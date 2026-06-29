Μετά το αλκοόλ: Τι να φάτε το ίδιο βράδυ πριν πέσετε για ύπνο

Μπορεί ένα βραδινό σνακ να σταματήσει το hangover πριν καν πέσετε για ύπνο;

Newsbomb

Μετά το αλκοόλ: Τι να φάτε το ίδιο βράδυ πριν πέσετε για ύπνο
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Ένα σωστό γεύμα μπορεί να σας κάνει να νιώθετε καλύτερα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αλλά δεν μπορεί να το πετύχει στο… άψε-σβήσε.

Μόλις το αλκοόλ εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, μόνο ο χρόνος επιτρέπει στο συκώτι να το επεξεργαστεί. Το φαγητό πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει με τη ναυτία, το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα ή τον ερεθισμό του στομάχου, αλλά δεν θα καταστήσει ασφαλή την οδήγηση, την κολύμβηση και την λήψη ηρεμιστικών μετά από μέθη.

Τι πρέπει να φάτε το ίδιο βράδυ μετά το ποτό;

Επιλέξτε κάτι ελαφρύ, ήπιο και εύπεπτο. Το αλκοόλ μπορεί να ερεθίσει το στομάχι, να διαταράξει τον ύπνο και να συμβάλει στην αφυδάτωση, επομένως στόχος δεν είναι μια λιπαρή «θεραπεία», αλλά ένα μικρό γεύμα που υποστηρίζει την ενυδάτωση και το σάκχαρο στο αίμα χωρίς να επιδεινώνει τη ναυτία.

Καλές επιλογές πριν τον ύπνο:

  • Τοστ, κράκερ ή απλό ψωμί
  • Μπανάνα ή άλλα απαλά φρούτα
  • Ρύζι, πατάτες ή απλά ζυμαρικά
  • Σούπα ή ζωμός
  • Γιαούρτι (εάν σας είναι ανεκτό)
  • Αυγά ή μια μικρή μερίδα άπαχης πρωτεΐνης
  • Νερό ή ένα πόσιμο ποτό ενυδάτωσης/ηλεκτρολυτών

Εάν αισθάνεστε ναυτία, ξεκινήστε με μικρές γουλιές νερού και μερικές μπουκιές ήπιου φαγητού (χωρίς πολλά μπαχαρικά, λιπαρά και καρυκεύματα). Αποφύγετε ένα βαρύ γεύμα. Τα τηγανητά, πικάντικα ή πολύ λιπαρά τρόφιμα μπορεί να επιδεινώσουν την παλινδρόμηση και τη ναυτία, ειδικά εάν το αλκοόλ έχει ήδη ερεθίσει το στομάχι.

Τι πρέπει να κάνετε πριν κοιμηθείτε;

Πίνετε νερό, αλλά αποφύγετε να πίνετε μεγάλες ποσότητες απότομα. Κρατήστε λίγο νερό δίπλα σας στο κρεβάτι και πιείτε μερικές γουλιές αν ξυπνήσετε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εάν έχετε ναυτία, κοιμηθείτε στο πλάι και όχι ανάσκελα για να μειώσετε τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση εμετού. Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει το αντανακλαστικό του εμετού και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να είναι επικίνδυνη κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Μην παίρνετε υπνωτικά χάπια ή άλλα ηρεμιστικά φάρμακα μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Να είστε προσεκτικοί με τα αναλγητικά: η ακεταμινοφαίνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για το συκώτι όταν αναμιγνύεται με αλκοόλ, ενώ τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορούν να ερεθίσουν το στομάχι.

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν μετά από αλκοόλ κάποιος δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος, κάνει επανειλημμένα εμετό, έχει αργή ή ακανόνιστη αναπνοή, έχει χλωμό ή μπλε δέρμα, επιληπτικές κρίσεις, πολύ χαμηλή θερμοκρασία σώματος ή δεν μπορεί να ξυπνήσει. Η δηλητηρίαση από αλκοόλ μπορεί να είναι θανατηφόρα και χρήζει επείγουσας φροντίδας.

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Οι καλύτερες τροφές για το hangover της επόμενης ημέρας

Την επόμενη μέρα, εστιάστε σε υγρά, ήπιους υδατάνθρακες και τροφές που αντικαθιστούν τους ηλεκτρολύτες. Τα περισσότερα hangover βελτιώνονται μέσα σε περίπου 24 ώρες, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δίψα, πονοκέφαλο, κόπωση, ναυτία, κακό ύπνο και στομαχικές διαταραχές.

Χρήσιμες επιλογές:

  • Νερό, πόσιμο διάλυμα ενυδάτωσης ή ηλεκτρολυτικά ποτά
  • Καρπούζι, πεπόνι ή άλλα πλούσια σε νερό φρούτα
  • Τοστ, κράκερ, βρώμη ή ρύζι
  • Αυγά με ψωμί ολικής άλεσης
  • Σούπα ή ζωμός
  • Γιαούρτι ή κεφίρ (αν το στομάχι σας ανέχεται τα γαλακτοκομικά)
  • Τσάι τζίντζερ ή τσάι μέντας για τη ναυτία

Ο καφές μπορεί να βοηθήσει στην κόπωση, αλλά μπορεί επίσης να επιδεινώσει το άγχος, τις στομαχικές διαταραχές και την αφυδάτωση αν το παρακάνετε. Ξεκινήστε πρώτα με νερό. Αποφύγετε την… ομοιοπαθητική: η κατανάλωση περισσότερου αλκοόλ μπορεί να καθυστερήσει τα τελικά συμπτώματα, αλλά δεν επιλύει το hangover.

Συμπέρασμα

Το καλύτερο φαγητό μετά το βραδινό ποτό δεν είναι κάποιο «μαγικό κόλπο», για να σας κάνει να νιώσετε λιγότερο τρέμουλο ή ναυτία, καθώς μόνο ο χρόνος μειώνει τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα (αλλιώς τα αλκοτέστ θα ήταν άχρηστα).

Πριν τον ύπνο, επιλέξτε ήπιες, ενυδατικές τροφές και αποφύγετε τα ηρεμιστικά, τα βαριά γεύματα και τις επικίνδυνες αποφάσεις. Την επόμενη μέρα, δώστε προτεραιότητα στο νερό, τους ήπιους υδατάνθρακες, τα φρούτα, τους ζωμούς και την ξεκούραση. Εάν τα συμπτώματα υποδηλώνουν δηλητηρίαση από αλκοόλ, αντιμετωπίστε το ως επείγον περιστατικό και όχι ως απλό hangover.

Πηγές:
healthline.com
medicalnewstoday.com
nih.gov (1)
nih.gov (2)
mayoclinic.org

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