Όσα θέλεις να ξέρεις να την ATH.ENA GO, την εφαρμογή αστικών μετακινήσεων για την Αθήνα από τον ΟΑΣΑ

Με τη νέα εφαρμογή που ξεκίνησε να δοκιμάζει πιλοτικά ο ΟΑΣΑ από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει εικονική κάρτα μετακινήσεων ή να περάσει τα στοιχεία της ανώνυμης ή της προσωποποιημένης Ath.ena Card που μπορεί να έχεις ήδη στην κατοχή σου.

H νέα εφαρμογή ονομάζεται Ath.ena GO και ήδη διαθέσιμη για συσκευές Android, σύντομα και για iPhone, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται αποδεκτή σε μέρος του δικτύου.