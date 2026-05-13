Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

Τα 8.500 βήματα την ημέρα ίσως είναι το «χρυσό μέτρο» στη διατήρηση του βάρους μετά από δίαιτα.

Newsbomb

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απώλεια βάρους είναι δύσκολη, αλλά η διατήρησή του είναι συχνά το πιο δύσκολο κομμάτι.

Μια νέα ανάλυση υποδηλώνει, ότι το περπάτημα περίπου 8.500 βημάτων την ημέρα μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για την πρόληψη της επανάκτησης βάρους μετά από δίαιτα.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν 18 επιμέρους τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σε προγράμματα τρόπου ζωής για άτομα με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Εν τέλει, οι 14 από αυτές, στις οποίες συμμετείχαν 3.758 ενήλικες, συμπεριλήφθηκαν στην μετα-ανάλυση. Οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 53 ετών κατά μέσο όρο, με μέσο ΔΜΣ.

Τα προγράμματα τρόπου ζωής συνδύαζαν διατροφικές συμβουλές με ενθάρρυνση για περισσότερο περπάτημα και παρακολούθηση των καθημερινών βημάτων. Στην αρχή, οι ομάδες τρόπου ζωής και ελέγχου είχαν παρόμοιο αριθμό βημάτων: περίπου 7.280 έναντι 7.180 βημάτων την ημέρα.

Μέχρι το τέλος της φάσης απώλειας βάρους, η ομάδα τρόπου ζωής είχε αυξηθεί σε περίπου 8.454 βήματα την ημέρα και είχε χάσει κατά μέσο όρο 4,39% του σωματικού βάρους (περίπου 4 κιλά). Κατά τη φάση συντήρησης, έκαναν κατά μέσο όρο 8.241 βήματα την ημέρα και παρόλα αυτά διατήρησαν το μεγαλύτερο μέρος του χαμένου βάρους, με μέση μακροπρόθεσμη μείωση 3,28% (περίπου 3 κιλά).

Γιατί τα βήματα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία μετά τη φάση της δίαιτας

Η μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότερα βήματα συνδέονταν με λιγότερη επανάκτηση βάρους, αλλά όχι απαραίτητα με μεγαλύτερη απώλεια βάρους κατά την αρχική φάση της δίαιτας. Αυτό έχει εξήγηση: η μείωση των θερμίδων συνήθως οδηγεί σε πρόωρη απώλεια βάρους, ενώ η καθημερινή κίνηση βοηθά στη διατήρηση του νέου βάρους μετά.

Το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας χωρίς την κόπωση ή την πείνα που μπορεί να ακολουθήσει μια πιο έντονη άσκηση. Είναι επίσης πιο εύκολο να επαναλαμβάνεται καθημερινά, κάτι που έχει σημασία επειδή η διατήρηση του βάρους εξαρτάται περισσότερο από τη συνέπεια παρά από τις περιστασιακές σκληρές προπονήσεις.

Είναι τα 8.500 βήματα/μέρα ένας «μαγικός» αριθμός;

Όχι. Ο αριθμός πρέπει να γίνει κατανοητός ως ένας κατά προσέγγιση στόχος, όχι ως κανόνας. Το πραγματικό μήνυμα είναι ότι τα άτομα που αύξησαν τα βήματά τους κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους και διατήρησαν αυτό το υψηλότερο επίπεδο μετά ήταν πιο επιτυχημένα στη διατήρηση των αποτελεσμάτων.

Για κάποιον που περπατάει αυτήν τη στιγμή 3.000 ή 4.000 βήματα την ημέρα, το να φτάσει κανείς κατευθείαν στα 8.500 μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό. Μια ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να προσθέτει 500–1.000 βήματα κάθε φορά και να τα αυξάνει σταδιακά.

Πώς να κάνετε τον στόχο των βημάτων ρεαλιστικό

Το περπάτημα λειτουργεί καλύτερα όταν γίνεται μέρος της κανονικής ζωής και όχι ξεχωριστή αγγαρεία. Πρακτικοί τρόποι για να φτάσετε σε περισσότερα βήματα είναι:

  • Κάντε μια βόλτα 10 λεπτών μετά τα γεύματα
  • Περπατήστε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων
  • Παρκάρετε λίγο πιο μακριά κάθε φορά
  • Χρησιμοποιήστε σκάλες αν πρόκειται να ανέβετε μόνο λίγους ορόφους
  • Χωρίστε μια μεγάλη βόλτα σε δύο ή τρεις μικρότερες βόλτες
  • Παρακολουθήστε τα βήματα απλά για επίγνωση, όχι για τελειότητα

Οι γενικές οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα εξακολουθούν να συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης δραστηριότητας την εβδομάδα, καθώς και δραστηριότητα μυϊκής ενδυνάμωσης 2 ημέρες την εβδομάδα. Το περπάτημα βοηθάει, αλλά η προπόνηση ενδυνάμωσης παραμένει σημαντική για τη διατήρηση των μυών κατά τη διάρκεια και μετά την απώλεια βάρους.

Συχνές Ερωτήσεις

Έχουν σημασία τα βήματα αν ήδη ασκούμαι;

Ναι. Μια προπόνηση δεν αποτρέπει πάντα μια ημέρα χαμηλής δραστηριότητας. Η καταμέτρηση βημάτων μπορεί να καταγράψει την καθημερινή κίνηση που η επίσημη άσκηση μπορεί να παραβλέψει.

Είναι το περπάτημα καλύτερο από το τρέξιμο για τη διατήρηση του βάρους;

Όχι απαραίτητα. Το τρέξιμο καίει περισσότερη ενέργεια ανά λεπτό, αλλά το περπάτημα μπορεί να είναι πιο εύκολο να διατηρηθεί καθημερινά, ειδικά μετά από δίαιτα.

Τι γίνεται αν τα 8.500 βήματα προκαλούν πόνο;

Μην πιέζετε τον εαυτό σας να ξεπεράσει πόνο στις αρθρώσεις, τα πόδια ή την πλάτη. Μειώστε την ένταση της όποιας άσκησης, επιλέξτε πιο μαλακές επιφάνειες (χώμα, δρόμος κλπ), φορέστε υποστηρικτικά παπούτσια και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο πόνος επιμένει.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι τα 8.500 καθημερινά βήματα μπορεί να είναι ένας χρήσιμος και ρεαλιστικός στόχος για τη διατήρηση του βάρους μετά από δίαιτα. Το όφελος φαίνεται ισχυρότερο όταν αυξάνετε τα βήματά σας κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους και διατηρούν αυτήν τη δραστηριότητα μετά.

Δεν είναι μαγικός αριθμός και δεν αντικαθιστά τη διατροφή ή την προπόνηση ενδυνάμωσης. Αλλά ως μια απλή καθημερινή συνήθεια, το περπάτημα μπορεί να είναι ένα από τα πιο προσιτά εργαλεία για την πρόληψη της επαναφοράς βάρους.

Πηγές:
healthday.com
eurekalert.org
cdc.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Ώρα για παρουσία στις ΗΠΑ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα 10 ταξιδιωτικά λάθη που μπορούν να σας μετατρέψουν σε «ασθενή μηδέν»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ