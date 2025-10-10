Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Αυτός είναι ο «χρυσός» προορισμός για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου
Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, με πληρότητες που φτάνουν το 70% σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η κορύφωση των αφίξεων αναμένεται κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Βασίλη Γάκη, οι εκδηλώσεις των 60ών Δημητρίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το Open Jazz Festival προσελκύουν επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η πόλη προετοιμάζεται ήδη για τα Χριστούγεννα.

«Σε πληρότητες, ο Οκτώβριος είναι πολύ καλύτερος από πέρσι. Στην πόλη έχουμε πολλούς ξένους επισκέπτες και λογική της δημοτικής αρχής είναι η συμπληρωματικότητα των εκδηλώσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης.

Η Θεσσαλονίκη, όπως επισημαίνει ο Γ.Γ. της Ένωσης Ξενοδόχων Δημήτρης Σιμιακός, παραμένει «value for money» προορισμός, με τις συνεχείς εκδηλώσεις να ενισχύουν τον τουρισμό.

«Η Θεσσαλονίκη είναι διαχρονικά ένας value for money προορισμός», λέει, από την πλευρά του, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γ.Γ. της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σιμιακός, συμπληρώνοντας πως οι συνεχείς εκδηλώσεις με τις προσπάθειες του δήμου «δείχνουν να πιάνουν τόπο». Όπως λέει χαρακτηριστικά, «τα Δημήτρια και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου έχουν το δικό τους target group, ενώ όσο πιο κοντά φτάνουμε στα Χριστούγεννα έχουμε τον εγχώριο και βαλκανικό τουρισμό, που ξέρει την πόλη και την εμπιστεύεται».

Από τις αρχές Νοεμβρίου, η πόλη θα «φορέσει» τα χριστουγεννιάτικα, με πλούσιο στολισμό, εκδηλώσεις, το άναμμα του δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους και τη μεγάλη γιορτή της Πρωτοχρονιάς μπροστά από τον Λευκό Πύργο, που αναμένεται να συγκεντρώσουν ακόμη περισσότερους επισκέπτες από πέρσι.

