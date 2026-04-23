Σαν σήμερα πριν από 21χρονια αναρτήθηκε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του Youtube

Στις 23 Απριλίου 2005, η ψηφιακή πραγματικότητα άλλαξε για πάντα με την ανάρτηση του πρώτου βίντεο στο YouTube από τον συνιδρυτή της πλατφόρμας, Τζαγουίντ Καρίμ.



Το ιστορικό πλέον κλιπ, με τίτλο «Me at the Zoo», έχει διάρκεια μόλις 18 δευτερόλεπτα και καταγράφει τον Καρίμ μπροστά από τους ελέφαντες στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο να σχολιάζει αυθόρμητα την εμφάνισή τους. Χωρίς σενάριο, επαγγελματικό φωτισμό ή μοντάζ, η ερασιτεχνική αυτή λήψη εγκαινίασε μια νέα εποχή στην επικοινωνία και τη δημιουργία περιεχομένου.

https://www.instagram.com/p/DXd8W8qDPyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σήμερα, 21 χρόνια μετά, το συγκεκριμένο βίντεο παραμένει ένα μοναδικό ψηφιακό κειμήλιο με περισσότερες από 388 εκατομμύρια προβολές, ενώ το κανάλι του δημιουργού του έχει ξεπεράσει τους 6 εκατομμύρια συνδρομητές. Αυτή η απλή δοκιμή αποτέλεσε το θεμέλιο για την εξέλιξη του YouTube σε έναν παγκόσμιο κολοσσό που πλέον αριθμεί πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες.