Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

Το λίπος στην κοιλιά εγείρει ατελείωτες… κουβέντες και υποσχέσεις: ειδικές ασκήσεις κοιλιακών, τροφές που «καίνε λίπος» και συμπληρώματα που ισχυρίζονται ότι στοχεύουν στην περιφέρεια της μέσης. Τα ερευνητικά στοιχεία, όμως, δείχνουν κάτι αισθητά λιγότερο δραματικό. Δεν μπορείτε να επιλέξετε με αξιοπιστία από πού χάνει λίπος το σώμα σας.

Η επιστημονικά υποστηριζόμενη στρατηγική είναι η μείωση του συνολικού σωματικού λίπους μέσω ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης. Καθώς μειώνεται το συνολικό λίπος, συνήθως μειώνεται και το κοιλιακό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του βαθύτερου σπλαχνικού λίπους στην κοιλιά.

Γιατί δεν μπορείτε να στοχεύσετε συγκεκριμένα το λίπος στην κοιλιά;

Το πού αποθηκεύει και χάνει το σώμα σας λίπος επηρεάζεται από τη γενετική, το φύλο, την ηλικία και τις ορμόνες. Η εστίαση ασκήσεων σε μία περιοχή δεν αναγκάζει τα «κοντινά» λιποκύτταρα να εξαφανιστούν.

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2022 επί συνολικά 13 μελετών και 1.158 συμμετεχόντων δεν βρήκε στοιχεία ότι η τοπική μυϊκή προπόνηση προκάλεσε μεγαλύτερη απώλεια λίπους στην περιοχή που ασκείται. Τα sit-ups μπορούν να ενδυναμώσουν τους κοιλιακούς μύες, αλλά δεν καίνε επιλεκτικά το λίπος που τους καλύπτει.

Τι πραγματικά μειώνει το λίπος στην κοιλιά;

Για τα άτομα που έχουν υπερβολικό σωματικό λίπος, η βασική προϋπόθεση για την απώλεια βάρους είναι ένα διαρκές ενεργειακό έλλειμμα: κατανάλωση λιγότερης ενέργειας (θερμίδων) απ’ ό,τι χρησιμοποιεί το σώμα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω πολλών διατροφικών προτύπων, επομένως δεν υπάρχει μία και μόνο δίαιτα που να «καίει» μοναδικά το λίπος στην κοιλιά.

Στόχος δεν είναι ο δραστικός και απότομος περιορισμός των θερμίδων. Οι ειδικοί συνιστούν ένα βιώσιμο πρότυπο, που βασίζεται σε:

ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα

επαρκείς πρωτεΐνες και φυτικές ίνες

λιγότερα ζαχαρούχα ποτά και υπερβολικό αλκοόλ

τακτική αερόβια δραστηριότητα και

ασκήσεις ενδυνάμωσης

Αυτές οι συνήθειες μπορούν να κάνουν ευκολότερη τη διατήρηση ενός ενεργειακού/θερμιδικού ελλείμματος, προστατεύοντας παράλληλα τους μύες.

Η άσκηση αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, επειδή μπορεί να μειώσει το σπλαχνικό λίπος ακόμη και όταν η ζυγαριά δείχνει μικρές αλλαγές. Η αερόβια άσκηση και η μυϊκή ενδυνάμωση συμβάλλουν και τα δύο, ενώ οι ασκήσεις κορμού παραμένουν χρήσιμες περισσότερο για την μυϊκή δύναμη παρά για κάποια στοχευμένη μείωση λίπους από την κοιλιά.

Γιατί είναι πιο σημαντικό το σπλαχνικό λίπος;

Το μαλακό λίπος που μπορείτε να «τσιμπήσετε» με το χέρι είναι το υποδόριο λίπος. Το σπλαχνικό λίπος βρίσκεται βαθύτερα στην κοιλιά γύρω από τα εσωτερικά όργανα και σχετίζεται πιο έντονα με:

υπέρταση

χοληστερόλη

διαβήτη τύπου 2

καρδιαγγειακές παθήσεις και

άλλα μεταβολικά προβλήματα

Γι' αυτόν τον λόγο η μείωση της περιφέρειας της μέσης μπορεί να βελτιώσει την υγεία ακόμη και αν η επίτευξη μιας ορατά «επίπεδης κοιλιάς» είναι μη ρεαλιστική. Το σπλαχνικό λίπος ανταποκρίνεται στις ίδιες στρατηγικές υγιεινής διατροφής και άσκησης, που χρησιμοποιούνται για την μείωση του συνολικού σωματικού λίπους.

Αυτό σημαίνει ότι η άσκηση από μόνη της είναι αρκετή;

Όχι απαραίτητα. Η άσκηση είναι εξαιρετική για την καρδιαγγειακή υγεία, τη φυσική κατάσταση, τη διατήρηση των μυών και την μείωση του σπλαχνικού λίπους, αλλά μπορεί να προκαλέσει μικρότερη συνολική απώλεια βάρους απ’ ό,τι περιμένουν πολλοί άνθρωποι εάν η πρόσληψη τροφής αυξηθεί ως απάντηση στην άσκηση.

Η πιο αξιόπιστη στρατηγική είναι επομένως να συνδυάσετε την τακτική σωματική δραστηριότητα με ένα διατροφικό πρότυπο, που μπορείτε να διατηρήσετε. Η «βέλτιστη» δίαιτα είναι εκείνη, που δημιουργεί ένα διαχειρίσιμο ενεργειακό έλλειμμα, παρέχοντας παράλληλα επαρκή διατροφή.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι κοιλιακοί (σ.σ. άσκηση) να κάνουν την κοιλιά μου να φαίνεται πιο επίπεδη;

Μπορούν να ενισχύσουν τους κοιλιακούς μύες, κάτι που μπορεί να βελτιώσει τη στάση του σώματος και την εμφάνιση, αλλά δεν αφαιρούν επιλεκτικά το κοιλιακό λίπος.

Γίνεται να χάσω σπλαχνικό λίπος χωρίς να χάσω πολύ βάρος;

Ναι. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει το σπλαχνικό λίπος ακόμη και όταν το συνολικό σωματικό βάρος αλλάζει σχετικά λίγο, επομένως το μέγεθος της μέσης, η φυσική κατάσταση και η μεταβολική υγεία μπορεί να βελτιωθούν πριν αλλάξει δραματικά η ένδειξη στη ζυγαριά.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει επιστημονικά αξιόπιστος τρόπος να δώσετε «εντολή» στο σώμα σας να κάψει πρώτα το λίπος στην κοιλιά. Τα στοιχεία υποστηρίζουν, αντίθετα, την μείωση του συνολικού υπερβολικού λίπους μέσω βιώσιμων διατροφικών συνηθειών και τακτικής σωματικής δραστηριότητας.

Αυτό μπορεί να ακούγεται λιγότερο συναρπαστικό από μια πεντάλεπτη ρουτίνα κοιλιακών ή ένα συμπλήρωμα «καύσης λίπους», αλλά είναι η προσέγγιση που μπορεί να μειώσει τόσο το ορατό κοιλιακό λίπος όσο και το πιο ιατρικά σημαντικό σπλαχνικό λίπος, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία πέρα από την μέση.

Πηγές: