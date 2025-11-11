Εντός Ύλης - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τεχνολογία, καινοτομία & νέες δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, συνιδρυτής της Ubitech, και ένας από τους πρωτεργάτες της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης στη χώρα μας. Μιλάμε για την προσωπική του πορεία, από τα φοιτητικά του χρόνια έως τη δημιουργία μιας διεθνούς εταιρείας τεχνολογίας που υλοποιεί έργα σε παγκόσμια κλίμακα και διαμορφώνει λύσεις για την ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο.

Συζητάμε για το πώς μεταφράζεται η ψηφιακή πρόοδος σε κοινωνικό όφελος, πώς μπορεί να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα στην εργασία και την παραγωγικότητα, αλλά και πού βρίσκονται οι πραγματικές ευκαιρίες στη νέα εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας ομάδων υψηλής εξειδίκευσης, την αξία της δια βίου μάθησης και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Μοιράζεται τα έργα που τον κάνουν περήφανο, εξηγώντας με σαφήνεια πώς η ελληνική τεχνολογία μπορεί να «εξάγεται» με ποιότητα και ουσία. Τονίζει τι χρειάζεται για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, ενώ φωτίζει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός παραγωγικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ικανού να ανθίσει ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον με περιορισμούς, βασιζόμενο στη συνεργασία, το ταλέντο και την εκπαιδευτική ενδυνάμωση.

Ένα επεισόδιο που ενώνει την τεχνογνωσία με την έμπνευση. Για κάθε νέο που ονειρεύεται να χτίσει κάτι δικό του. Για κάθε παιδί που θέλει να μάθει πώς να μαθαίνει. Και για μια Ελλάδα που μπορεί και πρέπει να προχωρήσει μπροστά.

