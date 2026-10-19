Μπορεί το μαγνήσιο να κάνει τον εγκέφαλό σας «7,5 χρόνια νεότερο»; Τι δείχνουν οι μελέτες

Μαγνήσιο και υγεία του εγκεφάλου: Τι μπορεί να υποσχεθεί το L-θρεονικό μαγνήσιο και τι όχι.

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Μπορεί το μαγνήσιο να κάνει τον εγκέφαλό σας «7,5 χρόνια νεότερο»; Τι δείχνουν οι μελέτες
ΕΥ ΖΗΝ
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Το μαγνήσιο υποστηρίζει τη νευρική σηματοδότηση, την παραγωγή ενέργειας και πολλές άλλες βασικές λειτουργίες. Μια συγκεκριμένη μορφή συμπληρώματος, το L-θρεονικό μαγνήσιο, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επειδή, σύμφωνα με μια έρευνα, καθιστά τον εγκέφαλο «7,5 χρόνια νεότερο».

Ο ισχυρισμός αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα γνωστικών τεστ. Η έρευνα παρέχει μια ενθαρρυντική ένδειξη, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η γήρανση του εγκεφάλου μπορεί να αντιστραφεί, ούτε υποδεικνύει κάποιο συμπλήρωμα μαγνησίου, που να είναι το ιδανικό για την μνήμη όλων των ανθρώπων.

Ποιος είναι ο ρόλος του μαγνησίου στον οργανισμό;

Το μαγνήσιο βοηθά εκατοντάδες ενζυμικά συστήματα να πραγματοποιούν αντιδράσεις, που διατηρούν την λειτουργία των κυττάρων. Στους καθιερωμένους ρόλους του περιλαμβάνονται:

  • Βοήθεια προς τον οργανισμό για την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας.
  • Υποστήριξη των νευρικών σημάτων και της μυϊκής συστολής.
  • Διατήρηση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.
  • Συμβολή στη δομή των οστών και στην παραγωγή πρωτεϊνών και DNA.
  • Βοήθεια στη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα και της αρτηριακής πίεσης.

Αυτές οι λειτουργίες εξηγούν γιατί η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου είναι σημαντική. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η λήψη επιπλέον μαγνησίου θα βελτιώσει κάθε λειτουργία που αυτό υποστηρίζει: η αποκατάσταση μιας έλλειψης και η ενίσχυση της μνήμης σε ένα άτομο που λαμβάνει ήδη επαρκή ποσότητα μαγνησίου μέσω της διατροφής του, αποτελούν δύο διαφορετικά ζητήματα.

Ποια μορφή μαγνησίου είναι «η καλύτερη για την υγεία του εγκεφάλου»;

Καμία μορφή μαγνησίου δεν έχει αποδειχθεί πειστικά ως η βέλτιστη για την υγεία του εγκεφάλου.

Το L-θρεονικό μαγνήσιο προσελκύει το ενδιαφέρον εν μέρει επειδή έρευνες σε ζώα υποδεικνύουν, ότι μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση μαγνησίου στον εγκέφαλο. Αυτό αποτελεί λόγο για περαιτέρω διερεύνηση, αλλά όχι απόδειξη για ανώτερα οφέλη στον άνθρωπο.

Άλλες μορφές, όπως το κιτρικό μαγνήσιο, διαφέρουν ως προς την απορρόφηση και την επίδρασή τους στο πεπτικό σύστημα. Μια καλύτερη απορρόφηση από το έντερο δεν μεταφράζεται αυτόματα σε καλύτερη μνήμη.

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2024 σχετικά με το μαγνήσιο και τη γνωστική υγεία, η οποία εξέτασε 3 τυχαιοποιημένες δοκιμές και 12 μελέτες κοόρτης, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από κλινικές δοκιμές ώστε να καθοριστεί αν τα συμπληρώματα βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία. Οι συσχετίσεις μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης μαγνησίου και των γνωστικών διαταραχών ήταν ασυνεπείς. Η νεότερη μελέτη για το L-θρεονικό μαγνήσιο προσθέτει νέα στοιχεία, αλλά δεν δίνει οριστική απάντηση στο ερώτημα.

Μήπως το μαγνήσιο ανέστρεψε όντως τη γνωστική ηλικία κατά 7,5 έτη;

Το νούμερο αυτό περιγράφει μια εκτιμώμενη διαφορά στη γνωστική επίδοση, όχι μια αποδεδειγμένη βιολογική αναζωογόνηση.

Σε μια διάρκειας 6 εβδομάδων τυχαιοποιημένη δοκιμή, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026, 100 ενήλικες ηλικίας 18–45 ετών, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με τον ύπνο τους, έλαβαν L-θρεονικό μαγνήσιο ή εικονικό σκεύασμα (placebo).

Η ομάδα που έλαβε το συμπλήρωμα παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση σε μια συνολική βαθμολογία γνωστικών ικανοτήτων, καθώς και σε ένα τεστ μνήμης εργασίας. Ένα ξεχωριστό τεστ συλλογιστικής ικανότητας δεν έδειξε κάποιο πλεονέκτημα.

Οι ερευνητές μετέτρεψαν τη διαφορά στις βαθμολογίες των τεστ σε ένα ισοδύναμο ηλικιακής διαφοράς περίπου 7,5 ετών, χρησιμοποιώντας δεδομένα αναφοράς σχετικά με την απόδοση σε συνάρτηση με την ηλικία. Αυτός ο διερευνητικός υπολογισμός δεν αποδεικνύει ούτε ότι ο εγκεφαλικός ιστός έγινε «νεότερος», ούτε ότι μειώθηκε ο κίνδυνος άνοιας ούτε ότι τα οφέλη διατηρήθηκαν σε βάθος χρόνου.

Η έρευνα συνέκρινε το L-θρεονικό μαγνήσιο με εικονικό σκεύασμα, και όχι με άλλες μορφές μαγνησίου. Επιπλέον, χρηματοδοτήθηκε από τον προμηθευτή του συγκεκριμένου συστατικού, ο οποίος συμμετείχε και στον σχεδιασμό της μελέτης. Απαιτούνται μεγαλύτερες, ανεξάρτητες μελέτες με μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης, προτού διατυπωθούν ισχυροί κλινικοί ισχυρισμοί.

Είναι δυνατόν να λάβετε επαρκή ποσότητα μαγνησίου μέσω της διατροφής;

Πολλοί μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω μιας ποικίλης διατροφής, χωρίς να χρειάζονται κάποιο ειδικό συμπλήρωμα «για τον εγκέφαλο». Καλές διαιτητικές πηγές μαγνησίου είναι οι εξής:

  • Αμύγδαλα, κάσιους και σπόροι κολοκύθας (πασατέμπο).
  • Φασόλια και φακές.
  • Σπανάκι και άλλα φυλλώδη λαχανικά.
  • Δημητριακά ολικής άλεσης, όπως η βρώμη και το καστανό ρύζι.

Για παράδειγμα, 30 γραμμάρια ξηρά καβουρδισμένα αμύγδαλα παρέχουν περίπου 85 mg μαγνησίου. Η προσθήκη ξηρών καρπών στο πρωινό, η επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης και η τακτική κατανάλωση οσπρίων βοηθούν στην κατανομή της πρόσληψης μαγνησίου στα διάφορα γεύματα της ημέρας.

Τα τρόφιμα αυτά παρέχουν επίσης άλλα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες, καθιστώντας τα πολύτιμα πέρα από την περιεκτικότητά τους σε μαγνήσιο.

τροφες πλουσιες σε μαγνησιο

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν λάβετε κάποιο συμπλήρωμα;

Ελέγξτε την ποσότητα του στοιχειακού μαγνησίου, δηλαδή του καθαυτού μαγνησίου και όχι του συνολικού βάρους της χημικής ένωσης. Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα 2 γραμμάρια L-θρεονικού μαγνησίου παρείχαν 145 mg στοιχειακού μαγνησίου. Οι ποσότητες αυτές δεν είναι ταυτόσημες ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά η μία αντί της άλλης.

Τα συμπληρώματα μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, ναυτία και κράμπες. Άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή, καθώς υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης περίσσειας μαγνησίου στον οργανισμό.

Το μαγνήσιο μπορεί επίσης να μειώσει την απορρόφηση ορισμένων αντιβιοτικών και φαρμάκων για την οστεοπόρωση. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ των δόσεων, αντί να λαμβάνετε όλα τα σκευάσματα μαζί.

Για την μακροπρόθεσμη γνωστική υγεία, δώστε προτεραιότητα στην τακτική σωματική άσκηση, τον επαρκή ύπνο, την κοινωνική επαφή, καθώς και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν χαίρουν του ίδιου βαθμού εμπιστοσύνης.

Συμπέρασμα

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο, ενώ το L-θρεονικό συγκεκριμένα χρήζει περαιτέρω έρευνας. Προς το παρόν, η κάλυψη των διατροφικών αναγκών αποτελεί έναν ορθό στόχο. Η αγορά ενός συμπληρώματος με σκοπό την «αναστροφή της γήρανσης» του εγκεφάλου υπερβαίνει όσα τεκμηριώνονται από τα επιστημονικά δεδομένα.

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