Υδατάνθρακες: Πόσο συμβάλλει τελικά η μειωσή τους στην απώλεια βάρους;

Η απώλεια βάρους βασίζεται στην κατανάλωση λιγότερων θερμίδων από όσες καίει ο οργανισμός και η μείωση της πρόσληψης επεξεργασμένων υδατανθράκων μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία.

«Πρόκειται για μια μάλλον γκρίζα ζώνη», εξηγεί η Μπέθαν Κράους, διατροφολόγος επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο. Η ίδια δεν θα συμβούλευε τους αθλητές με τους οποίους συνεργάζεται να αποκλείσουν πλήρως τους υδατάνθρακες – όπως το ψωμί, τα δημητριακά, τις πατάτες ή τα γλυκά. «Ωστόσο, η μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων μπορεί να είναι ωφέλιμη για την απώλεια βάρους, εφόσον μπορούμε να ελέγξουμε τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη», προσθέτει.

Η απώλεια βάρους, τονίζει, εξαρτάται από την ενεργειακή ισορροπία: να καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες από όσες καίμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχει κανείς — με περισσότερη άσκηση, μείωση της ποσότητας φαγητού ή επιλογή τροφών με χαμηλότερη θερμιδική αξία.

Ο περιορισμός ορισμένων υδατανθράκων μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία αυτού του ελλείμματος, όχι επειδή οι υδατάνθρακες «παχαίνουν» από μόνοι τους, αλλά επειδή άλλα μακροθρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά, προκαλούν μεγαλύτερο κορεσμό.

«Όταν επενδύουμε περισσότερο από το θερμιδικό μας “κεφάλαιο” σε αυτές τις τροφές, νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα», εξηγεί η Κράους.

Γι’ αυτό, προσθέτει, ένα ισορροπημένο γεύμα με πρωτεΐνη, λαχανικά και υγιεινά λιπαρά είναι η καλύτερη «επένδυση» για τη διαχείριση του βάρους και τη συνολική ευεξία.

