Γιατί τα πορτοκάλια πωλούνται σχεδόν πάντα μέσα σε κοκκινωπό ή πορτοκαλί διχτάκι

Το χρώμα στο διχτάκι που περιέχει τα πορτοκάλια δεν είναι τυχαίο: Αλλάζει αυτό που βλέπετε.

Μοιάζει με μια απλή επιλογή συσκευασίας, αλλά το πορτοκαλί διχτάκι/πλέγμα γύρω από τα πορτοκάλια στην πραγματικότητα κάνει κάτι έξυπνο. Αλλάζει διακριτικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος τα φρούτα μέσα από τα μάτια σας, κάνοντάς τα να φαίνονται πιο φρέσκα, πιο φωτεινά και πιο ελκυστικά.

Και σύμφωνα με έρευνα, αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αισθητικό: μπορεί να επηρεάσει άμεσα το αν θα αποφασίσετε να τα αγοράσετε.

Ποιο είναι το κόλπο πίσω από το πορτοκαλί διχτάκι;

Το χρώμα του πλέγματος βελτιώνει τον τρόπο που ο εγκέφαλός σας αντιλαμβάνεται τα φρούτα στο εσωτερικό τους. Όταν τα πορτοκάλια φαίνονται μέσα από πορτοκαλί ή κοκκινωπό διχτάκι:

  • Το χρώμα τους φαίνεται πιο έντονο
  • Οι ελαφρώς πράσινοι ή θαμποί τόνοι γίνονται λιγότερο αισθητοί
  • Τα φρούτα φαίνονται πιο ομοιόμορφα ώριμα

Αυτό συμβαίνει επειδή το πλέγμα φιλτράρει και αντανακλά το φως με τρόπο που ενισχύει τους ζεστούς χρωματικούς τόνους, δηλαδή τους ίδιους τόνους που συνδέουμε με την ωριμότητα του φρούτου.

Ο εγκέφαλός μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε οπτικές ενδείξεις όταν κρίνει την ποιότητα των τροφίμων. Πριν μυρίσετε ή δοκιμάσετε φρούτα, ο εγκέφαλός σας παίρνει μια γρήγορη απόφαση με βάση την εμφάνισή τους. Τα φωτεινότερα, πιο ζωντανά χρώματα συνδέονται αυτόματα με:

  • Φρεσκάδα
  • Γλυκύτητα
  • Καλύτερη ποιότητα

Το πορτοκαλί διχτάκι αξιοποιεί αυτό το ένστικτο, κάνοντας το φρούτο να φαίνεται πιο ελκυστικό με την πρώτη ματιά.

πορτκάλι ψευδαίσθηση

Πώς φαίνεται ΤΟ ΙΔΙΟ πορτοκάλι όταν το βλέπουμε πίσω από ένα έγχρωμο πλέγμα.

Θα φαίνονταν διαφορετικά τα πορτοκάλια χωρίς αυτό;

Ναι και αυτό είναι όλο το νόημα. Αν τα ίδια πορτοκάλια εκτίθεντο σε διαφανή ή ουδέτερη συσκευασία:

  • Οι χρωματικές παραλλαγές θα ξεχώριζαν περισσότερο
  • Οι μικρές ατέλειες θα ήταν πιο εύκολο να παρατηρηθούν
  • Ορισμένα φρούτα μπορεί να φαίνονται λιγότερο ώριμα, ακόμα κι αν είναι απολύτως καλά

Το διχτάκι δημιουργεί μια πιο συνεπή και οπτικά ελκυστική εντύπωση.

Εφαρμόζεται το ίδιο κόλπο και με άλλα τρόφιμα;

Ναι, πολύ συχνά. Η παρουσίαση των τροφίμων συχνά βασίζεται σε παρόμοιες τεχνικές. Για παράδειγμα:

  • Το κρέας εκτίθεται υπό φωτισμό που ενισχύει τους κόκκινους τόνους
  • Τα χρώματα από διάφορες συσκευασίες επιλέγονται για να τονίζουν τη φρεσκάδα ή τη γλυκύτητα του εκάστοτε προϊόντος
  • Ακόμα και η διάταξη των σούπερ μάρκετ έχει σχεδιαστεί για να κάνει τα προϊόντα να φαίνονται πιο ελκυστικά στο μάτι
Συμπέρασμα

Το πορτοκαλί ή κοκκινωπό διχτάκι γύρω από τα πορτοκάλια είναι μια μικρή λεπτομέρεια με μεγάλο αντίκτυπο. Βελτιώνοντας διακριτικά το χρώμα, κάνει τα φρούτα να φαίνονται πιο φρέσκα και πιο ελκυστικά, χωρίς φυσικά να αλλοιώνεται το ίδιο το φρούτο.

Είναι μια απλή υπενθύμιση ότι αυτό που βλέπουμε δεν αφορά πάντα μόνο το αντικείμενο, αλλά και τον τρόπο που μας παρουσιάζεται.

Πηγές:
medicalxpress.com
nhs.uk
harvard.edu
mayoclinic.org

