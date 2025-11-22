Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

Τις κρυμμένες ομορφιές της Πίνδου αναδεικνύει η βρετανική εφημερίδα The Times σε δημοσίευμά του, παρουσιάζοντας την περιοχή ως έναν μαγευτικό προορισμό για όλο τον χρόνο, μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά μονοπάτια.

Το Εθνικό Πάρκο Πίνδου παραμένει ένα από τα λιγότερο επισκέψιμα –και πιο εντυπωσιακά– της Ευρώπης. Και το ιδανικό ορμητήριο για να το ανακαλύψει κανείς είναι ένα οικογενειακό ξενοδοχείο-σπα, που προσφέρει από πεζοπορίες μέχρι κυνήγι τρούφας.

Η δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Lizzie Frainier εκμυστηρεύεται ότι όταν ανακοίνωσε ότι θα ταξίδευε στην Ελλάδα στις αρχές Οκτωβρίου, όλοι υπέθεσαν ότι θα κυνηγούσε «μια τελευταία γεύση καλοκαιριού»: παραλίες, κολπίσκους και βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά.

Όπως σημειώνει η ίδια, προορισμός της δεν ήταν τα νησιά, αλλά οι απόμεκρες πλαγιές του Εθνικού Πάρκου Πίνδου, περίπου τρεις ώρες οδικώς από τη Θεσσαλονίκη. Ένα πάρκο σχεδόν άγνωστο στους περισσότερους ταξιδιώτες, πνιγμένο στα δάση, τις χαράδρες και τα ποτάμια, κάτω από το μεγαλύτερο ορεινό σύμπλεγμα της χώρας.

Εκεί αναζητούσε ήσυχα μονοπάτια, δυνατές εικόνες και βραδιές δίπλα στο τζάκι – και τα βρήκε όλα στο Μέτσοβο.

Για να δει κανείς την Πίνδο στο μεγαλείο της, αξίζει μια ολοήμερη εκδρομή με τετρακίνητο. Η διαδρομή περνά από κτηνοτροφικές πλαγιές και συνεχίζει σε απότομους δασικούς δρόμους. Η περιοχή φιλοξενεί λύκους, αγριογούρουνα, αγριόγιδες και αρπακτικά, ενώ εδώ φύεται σχεδόν το ένα τρίτο της ελληνικής χλωρίδας.

Την ημέρα της επίσκεψής της, όπως διηγείται, τα βουνά ήταν πασπαλισμένα με φρέσκο χιόνι, ένα παράδοξο για Οκτώβριο. Η εικόνα του χρυσοκόκκινου φθινοπωρινού τοπίου να συναντά το λευκό ήταν πραγματικά μοναδική, αναφέρει.

Μετά από πεζοπορίες και στάσεις σε ποτάμια και καταρράκτες, το πρόγραμμα έκλεισε με γεύμα στην τεχνητή λίμνη Αώου. Σε μια πρόχειρη «κουζίνα» με φορητό γκαζάκι, ο οδηγός τους ετοίμασε παραδοσιακό τραχανά με φέτα και πάπρικα – ένα πιάτο που ζεσταίνει όπως λίγα.

Το δημοσίευμα προτρέπει τους αναγνώστες της εφημερίδας να αφήσουν για λίγο τις παραλίες και να στραφούν στα ελληνικά βουνά, όπου θα ανακαλύψουν έναν προορισμό που ίσως γίνει ο νέος τους «μυστικός παράδεισος».

