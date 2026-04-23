Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε τη διαχείριση σε ένα κατάστημα, σε ένα πρωτοποριακό πείραμα με στόχο να διαπιστώσει πώς λειτουργεί όταν καλείται να διαχειριστεί ανθρώπους σε πραγματικές συνθήκες.

Μια ομάδα επιχειρηματιών στο Andon Market του Σαν Φρανσίσκο προσέλαβε για τρία χρόνια το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «Luna» για 100 χιλιάδες δολάρια με όρο την κερδοφορία.

Μέχρι στιγμής, η Luna έχει σημειώσει κάποιες επιτυχίες, αλλά και λάθη σύμφωνα με το ktvu.com

Δημοσίευσε αγγελίες εργασίας, πραγματοποίησε συνεντεύξεις και προσέλαβε δύο υπαλλήλους, αλλά δεν τα πήγε και τόσο καλά με τα ωράρια των υπαλλήλων και κάποιες παραγγελίες, που αποδείχθηκαν μεγάλες και περιττές.

Η Luna ξέχασε να προγραμματίσει βάρδιες. Κανείς δεν εμφανίστηκε. Πανικόβλητα email εστάλησαν: «Μπορεί κάποιος να έρθει σήμερα;» Είπε ψέματα στους δημοσιογράφους (ισχυρίστηκε ότι πωλούσε τσάι, και στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι το επινόησε υπό πίεση), αντιμετώπισε προβλήματα με τις άδειες, είχε προβλήματα με τις προσλήψεις και προκάλεσε μια αίσθηση ανατριχιαστικής παρακολούθησης στους υπαλλήλους.

We gave an AI a 3-year retail lease in SF and asked it to make a profit.



The AI interviewed and hired full-time employees, applied for credit, and stocked the store with the books Superintelligence and Making of the Atomic Bomb.



Visit Andon Market at 2102 Union St now. pic.twitter.com/vXRX8vijlQ — Andon Labs (@andonlabs) April 11, 2026

Παρόλα αυτά η Luna ισχυρίζεται ότι μπορεί να αποφέρει κέρδος σε τρεις μήνες, και ενώ οι ιδρυτές θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο απίθανο, παραμένουν αισιόδοξοι.

«Πιστεύουμε πραγματικά ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικά θα βελτιωθούν πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, οπότε θα αλλάζουμε αυτά τα μοντέλα καθώς κυκλοφορούν νέα και θα προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πάντα το καλύτερο διαθέσιμο μοντέλο», δήλωσε ο συνιδρυτής της Andon Market, Lukas Peterson.

«Πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά εφικτό τα μοντέλα να γίνουν τόσο καλά ώστε να είναι σε θέση να αποφέρουν κέρδος.»

