Μοναδικό φαινόμενο που παρατηρείται με γυμνό μάτι: Ευθυγράμμιση έξι πλανητών απόψε το βράδυ

Το σπάνιο φαινόμενο της πλανητικής παρέλασης θα μπορέσει να παρατηρηθεί από το βόρειο ημισφαίριο της Γης, αν συνεργαστούν οι καιρικές συνθήκες.

Μια σπάνια ευθυγράμμιση έξι πλανητών θα φωτίσει τον ουρανό τις νύχτες της 10ης και 11ης Αυγούστου, προσφέροντας ένα εξαιρετικό θέαμα για τους αστρονόμους και τους λάτρεις του Διαστήματος.

Ο φετινός Αύγουστος υπόσχεται να είναι ένας ιδιαίτερα πλούσιος για την αστρονομία μήνας. Εκτός από την περίφημη βροχή μετεωριτών των Περσείδων, το σπάνιο και θεαματικό φαινόμενο της ευθυγράμμισης αναμένεται να είναι ορατό από το βόρειο ημισφαίριο της Γης.

Αυτό το γεγονός, γνωστό ως πλανητική «παρέλαση», προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρηθούν ταυτόχρονα ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.

Φωτ. Αρχείου - Άνθρωποι κοιτάζουν τον ουρανό από ένα παρατηρητήριο κοντά στο χωριό Avren της Βουλγαρίας. (AP Photo/Petar Petrov) AP

Το φαινόμενο είναι ένα θέαμα που λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να αντικρύσουν στη ζωή τους. Συμβαίνει όταν αρκετοί πλανήτες φαίνονται να ομαδοποιούνται στον ουρανό από την οπτική γωνία της Γης.

Κομβικό ρόλο στην παρακολούθηση του μοναδικού φαινομένου θα διαδραματίσουν οι καιρικές συνθήκες, καθώς ο καθαρός ουρανός είναι απαραίτητος.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, οι πλανήες θα κινούνται αργά στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους είναι αρκετά τυχεροί να τους παρατηρήσουν.

Αυτό το θέαμα είναι ακόμη πιο ξεχωριστό επειδή δεν απαιτεί εξελιγμένο εξοπλισμό, αν και ορισμένοι πλανήτες είναι δύσκολο να διακριθούν με το γυμνό μάτι.