Όσα θέλεις να ξέρεις να την ATH.ENA GO, την εφαρμογή αστικών μετακινήσεων για την Αθήνα από τον ΟΑΣΑ
H νέα εφαρμογή ονομάζεται Ath.ena GO και ήδη διαθέσιμη για συσκευές Android, σύντομα και για iPhone, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται αποδεκτή σε μέρος του δικτύου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τη νέα εφαρμογή που ξεκίνησε να δοκιμάζει πιλοτικά ο ΟΑΣΑ από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει εικονική κάρτα μετακινήσεων ή να περάσει τα στοιχεία της ανώνυμης ή της προσωποποιημένης Ath.ena Card που μπορεί να έχεις ήδη στην κατοχή σου.
H νέα εφαρμογή ονομάζεται Ath.ena GO και ήδη διαθέσιμη για συσκευές Android, σύντομα και για iPhone, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται αποδεκτή σε μέρος του δικτύου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:26 ∙ WHAT THE FACT
Το σπάνιο φαινόμενο που θα ξαναδούμε στον ουρανό το 2043
08:20 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
NCAA: Νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ, ξανά διψήφιος ο Αβδάλας
07:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη αύξηση στις εισφορές για το 2026
07:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Θα συναντηθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι στον Λευκό Οίκο
07:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Νοεμβρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:23 ∙ LIFESTYLE