Φρέσκα φασολάκια ή φασολάδα; Απίστευτες διαφορές σε πρωτεΐνη, θερμίδες και φυτικές ίνες

Τόσο τα φρέσκα φασολάκια όσο και η φασολάδα είναι γνωστά ελληνικά πιάτα με φασόλια, αλλά δεν αποτελούν ισοδύναμες πηγές πρωτεΐνης.

Η βασική διαφορά έγκειται στο αν καταναλώνουμε τους τρυφερούς, άγουρους λοβούς ή τους πλήρως αναπτυγμένους σπόρους.

Γιατί τα φασολάκια και τα ξερά φασόλια διαφέρουν τόσο πολύ;

Τα φασολάκια συλλέγονται όσο οι λοβοί τους και οι μικροί σπόροι στο εσωτερικό τους είναι ακόμα τρυφεροί. Τα ξερά φασόλια, συμπεριλαμβανομένων των λευκών φασολιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στη φασολάδα, είναι ώριμοι σπόροι, οι οποίοι έχουν αφεθεί να αναπτυχθούν πλήρως πριν από τη συγκομιδή τους.

Και τα δύο ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των οσπρίων, ενώ ορισμένες ποικιλίες φασολιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο στάδια. Ωστόσο, το γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο όνομα ή την ίδια βοτανική καταγωγή δεν σημαίνει ότι έχουν και το ίδιο διατροφικό προφίλ.

Τα φασολάκια περιέχουν σημαντικά περισσότερο νερό και συνήθως καταναλώνονται ως λαχανικό. Τα ώριμα φασόλια περιέχουν πιο συμπυκνωμένο άμυλο, πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά, ακόμα και αφού μουλιάσουν και μαγειρευτούν.

Πόση πρωτεΐνη προσφέρουν;

Τα στοιχεία σχετικά με τη σύσταση των τροφίμων αναδεικνύουν ξεκάθαρα τη διαφορά, όταν συγκρίνουμε ίσες ποσότητες (κατά βάρος) απλών, βρασμένων και στραγγισμένων φασολιών:

Ανά 100 γρ., μαγειρεμένα Φρέσκα πράσινα φασολάκια (ολόκληροι λοβοί) Λευκά ξερά φασόλια (ώριμοι σπόροι) Πρωτεΐνη 1,9 γρ. 9,7 γρ. Φυτικές ίνες 3,2 γρ. 6,3 γρ. Ενέργεια (θερμίδες) 35 kcal 139 kcal

Τα μαγειρεμένα λευκά φασόλια παρέχουν περίπου πενταπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης σε σχέση με ίσου βάρους μαγειρεμένα φασόλια. Παρέχουν επίσης περίπου διπλάσιες φυτικές ίνες, καθώς και περισσότερες θερμίδες και άμυλο.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν αυτά τα δύο συγκεκριμένα τρόφιμα, παρασκευασμένα χωρίς πρόσθετα υλικά. Άλλες ποικιλίες και μέθοδοι μαγειρέματος θα έδιναν διαφορετικές τιμές. Η σύγκριση 100 γρ. ξερών (ωμών) φασολιών με 100 γρ. μαγειρεμένα πράσινα φασολάκια θα μεγέθυνε τεχνητά τη διαφορά, καθώς τα ξερά φασόλια απορροφούν σημαντική ποσότητα νερού κατά το μαγείρεμα.

Τι σημαίνει αυτό για τα φρέσκα φασολάκια και τη φασολάδα;

Ένα πιάτο με φρέσκα φασολάκια (λαδερά) αποτελεί, ουσιαστικά, ένα γεύμα που βασίζεται στα λαχανικά. Τα φασολάκια προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνη C και άλλα θρεπτικά συστατικά, ενώ η ντομάτα, τα κρεμμύδια και οι πατάτες (αν περιλαμβάνονται) προσθέτουν τη δική τους θρεπτική αξία. Το ελαιόλαδο παρέχει λιπαρά και ενέργεια, αλλά σχεδόν καθόλου πρωτεΐνη.

Η φασολάδα, η οποία παρασκευάζεται με ξερά φασόλια, μπορεί να συμβάλει σημαντικά περισσότερο στην ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης. Παρέχει επίσης φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και μέταλλα, όπως ο σίδηρος. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μιας συγκεκριμένης μερίδας εξαρτάται από την ποσότητα των φασολιών που περιέχει, και όχι απλώς από το συνολικό βάρος του φαγητού (το οποίο περιλαμβάνει τον ζωμό και τα λαχανικά).

Κανένα από τα δύο πιάτα δεν είναι «αυτόματα» πιο υγιεινό. Εξυπηρετούν κάπως διαφορετικούς διατροφικούς σκοπούς και μπορούν αμφότερα να αποτελούν μέρος μιας ποικίλης διατροφής.

Μπορούν τα φρέσκα φασολάκια να θεωρηθούν κυρίως πιάτο πλούσιο σε πρωτεΐνη;

Από μόνα τους, τα φασολάκια δεν αποτελούν ιδιαίτερα πυκνή πηγή πρωτεΐνης. Αν κάποιος επιλέξει τα φασολάκια ως κυρίως γεύμα, μπορεί να προσθέσει ένα συνοδευτικό πλούσιο σε πρωτεΐνη, όπως γιαούρτι, αυγά, τυρί, τόφου ή μια μερίδα μαγειρεμένα όσπρια, ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

Αντιθέτως, τα ξερά φασόλια αποτελούν μια χρήσιμη φυτική πηγή πρωτεΐνης, ειδικά για άτομα που καταναλώνουν λιγότερο κρέας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διατροφή πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικιλία. Δεν είναι απαραίτητο ένα και μόνο τρόφιμο να παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα κατεψυγμένα φασολάκια λιγότερο θρεπτικά από τα φρέσκα;

Όχι απαραίτητα. Η κατάψυξη διατηρεί μεγάλο μέρος της θρεπτικής τους αξίας, αν και ορισμένες βιταμίνες ενδέχεται να αλλοιωθούν κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση. Τα απλά κατεψυγμένα φασολάκια παραμένουν μια πρακτική επιλογή λαχανικού, αλλά δεν μετατρέπονται σε τροφή υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη απλώς επειδή έχουν καταψυχθεί.

Περιέχουν τα κονσερβοποιημένα λευκά φασόλια λιγότερη πρωτεΐνη από αυτά που μαγειρεύονται στο σπίτι;

Τα φασόλια σε κονσέρβα αποτελούν μια χρήσιμη πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Η ακριβής σύστασή τους διαφέρει ανά προϊόν, γι' αυτό καλό είναι να συγκρίνετε τις ετικέτες, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό βάρος (μετά την αποστράγγιση). Επιλέξτε εκδοχές με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι ή στραγγίξτε και ξεπλύνετε τα φασόλια της κονσέρβας για να μειώσετε την περιεκτικότητα σε νάτριο.

Συμπέρασμα

Αν και τα φασολάκια και τα ξερά φασόλια μπορεί να μοιάζουν, επιτελούν διαφορετικό ρόλο από διατροφική άποψη. Τα φασολάκια είναι πολύτιμα λαχανικά, ενώ τα ξερά φασόλια παρέχουν σημαντικά περισσότερη πρωτεΐνη ανά ίση ποσότητα μαγειρεμένου προϊόντος.

Πηγές: