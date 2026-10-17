Wi-Fi 8: Τι αλλάζει στο ασύρματο δίκτυο και πότε θα ξεκινήσει η χρήση του

Το νέο πρότυπο υπόσχεται καλύτερη απόδοση της σύνδεσης και μεγαλύτερη σταθερότητα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Wi-Fi 8: Τι αλλάζει στο ασύρματο δίκτυο και πότε θα ξεκινήσει η χρήση του
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Το Wi-Fi 8 υπόσχεται μεγαλύτερη σταθερότητα και αποδοτικότητα σε ασύρματα δίκτυα, ειδικά με πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις και σε σημεία μακριά από το router.
  • Η TP-Link παρουσίασε τις πρώτες συσκευές Wi-Fi 8, όπως το Archer 8 Ultra και το mesh σύστημα Deco 8 Ultra, με θεωρητικές ασύρματες ταχύτητες έως 22 Gbps.
  • Το νέο πρότυπο IEEE 802 βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ σημείων πρόσβασης για λιγότερες διακοπές σύνδεσης σε μεγάλους χώρους και αυξημένη αξιοπιστία σε δύσκολες συνθήκες σήματος.
  • Η ευρεία υιοθέτηση του Wi-Fi 8 θα χρειαστεί χρόνο, καθώς απαιτεί συμβατό εξοπλισμό και η μετάβαση από το Wi-Fi 6 και 7 προχωρά αργά, με το Wi-Fi 7 να αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% των συνδέσεων παγκοσμίως το 2026.
  • Η αντικατάσταση router γίνεται πιο σπάνια από την αλλαγή κινητών συσκευών, καθυστερώντας περαιτέρω τη μαζική διάδοση του Wi-Fi 8 σε οικιακά και επαγγελματικά δίκτυα.
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Αλλαγές έρχονται στα ασύρματα δίκτυα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συνδεδεμένες συσκευές, ειδικά όταν απομακρύνονται από το router.

Τα προϊόντα του Wi-Fi 8 έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ η τεχνολογία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028. Πρόκειται για συνδεσιμότητα που αναμένεται να παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα στη σύνδεση, αλλά και καλύτερη αποδοτικότητα, ειδικά όταν συνδέονται πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.

Η εταιρεία TP-Link παρουσίασε την πρώτη ολοκληρωμένη γκάμα συσκευών Wi-Fi 8, με το router Archer 8 Ultra και το σύστημα mesh Deco 8 Ultra.

Η τεχνική ονομασία του νέου προτύπου είναι IEEE 802 και στοχεύει σε καλύτερη επικοινωνία με συσκευές στα όρια της κάλυψης και σε πιο αποδοτική διαχείριση της χωρητικότητας του δικτύου. Τα σημεία πρόσβασης θα συντονίζονται καλύτερα μεταξύ τους, ώστε όποιος κινείται σε ένα μεγάλο σπίτι ή γραφείο να χάνει πιο σπάνια τη σύνδεση.

Τι φέρνει το Wi‑Fi 8

Η βασική κατεύθυνση ανάπτυξής του περιγράφεται με τον όρο Ultra High Reliability, δηλαδή εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία. Πρακτικά, η έμφαση δίνεται στο να λειτουργεί καλύτερα το ασύρματο δίκτυο στις συνθήκες που συναντά καθημερινά ο χρήστης.

Για παράδειγμα, μία σύνδεση μπορεί να εμφανίζει υψηλές ταχύτητες όταν το smartphone βρίσκεται δίπλα στο router, αλλά η εικόνα να αλλάζει αισθητά δύο δωμάτια πιο μακριά. Αντίστοιχα, η ποιότητα μιας βιντεοκλήσης μπορεί να επηρεάζεται όταν άλλες συσκευές στο σπίτι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο ή όταν υπάρχουν παρεμβολές από γειτονικά διαμερίσματα.

Το Wi‑Fi 8 επιδιώκει να περιορίσει αυτά τα προβλήματα, βελτιώνοντας την επικοινωνία με συσκευές που βρίσκονται στα όρια της κάλυψης και διαχειριζόμενο αποτελεσματικότερα τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνεται και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ σημείων ασύρματης πρόσβασης, ώστε η μετακίνηση του χρήστη μέσα σε έναν μεγάλο χώρο να συνοδεύεται από λιγότερες διακοπές στη σύνδεσή του.

Σύμφωνα με την Qualcomm, το νέο πρότυπο έχει ως στόχο να προσφέρει τουλάχιστον 25% υψηλότερη απόδοση μεταφοράς δεδομένων σε δύσκολες συνθήκες σήματος και 25% λιγότερα χαμένα πακέτα δεδομένων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση μεταξύ σημείων πρόσβασης. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας και δεν σημαίνουν ότι κάθε σύνδεση θα γίνει αυτομάτως κατά 25% ταχύτερη.

Πρόκειται, όμως, για δυνατότητες που ενδιαφέρουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, η αξιοπιστία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπως η βιομηχανική αυτοματοποίηση ή η λειτουργία συνδεδεμένων μηχανημάτων.

Οι πρώτες συσκευές

Σε επίπεδο ταχυτήτων πάντως, η TP-Linke κάνει λόγο συνολικές ονομαστικές ασύρματες ταχύτητες έως 19 Gbps για το Archer και έως 22 Gbps για το Deco, με ενσύρματη συνδεσιμότητα 10 Gbps και στα δύο. Μία απαραίτητη διευκρίνιση είναι ότι οι ασύρματες ταχύτητες αποτελούν το άθροισμα των θεωρητικών δυνατοτήτων των επιμέρους ζωνών. Δεν είναι η ταχύτητα που θα έχει ένας χρήστης στο smartphone του όταν κατεβάζει ένα αρχείο.

Παράλληλα, οι μεγάλοι προμηθευτές chips ασύρματης επικοινωνίας έχουν ήδη κινηθεί προς το Wi‑Fi 8. Η Broadcom, η οποία παρέχει το chipset του Archer 8 Ultra, έχει παρουσιάσει λύσεις για εξοπλισμό δικτύωσης και κινητές συσκευές. Η Qualcomm έχει ανακοινώσει το FastConnect 8800 για smartphones και άλλες συσκευές, καθώς και πλατφόρμες για routers, ενώ η MediaTek παρουσίασε στην CES 2026 την οικογένεια Filogic 8000.

Γιατί θα χρειαστεί χρόνος

Οι πρώτες ανακοινώσεις δεν σημαίνουν, πάντως, ότι το Wi‑Fi 8 θα γίνει σύντομα η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι καταναλωτές. Οι αρχικές υλοποιήσεις προηγούνται της οριστικοποίησης του προτύπου και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η υποστήριξή του να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες και τιμές συσκευών. Η Qualcomm έχει τοποθετήσει την εμφάνιση εμπορικών προϊόντων που βασίζονται στις νέες πλατφόρμες της στα τέλη του 2026, αλλά αυτό αποτελεί την αρχή της μετάβασης.

Ένα smartphone ή ένα laptop με Wi‑Fi 6 θα μπορεί να συνδέεται σε ένα νέο router, αξιοποιώντας όμως τις δυνατότητες της δικής του γενιάς. Για την πλήρη αξιοποίηση του Wi‑Fi 8 χρειάζεται συμβατός εξοπλισμός και στις δύο πλευρές της σύνδεσης.

Μία ενδιαφέρουσα εικόνα για το πόσο αργά προχωρούν αυτές οι αλλαγές δίνει η έκθεση Global State of Wi‑Fi 2026 της Ookla. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, τα οποία βασίζονται σε εκατομμύρια μετρήσεις Speedtest από συσκευές Android, το Wi‑Fi 7 αντιστοιχούσε μόλις στο 1,8% των παγκόσμιων δειγμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το Wi‑Fi 6 βρισκόταν στο 26,7%, ενώ το Wi‑Fi 5 διατηρούσε μερίδιο 38,3% και το ακόμη παλαιότερο Wi‑Fi 4 στο 33,2%.

Τα ποσοστά αφορούν τις συνδέσεις που καταγράφηκαν στις μετρήσεις και όχι τις πωλήσεις νέων συσκευών. Δείχνουν, όμως, ότι για μεγάλο μέρος των χρηστών η αναβάθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ακόμη η μετάβαση στο Wi‑Fi 6. Το Wi‑Fi 7 παραμένει στα πρώτα στάδια διάδοσής του, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα εμπορικά routers εμφανίστηκαν το 2023.

Ακόμη και στη Βόρεια Αμερική, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη διείσδυση του Wi‑Fi 7 μεταξύ των περιοχών που εξετάζει η Ookla, το ποσοστό ήταν 6,8%. Το Wi‑Fi 6, από την άλλη πλευρά, αντιστοιχούσε στο 57,5% των δειγμάτων.

Η αντικατάσταση ενός router δεν γίνεται με τη συχνότητα που αλλάζει κάποιος smartphone. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ο εξοπλισμός παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και παραμένει στο σπίτι για αρκετά χρόνια. Αν σε αυτό προστεθεί ότι πρέπει να ανανεωθούν και οι συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο, η ευρεία χρήση του Wi‑Fi 8 τοποθετείται αρκετά αργότερα από τις πρώτες παρουσιάσεις προϊόντων. Για τους περισσότερους καταναλωτές, η επόμενη αναβάθμιση του οικιακού τους δικτύου είναι πιθανότερο να αφορά το Wi‑Fi 6 ή το Wi‑Fi 7.

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