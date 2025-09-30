Τέλος τα power banks από τις πτήσεις της Emirates

Αεροπλάνο της Emirates κατευθύνεται προς μια πύλη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι , Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2017)

Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τίθενται σε ισχύ οι κανόνες ασφαλείας του εθνικού αερομεταφορέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που αφορούν στη χρήση power banks.

Οι επιβάτες της Emirates θα απαγορεύεται στο εξής να χρησιμοποιούν τους φορτητούς φορτιστές με την αεροπορική εταιρία ννα επισημαίνει πως έχει ήδη φροντίσει γι' αυτό.

«Η χρήση οποιουδήποτε είδους power bank απαγορεύεται στις πτήσεις της Emirates, με ισχύ από αύριο, 1 Οκτωβρίου 2025», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Η Emirates παρέχει φόρτιση στο κάθισμα σε όλα τα αεροσκάφη, ωστόσο, εξακολουθεί να συνιστά στους πελάτες να φορτίζουν πλήρως τις συσκευές τους πριν πετάξουν, ειδικά σε πτήσεις μεγαλύτερης διάρκειας».

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία η απαγόρευση, που ισχύει για όλο τον στόλο της, ήταν αποτέλεσμα, μίας ανασκόπησης ασφαλείας που ανέδειξε κινδύνους που συνδέονται με αυξανόμενα περιστατικά μπαταριών λιθίου.

Τα power banks, που συνήθως τροφοδοτούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου ή πολυμερούς λιθίου, ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς εάν καταστραφούν ή υπερφορτιστούν. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μια διαδικασία γνωστή ως θερμική διαφυγή μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πυρκαγιές ή εκρήξεις.

Απαγορεύοντας τη χρήση τους στο αεροσκάφος και απαιτώντας από τους επιβάτες να τα αποθηκεύουν σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές, διασφαλίζεται ότι το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Τι σημαίνουν οι νέοι κανόνες για τους επιβάτες