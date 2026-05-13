Ο Διονύσης Φιλιώτης ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος του Δ.Σ. ΕΒΕΑ

Σε αναγνώριση της σημαντικής και μακρόχρονης προσφοράς του Διονύση Φιλιώτη στο επιχειρείν στον φαρμακευτικό κλάδο

Newsbomb

Ο Διονύσης Φιλιώτης ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος του Δ.Σ. ΕΒΕΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον κ. Διονύση Φιλιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, σε αναγνώριση της σημαντικής και μακρόχρονης προσφοράς του τόσο στο Επιμελητήριο όσο και ευρύτερα στο επιχειρείν στον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο κ. Φιλιώτης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2011 έως το 2024, υπηρετώντας το Επιμελητήριο σε δύο διαδοχικές θητείες και συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενίσχυσαν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Φιλιώτης ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ για αυτή την εξαιρετικά τιμητική διάκριση στο πρόσωπό μου. Αισθάνομαι βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, να στηρίζουμε το έργο και τους σκοπούς του ΕΒΕΑ προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών - Άνοδος κατά 3,3%

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2: Απίθανο φινάλε και τεράστια ανατροπή των Βοιωτών

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες νεκρά παγόνια Γαλιλαία - Τα πυροβόλησαν στο κεφάλι

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Φωτογράφιζαν ανήλικα παιδιά στην πλατεία Μιαούλη – Συνελήφθησαν δύο νεαροί αλλοδαποί

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76 : Έκανε εύκολα το 1-0

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στα σχολεία - Νέοι κανόνες από τα διαγωνίσματα μέχρι τα deepfakes

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σημαντική αλλαγή στην ενδεκάδα από Μεντιλίμπαρ

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Εγκρίθηκε σχεδιασμός για ευκολότερα διασυνοριακά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον 42χρονο που τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ τη σύζυγό του, πρώην φιναλίστ Μις Ελεβτία

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΗΕΑ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

18:27ANNOUNCEMENTS

Η Ελλάδα σε κρίσιμη δημογραφική καμπή - Από τις τοπικές ιδιαιτερότητες στην ευρωπαϊκή δράση 

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πυραυλικά συστήματα που ξεπερνούν όλα τα συστήματα αεράμυνας

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα της El Independiente στον «Κένταυρο» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

18:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει» - Ένταση και καταγγελίες για απειλές στη δίκη του μικρού Άγγελου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αναπαράγουμε προσωπικές επιστολές στο βωμό της ψηφοθηρίας»: Αντιδράσεις στην ανάρτηση Καρυστιανού για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Τι θα περιλαμβάνει το τουρκικό σχέδιο «νάρκη» για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο - ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και «Γκρίζες Ζώνες»

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αναπαράγουμε προσωπικές επιστολές στο βωμό της ψηφοθηρίας»: Αντιδράσεις στην ανάρτηση Καρυστιανού για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον 42χρονο που τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ τη σύζυγό του, πρώην φιναλίστ Μις Ελεβτία

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

17:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στο γεύμα του Παναθηναϊκού πριν το κρίσιμο ματς με τη Βαλένθια - Συνομίλησε και εμψύχωσε τους παίκτες

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ