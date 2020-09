Embryoclinic: «Ήρωας του COVID-19» στη Βόρεια Ελλάδα η Μονάδα Υποβοηθούμενης Παραγωγής

Ένα ιδιαίτερα τιμητικό βραβείο έλαβε η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Embryoclinic στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης για τους «Ήρωες του COVID-19» στη Βόρεια Ελλάδα, που διοργάνωσε το δημοσιογραφικό συγκρότημα «Μακεδονία».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τιμήσει τους πραγματικούς Ήρωες της πανδημίας, τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του κόσμου και βοήθησαν να κερδηθεί η πρώτη μάχη με τον κορονοϊό.

Το βραβείο παρέλαβε ο επιστημονικός Υπεύθυνος της Embryoclinic, μέλος του Βρετανικού Κολεγίου Γυναικολόγων, Dr Ηλίας Τσάκος (Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Χειρουργός Κλασικής, Υστεροσκοπικής, Λαπαροσκοπικής, Ρομποτικής Χειρουργικής) και Γυναικολόγος Αναπαραγωγής.

Στον χαιρετισμό του ο Dr Ηλίας Τσάκος υπογράμμισε τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Embryoclinic, προκειμένου να προβάλλει την Ελλάδα ως τόπο ασφαλών υπηρεσιών αναπαραγωγής διεθνώς. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας διοργάνωσε οκτώ διεθνή webinars και τρία εθνικά, θέτοντας επί τάπητος το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις νέες συνθήκες. Θεματικές όπως «Covid-19: Νέα δεδομένα ζωής & ιατρικής πράξης», «Implications of COVID-19 on fertility treatment», «Restarting fertility treatment in Greece», «Covid-19: Why Greece is a top choice for fertility treatment», «Greece: a world-class fertility destination», «Egg, embryo and sperm donation in Greece. Legislation, costs and availability» και «Egg donation: The doctor’s perspective and the nurse’s perspective», προσέλκυσαν το ενδιαφέρον εκατοντάδων συμμετεχόντων.

Επίσης ο Dr. Ηλίας Τσάκος αναφέρθηκε στα κοινωνικά αντανακλαστικά της Embryoclinic, που από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε δωρεές προς το ΑΧΕΠΑ και το Νοσοκομείο Έδεσσας για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στη μάχη κατά του κορωνοϊού και ανταποκρίθηκε άμεσα στην περίπτωση του Νοσοκομείου Έδεσσας στην επείγουσα έκκληση για τεστ κορωνοϊού στο προσωπικό του, παρέχοντας τον απαιτούμενο αριθμό δωρεάν.



Τόνισε δε πως η Embryoclinic είναι μεταξύ των ελάχιστων Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής παγκοσμίως με πιστοποιημένες διαδικασίες ασφάλειας έναντι του νέου κορωνοϊού, κάτι που πέτυχε μέσω της διεθνούς αναγνώρισης «Ασπίδα κατά του Covid», την οποία έλαβε από την TÜV AUSTRIA.



Η εκδήλωση βράβευσης για τους «Ήρωες του COVID-19» στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, παρουσία υπουργών, βουλευτών της πόλης και θεσμικών παραγόντων. Κατά τη διάρκειά της βραβεύθηκαν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, που έδειξαν ηρωισμό και αυτοθυσία στην καθημερινή φροντίδα για την προστασία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αλλά και επιχειρήσεις που ευαισθητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, συνεισφέροντας στις προσπάθειες αντιμετώπισης του κορωνοϊού με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Η εκδήλωση τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ-Helexpo.

