Εκατομμύρια αστέρια φωτίζουν τη μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή φωτογραφία του κέντρου του Γαλαξία μας

Η εικόνα σύμφωνα με τους ερευνητές σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής ανακαλύψεων πλανητών εκτός του ηλιακού συστήματος της Γης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εκατομμύρια αστέρια φωτίζουν τη μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή φωτογραφία του κέντρου του Γαλαξία μας

Αυτή η φωτογραφία, που παραχωρήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, απεικονίζει ένα δακτύλιο φωτός που περιβάλλει το κέντρο του γαλαξία NGC 6505, ο οποίος καταγράφηκε από το τηλεσκόπιο Euclid του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, και αποτελεί παράδειγμα δακτυλίου του Αϊνστάιν. 

European Space Agency
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η εκθαμβωτική εικόνα περισσότερων από 60 εκατομμυρίων αστεριών στην καρδιά του γαλαξία μας αποτυπώθηκε από το τηλεσκόπιο «Euclid» της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας που έχει σχεδιαστεί για να αποκαλύψει τις μυστηριώδεις σκοτεινές δυνάμεις που διαμορφώνουν το σύμπαν.

Η κάμερα του τηλεσκοπίου είναι μοναδική, καθώς διαθέτει την απαραίτητη ευαισθησία για να διακρίνει μεμονωμένα αστέρια στην πυκνοκατοικημένη περιοχή που είναι γνωστή ως γαλαξιακός όγκος.

Η τεράστια αυτή εικόνα σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής ανακαλύψεων πλανητών εκτός του ηλιακού συστήματος της Γης, ανέφεραν οι ερευνητές. Ο αριθμός των γνωστών κόσμων αναμένεται να εκτοξευθεί πέρα από τις χιλιάδες που έχουν ήδη εντοπιστεί γύρω από μακρινούς αστέρες.

Ο Δρ Eamonn Kerins, αστροφυσικός στο Κέντρο Αστροφυσικής Jodrell Bank του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, δήλωσε σχετικά με το τηλεσκόπιο «Euclid»: «Δεν κατασκευάστηκε ποτέ με αυτό το επιστημονικό σκοπό, αλλά αποδείχθηκε μια εξαιρετική εγκατάσταση για το συγκεκριμένο έργο.

«Αυτά τα δεδομένα σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής ανακαλύψεων εξωπλανητών, όπου θα περάσουμε από τη γνώση περίπου 6.000 εξωπλανητών στην ανακάλυψη περισσότερων από 100.000 σε ολόκληρο τον γαλαξία.»

Το τηλεσκόπιο αξίας 1 δισ. ευρώ, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2023, έχει ως στόχο να δημιουργήσει τον πιο ακριβή τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος και να ρίξει νέο φως στις μυστηριώδεις σκοτεινές δυνάμεις που το διαμορφώνουν.

Σύμφωνα με το πιο διαδεδομένο μοντέλο του σύμπαντος, μόνο το 5% αποτελείται από συνηθισμένη ύλη. Περίπου το 70% θεωρείται ότι είναι σκοτεινή ενέργεια, η δύναμη που επιταχύνει την επέκταση του σύμπαντος. Ένα επιπλέον 25% ονομάζεται σκοτεινή ύλη, μια αόρατη ουσία που φαίνεται να συγκεντρώνεται γύρω από τους γαλαξίες.

Οι αστρονόμοι τράβηξαν αυτή τη στιγμιαία εικόνα των άστρων τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αφού έστρεψαν τον «Ευκλείδη» προς το κέντρο του Γαλαξία μας για 26 ώρες παρατηρήσεων.

Η εικόνα αποτελεί ένα μωσαϊκό από εννέα «στροφές» που τραβήχτηκαν με την κάμερα ορατού φωτός του διαστημικού σκάφους. Κάθε στροφή καλύπτει μια περιοχή του ουρανού μεγαλύτερη από την πανσέληνο.

Πέρα από την οπτική της γοητεία, η εικόνα θα ενισχύσει την αναζήτηση εξωπλανητών, δηλαδή κόσμων που σχηματίζονται εκτός του ηλιακού συστήματος.

Τον Αύγουστο, η NASA σχεδιάζει να εκτοξεύσει το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman», που πήρε το όνομά του από την πρώτη επικεφαλής αστρονομίας της NASA, η οποία απεβίωσε το 2018. Οι αστρονόμοι αναμένουν ότι θα εντοπίσει περίπου 1.500 εξωπλανήτες μέσω της μεθόδου της μικροεστίασης.

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