Το «άπιαστο» κινεζικό τρένο: Τρέχει με 896 χιλιόμετρα την ώρα

Η Κίνα επενδύει στους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας δοκιμάζοντας με επιτυχία το ταχύτερο τρένο στον κόσμο, το «CR450», το οποίο στη δοκιμαστική διαδρομή, άγγιξε μια εκπληκτική ταχύτητα 896 χιλιομέτρων την ώρα, σπάζοντας όλα τα προηγούμενα παγκόσμια ρεκόρ.

Η Κίνα σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία το CR450 στον σιδηροδρομικό διάδρομο υψηλής ταχύτητας Σανγκάη-Τσενγκντού, συνδέοντας δύο από τις πιο σημαντικές πόλεις της. Ωστόσο, η εμπορική λειτουργία θα ξεκινήσει μόνο αφού το τρένο ολοκληρώσει με επιτυχία 600.000 χιλιόμετρα δοκιμαστικών διαδρομών.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι μηχανικές επιθεωρήσεις και οι εγκρίσεις ασφαλείας βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Αν και πέτυχε 896 km/h σε δοκιμές, το CR450 έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εμπορική ταχύτητα 400 km/h. Αυτό είναι 50 km/h ταχύτερο από τα υπάρχοντα τρένα CR400 «Fuxing» της χώρας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του που ξεχωρίζουν είναι η γρήγορη επιτάχυνσή του, καθώς μπορεί να φτάσει τα 350 km/h σε μόλις 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κάνοντας το νέο τρένο 100 δευτερόλεπτα πιο γρήγορο, από τα υπάρχοντα.

