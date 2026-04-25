Διατροφή για ελκώδη κολίτιδα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε

Διατροφική διαχείριση στην ελκώδη κολίτιδα: Τροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε και να περιορίσετε.

Newsbomb

Διατροφή για ελκώδη κολίτιδα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διατροφή δεν προκαλεί ελκώδη κολίτιδα, αλλά μπορεί να επηρεάσει έντονα το πώς αισθάνεστε καθημερινά. Ορισμένες τροφές μπορούν να μετριάσουν τα συμπτώματα, ενώ άλλες μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία, ειδικά κατά τη διάρκεια εξάρσεων.

Το κλειδί δεν είναι μια αυστηρή δίαιτα, αλλά η προσαρμογή της διατροφής σας με βάση το πώς αντιδρά το σώμα σας.

Γιατί η διατροφή έχει τόση σημασία στην ελκώδη κολίτιδα

Η ελκώδης κολίτιδα επηρεάζει την επένδυση του παχέος εντέρου, προκαλώντας φλεγμονή που μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως διάρροια, κοιλιακό άλγος και επείγουσα ανάγκη για φαγητό.

Όταν το πεπτικό σύστημα έχει φλεγμονή:

  • Ορισμένες τροφές γίνονται πιο δύσκολο να τις ανεχτείτε
  • Οι φυτικές ίνες και το λίπος μπορεί να ερεθίσουν το έντερο
  • Η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών μπορεί να επηρεαστεί

Γι' αυτό η διατροφή παίζει υποστηρικτικό ρόλο, βοηθώντας στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη διατήρηση της θρεπτικής αξίας.

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης

Κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης, στόχος είναι να μειωθεί ο ερεθισμός και να διευκολυνθεί η πέψη. Οι περισσότεροι ανέχονται καλύτερα τις τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, οι οποίες είναι πιο μαλακές σε αυτό το στάδιο.

Χρήσιμες επιλογές σε αυτήν την κατάσταση:

  • Λευκό ρύζι, επεξεργασμένα ζυμαρικά και λευκό ψωμί
  • Μαγειρεμένα λαχανικά (χωρίς φλούδες ή σπόρους)
  • Άπαχες πρωτεΐνες όπως κοτόπουλο, αυγά ή ψάρι
  • Μπανάνες και σάλτσα μήλου
  • Γιαούρτι (εάν είναι ανεκτό)

Αυτές οι τροφές είναι πιο εύπεπτες για το έντερο και λιγότερο πιθανό να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Τι να τρώτε κατά τη διάρκεια της ύφεσης

Όταν τα συμπτώματα είναι υπό έλεγχο, η διατροφή μπορεί να γίνει πιο ποικίλη και ισορροπημένη. Σε αυτό το στάδιο, η εστίαση μετατοπίζεται στην υποστήριξη της συνολικής υγείας και στην πρόληψη των ελλείψεων.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Ποικιλία φρούτων και λαχανικών (ανάλογα με την ανοχή σας σε αυτά)
  • Δημητριακά ολικής αλέσεως, σταδιακά εισαγόμενα
  • Άπαχες πρωτεΐνες
  • Υγιεινά λίπη, όπως το ελαιόλαδο

Ο στόχος είναι η προσεκτική επαναφορά της διατροφής χωρίς να προκληθούν εκ νέου συμπτώματα.

Τρόφιμα που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα

Ορισμένα τρόφιμα είναι πιο πιθανό να ερεθίσουν το πεπτικό σύστημα, ειδικά κατά τη διάρκεια των εξάρσεων ελκώδους κολίτιδας. Συνήθεις παράγοντες που προκαλούν την ελκώδη κολίτιδα:

  • Ωμά λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες
  • Πικάντικα τρόφιμα
  • Καφεΐνη
  • Αλκοόλ
  • Λιπαρά ή τηγανητά τρόφιμα
  • Γαλακτοκομικά (για όσους είναι ευαίσθητοι)

Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, επομένως είναι σημαντικό να εντοπίζονται εκείνοι οι προσωπικοί παράγοντες, που προκαλούν την ελκώδη κολίτιδα.

Γιατί οι φυτικές ίνες επιδεινώνουν την κατάσταση

Οι φυτικές ίνες είναι γενικά υγιεινές, αλλά κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης ελκώδους κολίτιδα, μπορεί να είναι δύσκολο να τις ανεχτείτε. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες (που βρίσκονται στα ωμά λαχανικά, τις φλούδες και τους σπόρους) μπορεί:

  • Αυξήσουν τις κενώσεις του εντέρου
  • Ερεθίσουν τον εντερικό βλεννογόνο ιστό

Οι διαλυτές φυτικές ίνες (που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως η βρώμη και οι μπανάνες) είναι συνήθως καλύτερα ανεκτές και μερικές φορές μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της πέψης.

Παραμείνετε καλά ενυδατωμένοι

Η ελκώδης κολίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υγρών, ειδικά κατά τη διάρκεια των εξάρσεων. Έτσι, είναι σημαντικό να:

  • Πίνετε αρκετά υγρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
  • Αντικαθιστάτε τους χαμένους ηλεκτρολύτες εάν χρειάζεται
  • Παρακολουθείτε για σημάδια έλλειψης θρεπτικών συστατικών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας γιατρός μπορεί να συστήσει και την λήψη συμπληρωμάτων.

Δεν υπάρχει ένα κοινό διατροφικό πλάνο για όλους

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία είναι ότι δεν υπάρχει μια καθολικά ιδεατή δίαιτα για την ελκώδη κολίτιδα. Αυτό που λειτουργεί για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί για ένα άλλο.

Η παρακολούθηση των τροφών και των συμπτωμάτων είναι εκείνη που θα βοηθήσει στον εντοπισμό προτύπων και θα καθοδηγήσει τις κατάλληλες προσαρμογές με την πάροδο του χρόνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι πάντα πρόβλημα τα γαλακτοκομικά;

Όχι για όλους. Μερικοί ανέχονται καλά τα γαλακτοκομικά, ενώ άλλοι μπορεί να παρατηρήσουν επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Μπορεί η δίαιτα από μόνη της να ελέγξει την ελκώδη κολίτιδα;

Όχι. Η διατροφή βοηθά στη διαχείριση των συμπτωμάτων, αλλά η ιατρική θεραπεία είναι συνήθως απαραίτητη για τον έλεγχο της φλεγμονής.

Συμπέρασμα

Η διαχείριση της ελκώδους κολίτιδας μέσω της δίαιτας αφορά την ευελιξία, όχι τον περιορισμό. Η προσαρμογή των επιλογών τροφίμων με βάση τα συμπτώματα, ειδικά κατά τη διάρκεια των εξάρσεων, μπορεί να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στην άνεση και την ποιότητα ζωής.

Πηγές:
clevelandclinic.org
nhs.uk
crohnscolitisfoundation.org
mayoclinic.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν το GPS γίνεται μάρτυρας κατηγορίας: H τεχνολογία που βρίσκει υπόπτους… και αθώους

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέα συγκέντρωση των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, τη Δευτέρα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Ο Τραμπ δεν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - «Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», διαμηνύει η Τεχεράνη

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκάλης: Η αποθέωση και η συνάντηση με Φάνη Χριστοδούλου - «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφή για ελκώδη κολίτιδα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν δίνει το στίγμα της ελληνογαλλικής φιλίας με το «Εγώ κι εσύ μαζί» από Αλκίνοο και Πανούση

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

18:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ομήρου Οδύσσεια, κυκλοφόρησε η νέα σύγχρονη μετάφραση του μεγαλύτερου έπους της ιστορίας

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος τραυματίστηκε εντός πλοίου στην Τήνο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση από νυχτερινή φωτιά στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο επτά άτομα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο υφυπουργός Παιδείας ο αποδιοπομπαίος τράγος του Ερντογάν για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ