REZUM-HoLEP: Αλλάζοντας τα δεδομένα στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, η αύξησις του μεγέθους του προστάτη δηλαδή μετά την ηλικία των σαράντα, συμπιέζει την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα των ανδρών, προκαλώντας δυσκολία στην ούρηση, επιτακτικότητα και νυκτουρία, οδηγώντας τους πάσχοντες σε επιβάρυνση της κοινωνικής τους ζωής και ψυχολογίας και βλάβες της κύστεως και των νεφρών. Επίσης επηρεάζει και την σεξουαλική τους λειτουργία, καθώς οι άνδρες που βιώνουν προβλήματα στην ούρηση υποφέρουν ταυτόχρονα και απο διαταραχές της στύσης τους.

Συναντήσαμε τον Χειρουργό Ουρολόγο, Δρ. Παναγιώτη Βεβελογιάννη Δ/τή του Ιατρείου Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη της Βιοκλινικής Αθηνών, ο οποίος πρωτοπορεί στην χώρα μας, έχοντας εισαγάγει τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους REZUM και HoLEP, οι οποίες σέβονται τις ζωτικές λειτουργίες του ανδρός και έχουν καταστήσει την αντιμετώπιση του προστάτη υπόθεση λίγων ωρών. Ο κος Βεβελογιάννης μας «συστήνει» τις δύο μεθόδους, εξηγώντας τα πλεονεκτήματά τους, στέλνοντας στον ανδρικό πληθυσμό το μήνυμα, οτι η θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί ταμπού πλέον για κανέναν άνδρα.

Κε Βεβελογιάννη, εδώ και δύο χρόνια με την ομάδα σας εφαρμόζετε με απόλυτη επιτυχία τις πρωτοποριακές τεχνικές REZUM και HoLEP, αλλάζοντας κυριολεκτικά τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του προστάτη στην χώρα μας. Πείτε μας λίγα λόγια για το ποιοί είναι οι στόχοι του Ιατρείου Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη;

Μέχρι σήμερα εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν αντιμετωπισθεί με επιτυχία για το πρόβλημα του προστάτη τους, κάνοντας χρήση των νέων διεθνών κατευθυντηρίων γραμμών της Αμερικανικής και της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας, όπου ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές αποτελούν πια τον Χρυσό Κανόνα στην θέση της απερχομένης κλασσικής Διουρηθρικής Εκτομής.

Η ομάδα του Ιατρείου διαθέτει την εμπειρία και την κατάρτιση, καθώς διαχειρίζεται μια απο τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών Πανελληνίως, όπως και τον κατάλληλο βιοιατρικό εξοπλισμό αιχμής, ώστε να προσφέρει εξαιρετικά σταστιστικά αποτελέσματα εφάμιλλα των Κέντρων του εξωτερικού στα πλαίσια της καλής Ιατρικής πρακτικής διεθνώς.

Είναι η πρώτη πιστοποιημένη ομάδα από την Αμερικανική Εταιρεία Boston Scientific, για την διενέργεια των μεθόδων στην Αθήνα, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα νέους ιατρούς στον χειρισμό αυτής της τεχνολογίας υψηλής εξειδίκευσης που απαιτεί μεγάλη καμπύλη εκμάθησης στο εξωτερικό.

Μπορείτε να μας περιγράψετε εν συντομία τις νέες ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζετε στο Τμήμα σας;

Το REZUM είναι μια επαναστατική τεχνολογία, με την έγκριση της FDA, της AUA και τις πενταετείς μελέτες του Καθηγητού Mc Vary με εξαιρετικά αποτελέσματα και ενσωματωμένο ήδη στα Εθνικά Συστήματα Υγείας Ευρωπαϊκών χωρών ακόμη και σε Δημόσια Νοσοκομεία. Χρησιμοποιεί ενέργεια υδρατμών στοχευμένη μόνον στο πάσχον τμήμα του προστάτη που εμποδίζει την ούρηση, επιφέροντας μια σταδιακή συρρίκνωση, διατηρώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της Ουρολογίας την στύση και την εκσπερμάτιση. Η διαδικασία διαρκεί λίγα μόνον λεπτά υπο την επήρεια απλής μέθης κι ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητά του σε μια ώρα. Μέθοδος απολύτως ασφαλής για αδένες έως 80 κυβικών που χρησιμοποιεί με έναν θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο απ’ ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του ύδατος, επιφέροντας υποχώρηση της διάμεσης ζώνης και του μέσου λοβού του προστάτη που συνθλίβουν την ουρήθρα. Η αδυναμία της παλαιάς μεθόδου ως προς αυτά τα πλεονεκτήματα, καθώς και το γεγονός ότι αποτελούσε μια εργώδη και αιμορραγική επέμβαση που απαιτούσε νοσηλεία, λειτουργούσε αποτρεπτικά για τον ασθενή στο παρελθόν στο να επισκεφθεί τον Ουρολόγο του.

Η HoLEP είναι η αντικαταστάτρια πλέον επέμβασις της παλαιάς μεθόδου TURIS διεθνώς. Χρησιμοποιεί το Holmium Laser ενδοσκοπικά για να εκπυρηνίσει μεγαλύτερους αδένες ανεξαρτήτως μεγέθους έως και 300 κυβικών, γεγονός αδύνατον κατά το παρελθόν, αποφεύγοντας το νυστέρι, τις αιμορραγίες, τις ακράτειες, την νοσηλεία και το κυριότερον, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα επανεπεμβάσεων στο μέλλον λόγω της ριζικότητός της.

Προσαρμόζεται στην ανατομία του κάθε ανδρός ξεχωριστά, επιτυγχάνοντας μια ήπια και ευγενική απώθηση του ιστού, ανώδυνα και αναίμακτα, χωρίς να τον απανθρακώνει και χωρίς να προκαλεί θερμικές βλάβες στους παρακειμένους ιστούς όπως στα νεύρα που είναι υπεύθυνα για την στύση και στον σφιγκτήρα μυ που είναι υπεύθυνος για την εγκράτεια , λόγω του απόλυτα ελεγχόμενου βάθους διείσδυσης της ακτίνος και της χαμηλής ενεργείας του Laser. Η σεξουαλική ζωή επανέρχεται λόγω της άρσης της δυσφορίας και της όλης διαταραχής που προκαλούσαν τα αποφρακτικά συμπτώματα στον άνδρα. Ο ασθενής απελευθερώνεται αναίμακτα από το Νοσοκομείο λόγω της υψηλής αιμοστατικής ικανότητος του Laser σε διάρκεια ολίγων ωρών.

Είναι η πιο μελετημένη βιβλιογραφικά και αποτελεσματική μέθοδος και εκτελείται ως επέμβασις εκλογής στο Τμήμα μας.

Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να μοιραστείτε με τούς αναγνώστες μας;

Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές αποτελούν την νέα σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Ουρολογίας, έχοντας ενσωματωθεί απο διετίας ως επεμβάσεις ρουτίνας πλέον σε πληθώρα ασθενών στο Ιατρείον Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη, οι οποίοι προσέρχονται λόγω της εμπιστοσύνης στην εμπειρία, στην κατάρτιση και πιστοποίησή μας με άριστα αποτελέσματα και ανακτώντας την ποιότητα ζωής τους.

Οι νέες θεραπείες Θα πρέπει να διενεργούνται σε κέντρα υψηλής εξειδίκευσης, λόγω των τεχνολογικών τους απαιτήσεων αιχμής και της ανάγκης παρατεταμένης εκμάθησής τους και απόκτησης εμπειρίας σε κέντρα του εξωτερικού. Αποτελούν μια ευεργεσία και για τον Ελληνα πλέον ασθενή διότι είναι εύκολες και προσιτές για αυτόν, όπως και οι νέοι ιατροί θα πρέπει να εκπαιδεύονται στις νέες προσεγγίσεις, λόγω της πολυπλοκότητάς διεξαγωγής τους. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην ενημέρωσή του, να αναζητά την πιστοποίηση και την γνησιότητα και να επιλέγει την πιο προσφιλή μέθοδο για τον ίδιο, πάντα συμβουλευόμενος τον προσωπικό του Ουρολόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Τμήματος Ελάχιστης Χειρουργικής Προστάτη Βιοκλινικής στα τηλέφωνα : 6989933802 & 2106962600.

Διεύθυνση Βιοκλινικής Αθηνών: Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα.

Ιστοσελίδα: https://www.veveloyiannis.gr/

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79, κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα.

Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).

Είναι επιστημονικός Διευθυντής του ιατρείου Ελάχιστα Παρεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη της Βιοκλινικής Αθηνών του Ομίλου Βιοιατρική.