Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης αν παίρνετε φάρμακα GLP-1

Τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να μειώσουν σημαντικά την όρεξη, κάτι που αποτελεί μέρος του λόγου για τον οποίο είναι αποτελεσματικά για την απώλεια βάρους και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Αλλά το ίδιο αποτέλεσμα δυσκολεύει την κατανάλωση αρκετής πρωτεΐνης, ενός βασικού θρεπτικού συστατικού για τη διατήρηση των μυών και του μεταβολισμού και την υποστήριξη της συνολικής υγείας.

Ο στόχος δεν είναι να τρώτε περισσότερο φαγητό, αλλά να τρώτε πιο έξυπνα με μικρότερη όρεξη.

Γιατί η πρωτεΐνη έχει μεγάλη σημασία όταν παίρνετε φάρμακα GLP-1

Τα φάρμακα GLP-1 επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και μειώνουν την πείνα, κάτι που συχνά οδηγεί σε χαμηλότερη συνολική πρόσληψη θερμίδων. Ενώ αυτό βοηθά στην απώλεια βάρους, μπορεί επίσης να:

Μειώσει ακούσια τη συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης

Αυξήσει τον κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας (άλιπης μάζας)

Επηρεάσει τη δύναμη, τον μεταβολισμό και την αποκατάσταση

Η πρόσληψη επαρκούς πρωτεΐνης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για την προστασία των μυών κατά την απώλεια βάρους.

Γιατί είναι πιο δύσκολο να λάβετε αρκετή πρωτεΐνη;

Η πρόκληση δεν είναι μόνο η μειωμένη κατανάλωση, αλλά το πώς τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν τα διατροφικά πρότυπα. Οι χρήστες συχνά αναφέρουν:

Γρήγορο αίσθημα χορτασμού μετά από μικρές μερίδες

Παράλειψη γευμάτων λόγω έλλειψης πείνας

Δυσκολία στην κατανάλωση πλούσιων σε πρωτεΐνες τροφών

Δεδομένου ότι η πρωτεΐνη τείνει να είναι πιο χορταστική από τους υδατάνθρακες, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταναλωθεί αρκετή χωρίς πρόγραμμα.

Ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να αυξήσετε την πρωτεΐνη

Η βασική στρατηγική είναι να δώσετε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη νωρίς και με συνέπεια, αντί να προσπαθείτε να «καλύψετε» τη διαφορά αργότερα.

Ξεκινήστε τα γεύματα καταναλώνοντας πρώτα την πρωτεΐνη στο πιάτο σας. Έτσι θα διασφαλίσετε, ότι λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη, πριν νιώσετε χορτάτοι.

Επιλέξτε τροφές που παρέχουν περισσότερη πρωτεΐνη σε μικρότερες μερίδες. Για παράδειγμα, τα αυγά, το γιαούρτι, τα πουλερικά, τα ψάρια, το τόφου και τα όσπρια μπορούν να παρέχουν σημαντική πρωτεΐνη χωρίς να απαιτούνται μεγάλα γεύματα.

Η κατανομή της πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά επίσης. Τα μικρότερα γεύματα ή σνακ με επίκεντρο την πρωτεΐνη είναι πιο εύκολα στη διαχείριση από το να προσπαθείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας σε ένα και μόνο γεύμα.

Βοηθούν τα ροφήματα πρωτεΐνης ή τα συμπληρώματα;

Μπορούν να είναι χρήσιμα, ειδικά όταν η όρεξη είναι πολύ χαμηλή. Οι υγρές πηγές πρωτεΐνης είναι συχνά πιο εύκολες στην κατανάλωση επειδή:

Απαιτούν λιγότερη μάσηση και προσπάθεια

Προκαλούν λιγότερο χορταστικό αίσθημα από τις στερεές τροφές

Επιτρέπουν πιο ακριβή έλεγχο της πρόσληψης

Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν τις ολόκληρες τροφές όποτε αυτό είναι εφικτό.

Τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα των γευμάτων;

Το χρονοδιάγραμμα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, όταν η όρεξη είναι μειωμένη. Πολλοί χρήστε GLP-1 φαρμάκων ανέχονται καλύτερα το φαγητό νωρίτερα μέσα στην ημέρα, επομένως η προτεραιότητα στην πρωτεΐνη στο πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της πρόσληψης πριν η όρεξη μειωθεί περαιτέρω.

Η αναμονή μέχρι αργότερα μπορεί να δυσκολέψει την κάλυψη των αναγκών σε πρωτεΐνες, ειδικά εάν αυξηθεί η ναυτία ή το αίσθημα πληρότητας.

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε πραγματικά;

Οι ανάγκες ποικίλλουν ανάλογα με το σωματικό βάρος, το επίπεδο δραστηριότητας και τους στόχους υγείας.

Γενικά, συνιστάται υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους για να βοηθήσει στη διατήρηση των μυών. Ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή ένας διαιτολόγος μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή αυτού στις ατομικές ανάγκες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται φάρμακα GLP-1.

Ποια λάθη πρέπει να αποφεύγονται;

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι η εστίαση μόνο στην κατανάλωση λιγότερης ποσότητας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των θρεπτικών συστατικών. Άλλες παγίδες περιλαμβάνουν:

Υπερβολική εξάρτηση από τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

Πλήρης παράλειψη γευμάτων

Αγνόηση σημαδιών απώλειας μυϊκής μάζας, όπως αδυναμία ή κόπωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απώλεια βάρους χωρίς επαρκή πρωτεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια άλιπης μάζας και όχι μόνο λίπους.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί μερικοί αισθάνονται ναυτία όταν τρώνε πρωτεΐνη ενώ παίρνουν φάρμακα GLP-1;

Τα φάρμακα GLP-1 επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου, γεγονός που μπορεί να κάνει τα βαρύτερα, πλούσια σε πρωτεΐνες τρόφιμα να παραμένουν στο στομάχι για περισσότερο χρόνο. Αυτό μπορεί να αυξήσει το αίσθημα πληρότητας ή ναυτίας, ειδικά με πυκνά τρόφιμα όπως το κρέας. Οι πιο μαλακές ή ελαφρύτερες επιλογές πρωτεΐνης (όπως γιαούρτι, αυγά ή μιλκσέικ) είναι συχνά καλύτερα ανεκτές.

Είναι αρκετές οι φυτικές πρωτεΐνες όταν η όρεξη είναι χαμηλή;

Μπορούν να είναι, αλλά συνήθως απαιτούν περισσότερο όγκο, για να επιτευχθούν τα ίδια επίπεδα πρωτεΐνης με τις ζωικές πηγές. Όταν η όρεξη είναι περιορισμένη, ο συνδυασμός φυτικών πρωτεϊνών (όπως όσπρια + δημητριακά) ή η επιλογή πιο συμπυκνωμένων επιλογών (όπως τόφου ή σκόνες πρωτεΐνης) θα σας βοηθήσει.

Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια ότι δεν καταναλώνω αρκετή πρωτεΐνη;

Ανεπαίσθητα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν πριν από σημαντικά προβλήματα, όπως:

Αυξημένη κόπωση

Απώλεια δύναμης

Βραδύτερη ανάρρωση μετά από δραστηριότητα

Γρήγορο αίσθημα κορεσμού, αλλά χαμηλή ενέργεια

Αυτά μπορεί εύκολα να παραβλεφθούν, ειδικά κατά την απώλεια βάρους.

Συμπέρασμα

Τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν το πώς και το πόσο τρώτε, αλλά δεν μειώνουν την ανάγκη του σώματός σας για πρωτεΐνη. Μάλιστα, η επαρκής λήψη πρωτεΐνης γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Δίνοντας προτεραιότητα σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, προσαρμόζοντας το χρονοδιάγραμμα των γευμάτων και χρησιμοποιώντας πρακτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μειωμένης όρεξης, είναι εφικτό να υποστηρίξετε την υγιή απώλεια βάρους, διατηρώντας παράλληλα τους μύες και τη συνολική δύναμη.

Πηγές:

healthline.com

mayoclinic.org

harvard.edu

nhs.uk