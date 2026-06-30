Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας σύμφωνα με το TripAdvisor

Snapshot Η Ελλάδα διατηρεί τη θέση της ως κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός λόγω της ποικιλίας και φυσικής ομορφιάς των παραλιών της.

Παραλίες όπως το Ελαφονήσι, ο Μπάλος και η Φαλάσαρνα στην Κρήτη ξεχωρίζουν για τα κρυστάλλινα νερά και τις μαγευτικές αμμουδιές τους.

Η Ρόδος προσφέρει μοναδικές παραλίες όπως ο Άντονι Κουίν και η Τσαμπίκα, που συνδυάζουν βραχώδη τοπία και οικογενειακό περιβάλλον.

Παραλίες όπως ο Μύρτος στην Κεφαλονιά και το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα είναι γνωστές για τα εντυπωσιακά τους φυσικά χαρακτηριστικά και τα καθαρά νερά.

Η παραλία Καλαμάκι στη Ζάκυνθο είναι προστατευόμενη περιοχή λόγω της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέτα

καρέτα. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές, χάρη στις μοναδικέςλίες της που συνδυάζουν μεγάλες αμμουδιές, μικρούς κολπίσκους και εντυπωσιακά βραχώδη τοπία. Οι παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας συνεχίζουν να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, που αναζητούν το ιδανικό σκηνικό για τις θερινές τους αποδράσεις.

Ανάμεσα στα αμέτρητα παράλια της Ελλάδας, μερικές ξεχωρίζουν για την εξαιρετική φυσική τους ομορφιά και τα κρυστάλλινα νερά τους. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των ταξιδιωτών και τα δεδομένα της πλατφόρμας TripAdvisor, συγκεκριμένες ακτές έχουν αναδειχθεί ως κορυφαίες επιλογές για μπάνιο και χαλάρωση.

Οι παραλίες αυτές χαρακτηρίζονται από την ποικιλία τους: από εκτεταμένες αμμουδιές που προσφέρονται για οικογενειακές εξορμήσεις, έως μικρούς, ήσυχους κολπίσκους που υπόσχονται ιδιωτικότητα και ηρεμία. Επιπλέον, οι βραχώδεις σχηματισμοί που συναντώνται σε αρκετές περιοχές προσθέτουν μια ιδιαίτερη αισθητική, προσελκύοντας όχι μόνο λουόμενους αλλά και λάτρεις της φωτογραφίας και της πεζοπορίας.

Ανάμεσα στις αμέτρητες παραλίες της Ελλάδας, ορισμένες ξεχωρίζουν για τη σπάνια φυσική ομορφιά και τα μαγευτικά τοπία τους.

Ελαφονήσι – Κρήτη

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά των Χανιών και θεωρείται μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας. Διακρίνεται για την άμμο με την ιδιαίτερη απόχρωση του ροζ, τα ρηχά τιρκουάζ νερά της και το τοπίο που θυμίζει καρτ – ποστάλ. Κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για τουρίστες εντός και εκτός συνόρων.

Μπάλος – Κρήτη

Πρόκειται για μία άκρως γοητευτική πλευρά της βορειοδυτικής Κρήτης. Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου φημίζεται για τα γαλαζοπράσινα νερά της και τη λευκή άμμο, ενώ κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες απολαμβάνουν το μπάνιο τους, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

Φαλάσαρνα – Κρήτη

Η παραλία Φαλάσαρνα, βρίσκεται στα δυτικά των Χανίων και χαρακτηρίζεται από την τεράστια αμμουδιά και τα καθαρά, γαλάζια νερά της. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για χαλάρωση αλλά και τα θαλάσσια σπορ, με το ηλιοβασίλεμα να θεωρείται η πιο γοητευτική ώρα.

Άντονι Κουίν – Ρόδος

Σε ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας, στη Ρόδο, βρίσκεται η παραλία Άντονι Κουίν που απλώνεται κοντά στο Φαληράκι και πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό. Πρόκειται για έναν μικρό κόλπο που περιβάλλεται από βραχώδεις σχηματισμούς δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για κολύμπι και εξερεύνηση στο νερό.

Μύρτος – Κεφαλονιά

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας και θεωρείται σήμα κατατεθέν για το νησί της Κεφαλονιάς. Η παραλία Μύρτος είναι ένας μεγάλος εντυπωσιακό κόλπος, που περιβάλλεται από λευκούς βράχους και ξεχωρίζει για το άσπρο βότσαλο και τα καταγάλανα, βαθιά νερά της.

Τσαμπίκα – Ρόδος

Η Τσαμπίκα, στην ανατολική Ρόδο, είναι μια μεγάλη αμμώδης παραλία με χρυσή άμμο και ρηχά, καθαρά νερά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες, ενώ πάνω από την παραλία δεσπόζει το ομώνυμο μοναστήρι.

Πόρτο Κατσίκι – Λευκάδα

Το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Λευκάδας και είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα εντυπωσιακά λευκά βράχια που καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Τα νερά αποκτούν ένα εντυπωσιακό γαλάζιο χρώμα και όταν οι άνεμοι στο νησί είναι σε ύφεση δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για κολύμπι.

Καλαμάκι – Ζάκυνθος

Η παραλία Καλαμάκι βρίσκεται στον κόλπο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, και είναι γνωστή για τη χρυσή αμμουδιά και τα ρηχά νερά της. Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την παραλία είναι το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί προστατευμένη περιοχή καθώς εκεί γεννά τα αυγά της η θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα.

Καμάρι - Σαντορίνη

Η παραλία Καλαμάρι, στη Σαντορίνη, ξεχωρίζει για το ήρεμο περιβάλλον και τα καθαρά νερά της. Αποτελεί μια πιο ήσυχη επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν το ιδιαίτερο κυκλαδίτικο τοπίο μακριά από την πολυκοσμία.

Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα

Η παραλία Παλαιοκαστρίτσα, βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Κέρκυρας και συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και εντυπωσιακές παραθαλάσσιες περιοχές τους νησιού. Ξεχωρίζει για τους γραφικούς κολπίσκους και το καταπράσινο τοπίο που μοιάζει σαν να αγγίζει το νερό.