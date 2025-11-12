Το μυστήριο πυκνώνει: Η Κίνα φωτογράφισε το μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο

Το διαστημόπλοιο της αποστολής Tianwen-1 στον Άρη κατέγραψε το διαστρικό αντικείμενο που εισέρχεται στο Ηλιακό Σύστημα με την κάμερα υψηλής ανάλυσης, ανακοίνωσε η Κρατική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας (CNSA).

Δημιουργήθηκε επίσης μια κινούμενη εικόνα 30 δευτερολέπτων του αντικειμένου 3I/ATLAS σε απόσταση περίπου 30 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, από τις κοντινότερες παρατηρήσεις μέχρι στιγμής.

Tianwen-1 Mars orbiter successfully observed the interstellar object 3I/ATLAS in early October at a distance of ~29 million km, CNSA has just announced. https://t.co/3hOObkuZV1 https://t.co/HuV7TRFYzf pic.twitter.com/oHiS1dvNte — Andrew Jones (@AJ_FI) November 6, 2025

Σύμφωνα με την CNSA, η επιστημονική ανάλυση των αποτελεσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παρατήρηση αποτελεί μέρος της εκτεταμένης αποστολής του Tienven-1 και θα χρησιμεύσει επίσης ως τεχνική δοκιμή για το πρόγραμμα Tianwen-2, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Μάιο του 2025 για να συλλέξει ένα δείγμα ενός κοντινού αστεροειδούς και να αποκαλύψει έναν κομήτη της κύριας ζώνης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το αντικείμενο 3I/ATLAS ανακαλύφθηκε την 1η Ιουλίου 2025 στη Χιλή με τηλεσκόπιο έρευνας του ουρανού. Είναι το τρίτο γνωστό ουράνιο σώμα διαστρικής προέλευσης που φτάνει στο Ηλιακό Σύστημα.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι το αντικείμενο μπορεί να σχηματίστηκε στην κεντρική περιοχή του παλιού Γαλαξία μας πριν από 3 έως 11 δισεκατομμύρια χρόνια, το οποίο θα μπορούσε να είναι παλαιότερο από το Ηλιακό Σύστημα και θα μπορούσε να παρέχει ιδιαίτερα πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της εξέλιξης των άστρων και των εξωπλανητών.