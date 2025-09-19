Ο ήλιος «ξυπνάει» και η NASA δεν ξέρει γιατί, αλλά ανησυχεί

H αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη Γη

Ο ήλιος «ξυπνάει» και η NASA δεν ξέρει γιατί, αλλά ανησυχεί

H δύση του Ηλίου στο πάρκο Edgewater στο Κλίβελαντ καθώς ο πλανήτης Αφροδίτη διασχίζει το πάνω δεξί τμήμα του άστρου, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012. Η επόμενη διέλευση της Αφροδίτης δεν θα γίνει για άλλα 105 χρόνια

AP/Mark Duncan
Μια περίεργη όσο και ανησυχητική δραστηριότητα καταγράφει η NASA στον ήλιο και δεν αποκλείει να έχει επιπτώσεις στη γη.

Η ηλιακή δραστηριότητα ακολουθεί έναν 11ετή κύκλο και η έντασή της έχει μειωθεί σταδιακά από τη δεκαετία του 1980 μέχρι περίπου το 2008, παρουσιάζοντας μια μακροπρόθεσμη τάση εξασθένησης σε αρκετούς ηλιακούς κύκλους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Ηλιακός Κύκλος 24, ο οποίος ξεκίνησε το 2008, αποδείχθηκε ο πιο αδύναμος ηλιακός κύκλος από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή του διαστημικού καιρού.

Όμως, οι επιστήμονες που μετρούν τον ηλιακό άνεμο σε απόσταση από τη Γη - δηλαδή περίπου 93 εκατομμύρια μίλια μακριά - έχουν εντοπίσει μια αρκετά δραματική επιστροφή.

Μεταξύ 1988 και 2008, ο ήλιος μας πέρασε μια σημαντική κάμψη.

Ο ηλιακός άνεμος, ο οποίος είναι ουσιαστικά μια ατελείωτη έκρηξη φορτισμένων σωματιδίων που εκτοξεύει σε όλο το ηλιακό σύστημα, έχει εξασθενήσει αισθητά κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών.

Τι άλλαξε από το 2008 έως το 2025: Η ταχύτητα του ηλιακού ανέμου έχει αυξηθεί κατά έξι τοις εκατό, η πυκνότητα έχει αυξηθεί κατά 26%, η θερμοκρασία του έχει αυξηθεί ακόμη και κατά ένα αποπνικτικό 29%, η πίεση και η ενέργεια του ανέμου έχουν αυξηθεί κατά 30 έως 45%, ενώ το μαγνητικό πεδίο του ήλιου έχει αυξηθεί κατά πάνω από 30%.

Όλα αυτά σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Astrophysical Journal Letters.

«Όλα τα σημάδια έδειχναν ότι ο ήλιος εισερχόταν σε μια παρατεταμένη φάση χαμηλής δραστηριότητας», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Jamie Jasinski, του Εργαστηρίου Αεριώθησης της NASA στη νότια Καλιφόρνια.

«Ήταν λοιπόν έκπληξη να δούμε ότι αυτή η τάση αντιστράφηκε. Ο ήλιος σιγά σιγά ξυπνάει.»

Αυτή η αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη Γη, ιδιαίτερα μέσω φαινομένων όπως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας.

Αυτά τα συμβάντα είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την υποδομή επικοινωνιών - προκαλώντας διακοπές στο ραδιοφωνικό σήμα, ζημιές σε δορυφόρους, ανακρίβειες στο GPS, ακόμη και μεγάλης κλίμακας διαταραχές στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Το θετικό είναι ότι όταν ο ήλιος εκτοξεύει φορτισμένα σωματίδια υψηλής ενέργειας κατά τη διάρκεια τέτοιων γεγονότων, αυτά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το μαγνητικό πεδίο της Γης και την ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας όμορφα ζωντανές εμφανίσεις σέλαος τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο Ημισφαίριο.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν την ηλιακή δραστηριότητα εδώ και αιώνες , με ιστορικά αρχεία να σημειώνουν μια παρατεταμένη περίοδο ασυνήθιστης ηρεμίας μεταξύ 1790 και 1830 - μία από τις πιο σημαντικές ανωμαλίες που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

