Εντός Ύλης - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τεχνολογία, καινοτομία & νέες δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην τεχνολογία, την καινοτομία και την προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας του αύριο.

Newsbomb

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15

Εντός Ύλης #15 | Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τεχνολογία, καινοτομία και νέες δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

00.00/36:21

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ PODCAST

Spotify Apple

ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Καλεσμένος μας ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, συνιδρυτής της Ubitech, και ένας από τους πρωτεργάτες της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης στη χώρα μας. Μιλάμε για την προσωπική του πορεία, από τα φοιτητικά του χρόνια έως τη δημιουργία μιας διεθνούς εταιρείας τεχνολογίας που υλοποιεί έργα σε παγκόσμια κλίμακα και διαμορφώνει λύσεις για την ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο.

vmix-capture-24-october-2025-14-04-44.jpg

Συζητάμε για το πώς μεταφράζεται η ψηφιακή πρόοδος σε κοινωνικό όφελος, πώς μπορεί να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα στην εργασία και την παραγωγικότητα, αλλά και πού βρίσκονται οι πραγματικές ευκαιρίες στη νέα εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας ομάδων υψηλής εξειδίκευσης, την αξία της δια βίου μάθησης και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Μοιράζεται τα έργα που τον κάνουν περήφανο, εξηγώντας με σαφήνεια πώς η ελληνική τεχνολογία μπορεί να «εξάγεται» με ποιότητα και ουσία. Τονίζει τι χρειάζεται για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, ενώ φωτίζει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός παραγωγικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ικανού να ανθίσει ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον με περιορισμούς, βασιζόμενο στη συνεργασία, το ταλέντο και την εκπαιδευτική ενδυνάμωση.

vmix-capture-24-october-2025-14-05-04.jpg

Ένα επεισόδιο που ενώνει την τεχνογνωσία με την έμπνευση. Για κάθε νέο που ονειρεύεται να χτίσει κάτι δικό του. Για κάθε παιδί που θέλει να μάθει πώς να μαθαίνει. Και για μια Ελλάδα που μπορεί και πρέπει να προχωρήσει μπροστά.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή

15:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Οι αξιώσεις αποζημίωσης είναι αβάσιμες»

15:13WHAT THE FACT

Γνωρίστε το IRON - Το κινέζικο ρομπότ που είναι ήδη σαν άνθρωπος

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις: Χωρίς Νιλικίνα οι «ερυθρόλευκοι» - Απών ο Γκος για τους Λιθουανούς

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

14:41WHAT THE FACT

Πρωτοφανής ραδιοφωτογραφία του Γαλαξία μας - Χρειάστηκαν 40.000 ώρες επεξεργασίας 

14:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντός Ύλης - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τεχνολογία, καινοτομία & νέες δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

14:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρίσιμα παιχνίδια στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας - Πρώτη Κοτσόλη στο Κορωπί

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τιμ Ντέιβι: «Είμαι περήφανος για το BBC, να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας» - Οι 3 λόγοι της παραίτησής του

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

13:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε κάμερα σε τουαλέτα και βιντεοσκοπούσε πελάτισσα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες - «Κλέφτες και λαμόγια» φωνάζουν διαμαρτυρόμενοι

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ