πατριωτικού περιεχομένου...

Ο Μάνος Γρυπάρης εξηγεί στο Newsbomb.gr τι συνέβη.

Newsbomb.gr: Κύριε Γρυπάρη, πως προέκυψε αυτό το θέμα; Καταρχάς για ποιον λόγο απέκλεισαν την εταιρεία σας από την εκθεση, δεδομένου ότι πρόσφατα είχατε ξανά συμμετάσχει ;

Μάνος Γρυπάρης: Για αρχή ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Εμείς ως GameWorld.gr συμμετέχουμε σε εκθέσεις εδώ και 17 χρόνια, από την ίδρυσή μας. Στα περίπτερά μας στις εκθέσεις παίζουμε games με τους αναγνώστες μας. Στην περίπτωση της Cyprus Comic Con αποκλειστήκαμε γιατί ο σκιτσογράφος Ηλίας Κυριαζής έβγαλε ανακοίνωση εναντίον μου απαιτώντας η Cyprus Comic Con να μας ακυρώσει. Στο προφίλ του στο Facebook με βάφτισε "ακροδεξιό" για τα βίντεο που ανεβάζω στα... προσωπικά μου social media. Δηλαδή απαιτείς να ακυρωθεί ένα ολόκληρο site από μία έκθεση που θα κατέβαινε για τελείως διαφορετικό λόγο, απλά επειδή δεν συμφωνείς πολιτικά με τον ιδιοκτήτη του. "Πολύ δημοκρατικό".

Από τα screenshots που έδειξε στον κόσμο εξέφρασε την αντίθεσή του στο ότι λέω τους παιδεραστές "Ανώμαλους", στο ότι κατηγορώ όσους στο Pride βάβουν τις εικόνες Παναγίας και Χριστού με LGBT χρώματα, ότι διαφωνώ με τις ποσοστώσεις της woke ατζέντας κτλ. Του απάντησα δημόσια στο προφίλ του "Για ποιο λόγο ακριβώς με θεωρείς ακροδεξιό; Δείξε μου παράδειγμα σε βίντεο που έχω ανεβάσει". Όποτε του απαντούσα μου έσβηνε τα σχόλια και μάλιστα με αποκάλεσε και "ζώο". Επειδή λοιπόν ο κύκλος του Ηλία Κυριαζή προέρχεται από άτομα της ακροαριστεράς, βγήκαν στη Facebook page της Cyprus Comic Con και στα προφίλ τους και ζητούσαν το ίδιο, χωρίς καν φυσικά να εξετάσουν το ποιος είμαι και ποιο είναι το μέσο μου.

Για ποιον λόγο σας κατηγορούν; Τα επιχειρήματα ποια είναι ακριβώς ;

Πολύ καλή η ερώτηση και μου δίνει την αφορμή να πω δύο πράγματα. Πρώτον το GameWorld.gr είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα gaming site, έχει 50.000 εγγεγραμμένα μέλη, 88.000 YouTube subscribers, μεγάλη παρουσία σε όλα τα social media και έχει συμμετάσχει ως χορηγός επικοινωνίας σε δεκάδες εκθέσεις. Επίσης έχει πραγματοποιήσει για 10 χρόνια στο ραδιόφωνο την εκπομπή Users, για 2,5 χρόνια είχαμε παρουσία στην τηλεόραση και στο YouTube, έχουμε παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις E3, Gamescom και Tokyo Game Show ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα δίνουμε τα βραβεία Game of the Year και Greek Game of the Year σε εταιρείες.

Είμαστε από τα πιο αγαπητά ελληνικά μέσα και communities και πάντοτε στα events που κατεβαίναμε ο κόσμος που μας γνώριζε έλεγε τα καλύτερα. Δεν έχω φτιάξει ένα όνομα και μια προσφορά στην ελληνική gaming δημοσιογραφία για να έρχεται ο Ηλίας Κυριαζής να με συκοφαντεί και να το καταστρέφει σε μία ημέρα. Δεύτερον, ως προς το ερώτημά σας για τις κατηγορίες, δεν έχω δώσει δικαίωμα σε κανένα διαδικτυακό troll να με αποκαλεί "ακροδεξιό", ορολογία που ταυτίζεται με τον ναζισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό, λες και είμαι κανένα στέλεχος της Χρυσής Αυγής.

Όχι μόνο τολμάνε να το κάνουν μέχρι και σήμερα αλλά αποκαλούν όσους καταδίκασαν τα σκίτσα ως "ακροδεξιούς". Τους προειδοποίησα πολλές φορές. Θα έχουν την νομική απάντηση που τους αρμόζει για να τελειώνουμε μία και καλή. Τον ορισμό τον χρησιμοποιούν με το "έτσι θέλω" χωρίς κανένα απολύτως παράδειγμα. Και ειδικότερα, δεν δέχομαι από ακροαριστερά sites και κυκλώματα ακροαριστερής δημοσιογραφίας, για χάρη της πολιτικής τους ατζέντας, επειδή διαφωνώ με την woke ατζέντα και το μεταναστευτικό, να δέχομαι τέτοιο πόλεμο. Ουδέποτε δήλωσα μίσος ή υποκίνησα σε βία έναντι οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Τα βίντεό μου είναι στο YouTube, ας πάνε να τα δούνε. Εκφράζω απόψεις που οποιοσδήποτε πολίτης σκέφτεται. Αν τους χαλάνε απόψεις όπως π.χ. ότι "Οι λαθρέμποροι και οι ΜΚΟ που συνεργάζονται για να μεταφέρουν παράνομους μετανάστες πρέπει να μπουν ισόβια γιατί δεν μπαίνει κανείς τους και εκείνοι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους" τότε ας μας πούνε πρώτον από πότε νομιμοποιήθηκε η λαθρομετανάστευση, δεύτερον ποιο είναι το ποσοστό που θα δεχόντουσαν επί του πληθυσμού (διότι 15-20% δεν έχω δει σε άλλη χώρα) και τρίτον στα πόσα εκατομμύρια είναι το όριο των παράνομων μεταναστών που έχουν στο κεφάλι τους, μιας και σε μία νύχτα μπορούν αρκετές χώρες να γίνουν όπως η Γαλλία. Θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι τα οφθαλμοφανή προβλήματα της κοινωνίας που θίγω κάνουν τους ίδιους ακραίους και όχι εμάς.

Πώς ανακαλύψατε τα επίμαχα σκίτσα του συγκεκριμένου σκιτσογράφου ; Για να τα βρήκατε εσείς, μήπως είναι διαθεσιμα παντού ;

Όταν μετά τις ανυπόστατες κατηγορίες του Ηλία Κυριαζή εναντίον μου ανεβάσαμε ένα άρθρο στο GameWorld.gr για την Cyprus Comic Con και το αδικαιολόγητο κόψιμο του μέσου μας, υπερασπιστήκαμε δημόσια την θέση μας και υποβάλαμε ερωτήματα προς τον κύριο Κυριαζή για όλα τα παραπάνω. Μεταξύ άλλον τον ρωτήσαμε "Από που κι ως που θεωρεί ότι οι παιδεραστές δεν είναι ανώμαλοι" όπως τους χαρακτήρισα σε βίντεο; Εκείνη τη στιγμή αναγνώστες μας είδαν την είδηση και άρχισαν να ανεβάζουν στο Twitter φωτογραφίες από τα κόμικς SubArt του Ηλία Κυριαζή τεύχη #2 και #3 με τα επίμαχα σκίτσα παιδοφιλίας και αιμομιξίας.

Βάλαμε αυτές τις φωτογραφίες στο άρθρο και κατακρίναμε την στάση του κυρίου Κυριαζή για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αφού δήλωσε την αντίθεσή του με τον χαρακτηρισμό "Ανώμαλοι" που έκανα στους παιδεραστές. Στη συνέχεια βλέποντας το προφίλ του Ηλία Κυριαζή στο Twitter, βρήκαμε και άλλα σημαντικά μηνύματα, όπως το ότι παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε δώσει ένα περιοδικό πορνό σε ένα 10χρονο αγόρι "επειδή του ζήτησε να του το αγοράσει" σύμφωνα με την δικαιολογία του. Τα σκίτσα πλέον δεν γνωρίζω αν υπάρχουν ακόμα γιατί το Twitter έκλεισε πάρα πολλούς λογαριασμούς που δημοσίευαν τις φωτογραφίες και το βίντεο, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου. Τα συγκεκριμένα περιοδικά δεν τα έχω στην κατοχή μου γιατί δεν ασχολούμαι καν με κόμικς.

Για το ζήτημα επενέβη εισαγγελέας ενώ τα σκίτσα αυτά χαρακτηρίζονται ως υλικό παιδικής πορνογραφιας. Εσείς τι γνώμη έχετε , σχετικά με τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σκιτσογράφος;

Τα σκίτσα αυτά απεικονίζουν παιδική πορνογραφία. Σαφώς και ο σκιτσογράφος δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία με έναν διακινητή υλικού φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας, αλλά ακόμα και ως εικόνες είναι σοκαριστικές. Ο σκιτσογράφος υπερασπίζεται την θέση του λέγοντας ότι "είχαν χαρακτήρα σατιρικό εμπνευσμένο από κόμικς παλιότερων δεκαετιών" και ότι τα έχει "αποκηρύξει".

Πρώτον δεν βλέπω τίποτα το σατιρικό σε αυτά τα σκίτσα. Δεν υπάρχει κάτι σατιρικό στο να απεικονίζεται ένας ηλικιωμένος γυμνός με ένα κοριτσάκι 7-8 χρονών που να δείχνουν ότι έχουν συνουσιαστεί, ούτε μία μητέρα να βάζει στραπόν στο γιο της και να τον τραβάει φωτογραφίες. Σάτιρα στην αιμομιξία και την παιδοφιλία δεν χωράει. Τα κόμικς τα βλέπει κάποιος και τα αηδιάζει. Όσο για τα επιχειρήματα του Ηλία Κυριαζή, εμάς μας είπαν αναγνώστες μας ότι το περιοδικό κυκλοφορεί προς πώληση μέχρι και σήμερα σε κάποια online shops. Δεν ξέρουμε αν και πότε σταμάτησε η κυκλοφορία του από τις εκδόσεις Giganto ή αν πωλείται ως μεταχειρισμένο.

Το περιοδικό ο κ. Κυριαζής είπε ότι πούλησε κάποια εκατοντάδες αντίτυπα. Αυτό θα πρέπει να το επιβεβαιώσει η εισαγγελία. Και υπάρχουν και ποινικές ευθύνες προς την εταιρεία ως προς το πότε το κυκλοφόρησε. Όσο για την δήθεν "αποκήρυξη" των σκίτσων, ρωτήσαμε κατ' επανάληψη να μας πει ο Ηλίας Κυριαζής ποια ημερομηνία αποκήρυξε τα σκίτσα στα social media και ακόμα δεν έχει απαντήσει. Ποτέ δεν τα αποκήρυξε. Ιούλιο του 2023 κυκλοφόρησαν στα social media, τώρα τα έμαθε όλη η Ελλάδα και τώρα τα αποκήρυξε.

Αν τα αποκήρυξε στο παρελθόν ας μας στείλει ένα link κάπου να δούμε ποια ημερομηνία και που τα αποκήρυξε. Ο μόνος τρόπος να τα αποκηρύξει με την μηχανή του χρόνου, είναι ένα site να φτιάξει ψεύτικο άρθρο με παρελθοντική ημερομηνία. Όσοι τον ξέρουν μου έχουν επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε στο παρελθόν είχε δηλώσει δημόσια στο Internet ότι αποκηρύσσει τα σκίτσα αυτά.

Τέλος, να αναφέρω ότι υπάρχει εσκεμμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης του Κυριαζή για την χρονολογία των σκίτσων. Ενώ όλοι έχουν δει ότι τα περιοδικά κυκλοφόρησαν το 2004, ο Κυριαζής δήλωσε δημόσια ότι έφτιαξε τα σκίτσα "25 χρόνια πριν" και έδωσε οδηγία στη σύντροφό του Νίκη Σπανού και στον Φοίβο Δεληβοριά με τον οποίο είχαν στενή συνεργασία, να πούνε το ίδιο. Κάποια μέσα δε αναπαρήγαγαν τα ίδια fake news του "25 χρόνια πριν". Δεν ξέρω πότε τα σχεδίασε αρχικά, αλλά δημοσιεύτηκαν το 2004 εν γνώση του. Δεν νοείται να προσπαθεί να συγκαλείψει κάτι τέτοιο με ψευδείς δηλώσεις. Δηλαδή φοβάται μην πιαστεί για κακούργημα επειδή τα κακουργήματα παραγράφονται στα 20 χρόνια; Η μήπως ότι δεν θα το καταλάβουμε; Τα δε ΜΜΕ γνωρίζουν καλά την χρονολογία των σκίτσων, έχουν λάβει δεκάδες emails και μηνύματα στα social media και συνεχίζουν την παραπληροφόρηση.

Πρόσφατα η Comic-Con στην Αθήνα απέκλεισε έναν σκιτσογράφο, τον Κωνσταντίνο Παππα, λόγω της θεματολογίας του που είχε να κάνει με… τους εθνικούς αγώνες. Αντίθετα μεχρι και τώρα υπερασπίζονται σθεναρά το μέλος του με το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφιας που ελέγχει ο εισαγγελέας. Ποιοι αποφασίζουν τελικά και τι συμβαίνει στον χώρο των ελληνικών κόμικ;

Η ComicDom Athens απέκλεισε τον Κωνσταντίνο Παππά άδικα, αφού του εξαπέλυσαν έναν οχετό λάσπης για τα κόμικς του, όπως για παράδειγμα για την απεικόνιση της προπαγανδιστικής αφίσας του Ιωάννη Μεταξά, μέσω της οποίας "πουλούσαν" στον κόσμο ότι ο σκιτσογράφος είναι "ακροδεξιός", χωρίς να τον ενημερώσουν ότι έχει φτιάξει και σκίτσα με αριστερές προσωπικότητες, όπως ο Άρης Βελουχιώτης ή το συνέδριο του ΚΚΕ. Ήταν αναμενόμενο ότι θα έπαιρναν την θέση υπέρ του Ηλία Κυριαζή.

O χώρος των ελληνικών κόμικ έχει γεμίσει απ' ότι φαίνεται με άτομα τα οποία ενδιαφέρονται πρωτίστως να προβάλουν και να επιβάλουν την πολιτική τους ατζέντα και δευτερευόντως να προάγουν την τέχνη των κόμικς. Αλλιώς η ComicDom και η Cyprus Comic Con δεν θα απέκλειαν τον Κωνσταντίνο Παππά και εμένα αντίστοιχα. Φαντάζεστε κάθε έκθεση που δεν ήθελε κάποιον λόγω των δηλώσεών του στα social media να τον απέκλειε; Σκεφτείτε π.χ. να αποκλείονται δημοσιογράφοι και χορηγοί επικοινωνίας σε μία σοβαρή έκθεση όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι φασισμός είναι αυτός; Και μάλιστα αριστερόστροφος όπως είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Για να καταλάβει ο κόσμος την ακραία ιδεολογία τους, ακόμα και το ΚΚΕ δεν έχει πει ποτέ σε συνέδριό του: "Αποκλείουμε αυτόν τον δημοσιογράφο επειδή εκφράζει ακροδεξιές απόψεις". Είναι οι μόνοι που θέλουν να επιβάλουν την κουλτούρα cancel, το "Είσαι αντίθετος με εμάς, άρα σε ακυρώνουμε", ακριβώς γιατί πιστεύουν στην μητρική κουλτούρα αυτής, που έιναι η woke κουλτούρα. Η Comic Dom εκτέθηκε στα μάτια του κόσμου την πρώτη φορά, αποκλείοντας τον Παππά και επιτρέποντας την είσοδο στον σκιτσογράφο Tasmar που σχεδιάζει σκίτσα υποκίνησης σε βία, όπως αυτό του εαυτού του να κλωτσάει νεκροκεφαλή (δηλαδή να εύχεται θάνατο) σε όποιον υποστηρίζει μεταξύ άλλων την ΕΟΚΑ που επιχείρησε να απελευθερώσει την Κύπρο από την Αγγλοκρατία. Και απέκλεισε σκιτσογράφο που σχεδιάζει ήρωες του '21, ιστορικές μάχες και ιστορικά πρόσωπα. Ο δε κ. Ηλίας Κυριαζής (τον οποίο δεν γνώριζα μέχρι την 4η Ιουλίου) που γνώριζε πολύ καλά το χάος που δημιουργήθηκε με τον Παππά, θα έπρεπε να καταλάβει ότι θα διχάσει τον κόσμο ξανά με αυτά που βγήκε πρώτος και είπε δημόσια εναντίον μου, κάνοντας το θέμα πολιτικό.

Ο διχασμός της κοινωνίας των κόμικς και των games σε δύο στρατόπεδα έρχεται από ευθύνη της Comic Dom Athens, του Ηλία Κυριαζή και της Cyprus Comic Con αντίστοιχα. Αυτοί είναι που πρώτοι μας ακύρωσαν δημόσια. Η δε Cyprus Comic Con διαδίδει ψέματα στον κύκλο της μέχρι και σήμερα ότι μας απέκλεισε εμάς και τον Κυριαζή ταυτόχρονα. Τρίτη 4/7 μεσημέρι ο Ηλίας Κυριαζής ζήτησε την ακύρωση, Τετάρτη 5/7 πρωί στις 09:00 μας ακύρωσε η Cyprus Comic Con και η ακύρωση του Κυριαζή ήρθε Πέμπτη 7/7 μεσημέρι. Στις 16 ώρες εμείς, στις 48 ώρες ο Κυριαζής, όταν είχε βουήξει το πανελλήνιο. Και μέχρι λίγα λεπτά πριν την ακύρωση του Κυριαζή, στο site της Cyprus Comic Con ήταν κανονικά στη λίστα καλεσμένων, όπου αναγραφόταν το βιογραφικό του που έλεγε ότι "Ίδρυσε την ομάδα των κόμικς SubArt". Άρα οι ComicDom Athens και Cyprus Comic Con θα πρέπει να καταθέσουν επίσης στον εισαγγελέα για το αν είχαν δει στο παρελθόν τα επίμαχα σκίτσα.

Δεν νοείται σε εκθέσεις όπου υπάρχουν τόσα μικρά παιδιά να υπάρχει σκιτσογράφος που να έχει δημιουργήσει τέτοιου είδους πράγματα, ούτε να βγαίνει δημόσια και να μας κουνάει το δάχτυλο ότι "Οι παιδεραστές δεν είναι ανώμαλοι". Οι δύο εικόνες αυτές που δημιούργησε ο Ηλίας Κυριαζής έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας για πάντα και επιτέλους θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχουν και κάποιες απειροελάχιστες περιπτώσεις όπου το ρητό "Η τέχνη δεν έχει όρια" δεν πρέπει να ισχύει.

Καταλήγοντας να πω ότι στα 18 χρόνια που έχω το GameWorld.gr, με την ομάδα μου έχουμε καταφέρει να διαδώσουμε τα video games σε πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου. Έχουμε παρουσιάσει εκπομπές για games για 10 χρόνια σε ραδιοφωνικούς και 2,5 χρόνια σε τηλεοπτικούς σταθμούς και βέβαια έχουμε και ένα μεγάλο κανάλι στο YouTube. Πρώτη φορά λοιπόν μετά από 17 χρόνια βγαίνει ένας σκιτσογράφος και μετά μία έκθεση και ακυρώνουν το έργο ενός site γιατί δεν τους άρεσε η προσωπική άποψη που εκφράζω στα social media. Και βλέπω μάλιστα με λύπη ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι που έχουν δουλέψει σε gaming sites τολμούν και παίρνουν το μέρος του σκιτσογράφου γιατί με βλέπουν ανταγωνιστικά, ενώ μέχρι και ο πρόεδρος του Game Developers Association Greece κ. Βασίλης Καραβασίλης έβγαλε μόνος του ανακοίνωση "εκ μέρους του συλλόγου" λίγες ώρες μετά την διαρροή σκίτσων του Κυριαζή, στην οποία παίρνει έμμεσα το μέρος του σκιτσογράφου!

Είπε μάλιστα ότι είμαι "εχθρικός στη διαφορετικότητα και πράξεις και λόγια τέτοιου είδους έρχονται σε αντίθεση με την πολυχρωμία και πολυφωνία της ανθρώπινης φύσης". Και όλα αυτά ενώ το GameWorld.gr είναι το μόνο ελληνικό μέσο που εδώ και 10 χρόνια μοιράζει κάθε χρόνο από ένα βραβείο σε ελληνική εταιρεία ανάπτυξης video games. Αυτές τις εταιρείες εκπροσωπεί ο κ. Καραβασίλης και αυτό είναι το "Ευχαριστώ" του.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πέρα από τα κόμικς, η αντιπαράθεση πέρασε στα social media και μεταξύ των gamers. Αντί να καταδικάσουν όλοι τα συγκεκριμένα εμετικά σκίτσα βλέπουν το θέμα μόνο πολιτικά. Και είναι ντροπή που μόνο εξαιτίας προσωπικών πολιτικών πεποιθήσεων θέλουν να μηδενίσουν την αξία του έργου μας για μικροπολιτικά συμφέροντα.