Δρομολογείται η σύσταση του νέου οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) στην Ελλάδα, μέσω της ενεργού συμμετοχής της χώρας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικασίες, της βέλτιστης αξιοποίησης της ευρωπαϊκής εμπειρίας και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΗΤΑ και Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, επικεντρώθηκε το φετινό 4ο Συνέδριο “HTA Conference: The way forward for HTA cooperation – Teaming up for value”, που διοργάνωσε η Boussias Communications και το Health Daily, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).