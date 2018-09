Future Insight: Βραβείο έρευνας ύψους 1 εκατ. ευρώ θεσπίζει η Merck

«Καθώς συζητάμε για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας στο συνέδριο “Curious 2018 – Future Insight”, αυτό είναι το κατάλληλο σημείο για να ανακοινώσουμε το "Future Insight Prize”. Με αυτό το βραβείο επιδιώκουμε να παρακινήσουμε την πρωτοπόρο επιστήμη και την καινοτόμο ανάπτυξη σημαντικών προϊόντων ή τεχνολογιών, για να "ζωντανέψουμε" σημαντικά οράματα προς όφελος της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Stefan Oschmann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της Merck, όταν ανακοίνωσε το βραβείο στο συνέδριο. Η εκδήλωση αυτή στο Darmstadt, της οποίας η Merck είναι ο κύριος χορηγός, διεξήχθη για πρώτη φορά και συγκέντρωσε παγκοσμίως γνωστούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και πέντε βραβευθέντες με βραβείο Nobel.

Το νέο βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στο συνέδριο "Curious 2019" του επόμενου έτους. Θα αφορά στην κατηγορία Υγεία και σε ένα προϊόν προστασίας από πανδημία (Pandemic Protector), προσανατολισμένο στο μέλλον που θα επιτρέπει την ταχεία προστασία έναντι των νεοεμφανιζόμενων παθογόνων παραγόντων. Το προϊόν “Pandemic Protector” θα πρέπει να καθιστά εφικτή την ταχεία ανάλυση αναδυόμενων παθογόνων παραγόντων, να συντελεί στην αντιμετώπιση ή πρόληψη ασθενειών και στην προστασία της ανθρωπότητας από την εκδήλωση μιας νέας παγκόσμιας μάστιγας.

Μια ερευνητική ομάδα θα παρακολουθεί την επιστημονική δραστηριότητα παγκοσμίως με σκοπό την επιλογή των πιθανών υποψηφίων για το βραβείο. Οι εμπειρογνώμονες στα σχετικά πεδία είναι επίσης ελεύθεροι να προτείνουν τους υποψηφίους τους. Οι επιλεγμένοι επιστήμονες θα προσεγγιστούν και θα κληθούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους σε μία κριτική επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων και διευθυντικών στελεχών, που προέρχονται από τη Merck και εκτός αυτής. Ο νικητής του αντίστοιχου βραβείου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το χρηματικό έπαθλο για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το βραβείο “Future Insight” για τα επόμενα χρόνια θα απονεμηθεί για τα ακόλουθα τρία θέματα:

2020 : Multi Drug Resistance Breaker - Επίλυση του προβλήματος της αντιβακτηριακής αντοχής σε πολλαπλά αντιβακτηριακά (κατηγορία υγεία)

: Multi Drug Resistance Breaker - Επίλυση του προβλήματος της αντιβακτηριακής αντοχής σε πολλαπλά αντιβακτηριακά (κατηγορία υγεία) 2021 : Food Generator - Τεχνολογία που συμβάλλει στη διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού στον κόσμο (κατηγορία διατροφή)

: Food Generator - Τεχνολογία που συμβάλλει στη διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού στον κόσμο (κατηγορία διατροφή) 2022: CO2-to-Fuel Converter - Παραγωγή καυσίμου με φωτοκαταλυτική μετατροπή ατμοσφαιρικού CO2 (κατηγορία ενέργεια).

Όλα τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα που θα λάβουν αυτό το βραβείο θα πρέπει να συμβάλλουν στο να τεθεί η επιστημονική και τεχνολογική βάση για τη μεταγενέστερη υλοποίηση των αποκαλούμενων “dream products”, στο πρώτο έτος του “Pandemic Protector”. Τα προϊόντα που προβλέπονται είναι προϊόντα προσανατολισμένα στο μέλλον τα οποία θα γίνουν πραγματικότητα με το βραβείο. Η ίδια αρχή ισχύει και για τα προϊόντα Multi-Drug Resistance Breaker, Food Generator και CO2-to-Fuel Converter. Κανένα από τα βραβευθέντα προγράμματα δεν προορίζεται να συνδεθεί ή να συμβάλλει άμεσα σε οποιονδήποτε από τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς της Merck. Περισσότερες πληροφορίες και απεικονίσεις διατίθενται στο futureinsightprize.merckgroup.com.

Το επιστημονικό συνέδριο "Curious2018 - Future Insight" (www.curious2018.com), όπου ανακοινώθηκε το βραβείο, συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες στον κόσμο. Το νέο συνέδριο είναι ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της φετινής 350ης επετείου της Merck. Περισσότεροι από 35 διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες - συμπεριλαμβανομένων και πέντε βραβευθέντων με βραβείο Νόμπελ - παρουσίασαν το έργο τους και συζήτησαν το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, από 16 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου 2018 στο Darmstadt της Γερμανίας. Οι ομιλητές παρουσίασαν σε ένα κοινό περίπου 1.000 προσκεκλημένων απ’ όλο τον κόσμο θέματα προσανατολισμένα στα κύρια πεδία εστίασης των τριών επιχειρηματικών τομέων της Merck [Υγεία (Healthcare) “Healthy Lives – new breakthrough therapies and diagnostics ”, Βιοεπιστήμες (Life Science) “Life Reimagined –synthetic biology and beyond” και Υλικά Υψηλής Απόδοσης (Performance Materials) “Materials & solutions – chemistry and beyond”)]. Άλλα θέματα του συνεδρίου αφορούσαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση (“Vibrant Digital –the power of in silico”) και νέες μορφές συνεργασίας ("Bright Future –new ways of working and collaborating”).

«Η Merck αγωνίζεται ενάντια στον καρκίνο, την πολλαπλή σκλήρυνση και άλλες σοβαρές ασθένειες. Με τα προϊόντα Life Science (Βιοεπιστημών) βοηθάμε άλλες εταιρείες να διεξάγουν έρευνα ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Και αναπτύσσουμε υλικά υψηλής τεχνολογίας με τα οποία οι αυτόνομες οθόνες οδήγησης ή οι αναδιπλούμενες οθόνες γίνονται πραγματικότητα. Όλα αυτά τα υλοποιούμε σε στενή συνεργασία με κορυφαίους ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, απολαμβάνουμε αυτήν την τεράστια γιορτή στο συνέδριο της έρευνας “Curious2018 - Future Insight” με τους καλύτερους των καλύτερων», είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει ο Stefan Oschmann την ιδέα πίσω από αυτό το καινούριο συνέδριο.