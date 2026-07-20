Πώς κόβουμε σωστά τα νύχια για να αποφύγουμε μόλυνση και παρωνυχίδες

Τα κοντά, καλοσχηματισμένα νύχια καθαρίζονται πιο εύκολα και αφήνουν λιγότερο χώρο για να συσσωρευτούν βρωμιά και μικρόβια από κάτω. Η σωστή τεχνική κοψίματος μειώνει επίσης τον κίνδυνο επώδυνων παρωνυχίδων, σπασίματος και νυχιών που γυρίζουν προς τα μέσα.

Το κλειδί είναι να χρησιμοποιείτε καθαρά, αιχμηρά εργαλεία, να αποφεύγετε το πολύ βαθύ κόψιμο και να φροντίζετε τα νύχια των χεριών και των ποδιών διαφορετικά.

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να κόψετε τα νύχια σας

Κόψτε τα νύχια μετά το μπάνιο ή το ντους, όταν είναι πιο μαλακά και λιγότερο πιθανό να σπάσουν. Εναλλακτικά, μουλιάστε τα σε χλιαρό νερό για λίγα λεπτά και στεγνώστε τα πριν τα κόψετε.

Χρησιμοποιήστε νυχοκόπτη ή ψαλίδι μανικιούρ που είναι αρκετά αιχμηρά για να κάνετε μια καθαρή κοπή. Απολυμάνετε τα εργαλεία πριν και μετά τη χρήση, ειδικά εάν ένα νύχι φαίνεται αποχρωματισμένο, παχύ ή πιθανώς μολυσμένο. Τα εργαλεία νυχιών δεν πρέπει να μοιράζονται με άλλα άτομα.

Πώς πρέπει να κόβετε τα νύχια των χεριών

Κόβετε τα νύχια σας σχεδόν ίσια, αφήνοντας μια στενή λευκή άκρη αντί να τα κόβετε μέχρι το δέρμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια λίμα για να στρογγυλεύσετε απαλά τις γωνίες, ώστε να μην πιάνονται στα ρούχα.

Λιμάρετε προς μία κατεύθυνση αντί να χρησιμοποιείτε έντονες κινήσεις μπρος-πίσω, οι οποίες μπορεί να αποδυναμώσουν ή να σπάσουν το νύχι. Κρατώντας τα νύχια σας σχετικά κοντά, διευκολύνετε την απομάκρυνση της βρωμιάς και των μικροβίων κατά το πλύσιμο των χεριών, αλλά το υπερβολικά κοντό κόψιμό τους μπορεί να τραυματίσει το δέρμα κάτω από το νύχι.

Πώς πρέπει να κόβετε τα νύχια των ποδιών

Τα νύχια των ποδιών πρέπει επίσης να κόβονται ίσια. Μην καμπυλώνετε βαθιά στις γωνίες και μην κόβετε πολύ τα πλάγια, καθώς αυτό μπορεί να ενθαρρύνει την άκρη του νυχιού να αναπτυχθεί προς τα μέσα στο περιβάλλον δέρμα.

Αφήστε το νύχι αρκετά μακρύ ώστε οι γωνίες του να παραμένουν ορατές. Εάν μια άκρη είναι αιχμηρή, λειάνετε την ελαφρά με μια λίμα αντί να αφαιρείτε τη γωνία. Τα παπούτσια πρέπει επίσης να παρέχουν αρκετό χώρο γύρω από τα δάχτυλα των ποδιών, καθώς η επαναλαμβανόμενη πίεση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νυχιών προς τα μέσα.

Τα χοντρά νύχια των ποδιών είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστείτε με ένα ανθεκτικό ψαλίδι νυχιών. Κάντε αρκετές μικρές, ίσιες τομές αντί να προσπαθείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το νύχι με μία κίνηση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ράγισμα ή θρυμματισμό.

Πρέπει να κόβετε τα πετσάκια και τις παρωνυχίδες;

Μην κόβετε και μην πιέζετε δυναμικά προς τα πίσω τα πετσάκια. Το πετσάκι σχηματίζει μια προστατευτική σφράγιση μεταξύ του νυχιού και του περιβάλλοντος δέρματος. Η βλάβη σε αυτό δημιουργεί ένα σημείο εισόδου για βακτήρια και μύκητες.

Μια παρωνυχίδα είναι ένα σκισμένο κομμάτι δέρματος δίπλα στο νύχι, όχι μέρος του ίδιου του νυχιού. Μην το τραβάτε και μην το δαγκώνετε. Κόψτε προσεκτικά το χαλαρό δέρμα κοντά στη βάση του με καθαρό ψαλίδι, χωρίς να κόψετε το υγιές δέρμα. Η τακτική εφαρμογή ενυδατικής κρέμας στα νύχια και τα πετσάκια μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ξηρότητας και του περαιτέρω σχισίματος των νυχιών.

Πώς να εμποδίσετε τη συσσώρευση βρωμιάς και βακτηρίων κάτω από τα νύχια

Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και τρίβετε γύρω και κάτω από τα νύχια. Αποφύγετε τον καθαρισμό κάτω από αυτά με καρφίτσες, ψαλίδια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να αποκολλήσουν το νύχι από την κοίτη του και να βλάψουν το δέρμα.

Στεγνώστε καλά τα χέρια και τα πόδια σας μετά το πλύσιμο. Τα υγρά περιβάλλοντα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, ενώ τα μακριά νύχια παρέχουν περισσότερο χώρο για τη συσσώρευση υπολειμμάτων.

Πότε πρέπει να πάτε σε δερματολόγο για κάποιο πρόβλημα στα νύχια

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν το δέρμα γύρω από ένα νύχι γίνεται ολοένα και πιο κόκκινο, πρησμένο, ζεστό ή επώδυνο ή εάν αναπτυχθεί πύον. Η επίμονη πάχυνση, ο θρυμματισμός ή ο αποχρωματισμός μπορεί να υποδηλώνουν μυκητιασική λοίμωξη ή άλλη διαταραχή των νυχιών.

Τα άτομα με διαβήτη, κακή κυκλοφορία του αίματος, μειωμένη αίσθηση στα πόδια ή δυσκολία να φτάσουν τα νύχια των ποδιών τους θα πρέπει να αποφεύγουν να επιχειρούν οι ίδιοι κάποια περίπλοκη περιποίηση των νυχιών και είναι σώφρον να αναζητούν βοήθεια από ποδίατρο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνά πρέπει να κόβονται τα νύχια;

Δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα. Τα νύχια των χεριών συνήθως απαιτούν πιο συχνό κόψιμο από τα νύχια των ποδιών, επειδή μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Κόψτε τα όταν εκτείνονται πέρα από την άκρη του δακτύλου ή αρχίζουν να συλλέγουν ορατή βρωμιά.

Είναι επικίνδυνο το δάγκωμα μιας παρωνυχίδας;

Μπορεί να σχίσει το ζωντανό δέρμα και να εισαγάγει μικρόβια από το στόμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο φλεγμονής και μόλυνσης.

Συμπέρασμα

Το ασφαλές κόψιμο των νυχιών απαιτεί καθαρά, αιχμηρά εργαλεία και ένα συντηρητικό κόψιμο. Σχηματίστε τα νύχια χεριών και ποδιών σχεδόν ίσια με ελαφρώς στρογγυλεμένες γωνίες. Αποφύγετε να κόβετε τα πετσάκια, να τραβάτε τις παρανυχίδες ή να σκάβετε κάτω από τα νύχια με αιχμηρά αντικείμενα.

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